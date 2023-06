Les véhicules à hydrogène surpasseraient les véhicules électriques en termes d’autonomie et de vitesse de recharge

Selon un rapport de l’Agence européenne pour l’environnement, les voitures à moteur à combustion sont particulièrement polluantes. Elles produisent 60,6 % des émissions totales de CO2 causées par le transport routier dans l’UE. En effet, les véhicules au diesel et à l’essence en circulation sont encore nombreux. Heureusement, les véhicules électriques les remplacent progressivement ces dernières années. Cependant, on reproche aussi à cette solution de transport d’être un émetteur indirect de gaz à effet de serre. Les bornes de recharge des VE sont majoritairement connectées au réseau, qui produit de l’électricité à partir d’énergies fossiles et nucléaires. Face à cela, les constructeurs automobiles continuent d’innover et de créer de nouvelles technologies pour décarboner le secteur. C’est notamment le cas des véhicules électriques fonctionnant à l’hydrogène, une énergie durable et propre. Quels sont les atouts de ce nouveau moyen de mobilité ? Décryptage.

Pourquoi utiliser de l’hydrogène ?

L’hydrogène serait une alternative plus écologique aux hydrocarbures. Il peut être produit par l’électrolyse de l’eau, la gazéification de la biomasse, etc. Il est considéré comme une énergie propre si sa méthode de production recourt seulement à une énergie renouvelable. Lorsque ce vecteur énergétique est utilisé pour faire fonctionner des véhicules électriques, aucune émission à l’échappement n’est observée. Cette absence d’émissions représente un atout important pour réduire la pollution de l’air dans les zones urbaines denses.

Contrairement aux VE, les voitures à hydrogène possèdent une grande autonomie. Par exemple, la Toyota Mirai peut rouler jusqu’à 650 km en cycle WLTP avec un plein d’hydrogène. La Hyundai Nexo présente une autonomie de 666 km en un seul plein. L’utilisation de ce carburant propre ne se limite pas aux voitures de tourisme. Celle-ci peut s’étendre aux autres types de véhicule existants (utilitaires, bus, camions, etc.). L’autre avantage de ces véhicules est leur temps de ravitaillement court. Alors que les batteries des VE nécessitent de nombreuses heures pour se recharger, les piles à combustible peuvent être ravitaillées en hydrogène en quelques minutes.

Comment fonctionne un véhicule à hydrogène ?

Dans ce type de véhicule, la pile à combustible convertit l’hydrogène en électricité et en eau. À l’intérieur de la pile, un courant électrique est ainsi généré à l’issue d’une réaction d’oxydoréduction. Plus clairement, lorsque la molécule de dihydrogène est en contact d’un catalyseur au niveau de l’anode, elle se désagrège. Elle libère donc des protons et des électrons, créant de l’électricité. Au niveau de la cathode, de l’eau se forme grâce aux protons, aux électrons et à l’oxygène. Il est bon de préciser que la découverte de cet effet remonte en 1839. À cette époque, le chercheur William Grove ignorait complètement que la pile à combustible pourrait être un jour employée dans l’industrie automobile.

Comment aider ce secteur à se développer ?

Il est essentiel d’assurer la disponibilité des stations de ravitaillement en hydrogène dans plusieurs endroits d’un pays, voire dans les régions éloignées. Aujourd’hui, cette infrastructure s’étend progressivement grâce aux investissements des entreprises privées et des gouvernements. En France, 29 stations-service à hydrogène sont ouverts au public. En Europe, 254 points de ravitaillement sont disponibles. Ces chiffres devront augmenter significativement dans les prochaines années si la filière poursuit son développement. Pour cela, les constructeurs automobiles, les fournisseurs d’énergie et les gouvernements devraient collaborer et s’y impliquer davantage. Ils pourraient notamment soutenir les travaux de recherche concernant la technologie de l’hydrogène et les piles à combustible.