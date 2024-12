Kia dévoile le PV5 WKNDR, un van aménagé électrique totalement « hors norme »

Vous connaissez le SEMA Show, qui a lieu chaque année aux États-Unis ? C’est le grand rendez-vous de ceux qui affectionnent la personnalisation automobile qui a lieu chaque année à Las Vegas dans le Nevada. L’édition 2024 a apporté son lot d’innovation, mais une marque a particulièrement retenu l’attention : Kia et son concept de van électrique baptisé PV5 WKNDR. Un van électrique que je trouve étrangement ressemblant au Cybertruck de Tesla, mais qui ne se destine pas aux mêmes utilisateurs. Celui présenté par Kia est conçu pour les amateurs de voyages et de nature. Néanmoins, il reflète surtout l’engagement de Kia envers la durabilité et la mobilité « propre ». Le design ultra-futuriste imaginé par la marque sud-coréenne pourrait redéfinir les standards du van électrique. Découverte.

Un design audacieux pour le Kia PV5 WKNDR

Oui sans aucun doute, il détonne si on le compare aux vans électriques proposés par d’autres marques. On est bien loin du look du California eHybrid 4Motion de Volkswagen dévoilé au dernier salon de la caravane de Düsseldorf. Du côté du châssis, le Kia PV5 WKNDR repose sur la plateforme PBV (Purpose Built Vehicle), qui mise sur la flexibilité et l’efficacité énergétique. Et, pour ce faire, il s’équipe d’un toit relevable avec panneaux solaires intégrés afin de capter un maximum d’énergie solaire. Les panneaux du van alimentent ainsi les systèmes internes, et viennent complémenter la batterie principale. Si vous envisagez un roadtrip, en plein désert, c’est peut-être sur le PV5 WKNDR qu’il faudra miser.

Une petite visite de l’intérieur

Le van électrique de Kia est, pour le moment, à l’état de concept, néanmoins les ingénieurs ont particulièrement soigné son extérieur comme son intérieur. Ainsi, le design extérieur mise sur la robustesse avec ses lignes anguleuses et son air un brin agressif. Quant à l’intérieur, c’est la modularité qui prime sur le reste. On y découvre des espaces de rangement intelligents et d’options de personnalisation qui permettent d’adapter le véhicule à une multitude de besoins, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

À l’intérieur, Kia a intégré des équipements modernes pour un confort surdimensionné : éclairage adaptatif, systèmes connectés et surfaces réfléchissantes pour une meilleure gestion de la chaleur. Il est assez impressionnant ce van quand même !

Chez Kia, ils misent tout sur les énergies renouvelables…

Et, dans ce drôle de van électrique, j’avoue que son look m’interpelle, l’utilisation des énergies renouvelables est au centre des préoccupations. Ainsi, en plus des panneaux solaires, le van est équipé de roues capables de générer de l’énergie via le mouvement dans l’air ou dans l’eau. Une solution complètement inédite qui offre au van la possibilité d’une recharge passive, même en mouvement. Sinon, je trouve qu’il ressemble étrangement au Tesla Cybertruck et propose, lui aussi, une alternative au camping-car…

Après, on aime ou on n'aime pas le look du Kia PV5 WKNDR mais ce qui est certain, c'est qu'il sort des sentiers battus ! Plus d'informations hyundaimotorgroup.com