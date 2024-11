Volkswagen dévoile son nouveau van aménagé California eHybrid 4Motion à un prix très intéressant

Le salon de la caravane de Düsseldorf, en Allemagne, est l’un des plus grands d’Europe et il est le lieu privilégié des marques pour présenter leurs nouveaux modèles. Cette année, Volkswagen, la plus connue des marques allemandes, n’a pas dérogé à la règle en présentant une nouvelle mouture de son van de renom aménagé, le VW California. Et, c’est une version plutôt inattendue qui a fait son apparition lors du salon, le nouveau California eHybrid 4Motion qui bénéficie d’une autonomie électrique de plus de 80 km par charge. Avec un prix supérieur à la version turbo-diesel de 6,5 % seulement, il pourrait séduire les futurs amoureux de la nature et des road-trip. Plus écologique et plus économique que la version précédente.

Une autonomie électrique doublée

Volkswagen renforce sa gamme de véhicules hybrides avec la nouvelle version eHybrid 4Motion du Multivan et du California. Initialement lancé il y a trois ans, le Multivan proposait un système hybride rechargeable combinant un moteur TSI 1,4 litre de 148 ch et un moteur électrique, permettant 50 km d’autonomie en mode électrique grâce à une batterie de 13 kWh. Cette version hybride répondait aux besoins des citadins et des amateurs de voyages avec son équilibre entre zéro émission et autonomie prolongée. Aujourd’hui, Volkswagen améliore ce modèle avec un moteur TSI evo2 de 1,5 litre, deux moteurs électriques et une transmission intégrale 4Motion, augmentant la puissance à 241 ch et doublant l’autonomie électrique à 91 km avec une batterie de 19,7 kWh.

Les améliorations de la version eHybrid 4Motion

Volkswagen n’a pas lésiné sur les moyens pour ce nouveau modèle hybride. La liste est longue quant aux améliorations apportées. Ainsi, on peut noter une autonomie totalement électrique de 130 km, ou encore une amélioration des capacités de charges avec des vitesses de courant alternatif allant jusqu’à 11 kW, contre 3,6 kW sur le système Multivan eHybrid de première génération. De plus, la batterie est désormais refroidie par liquide et peut se charger à des vitesses jusqu’à 50 kW sur un chargeur en courant continu. Un petit bonus à noter ? La climatisation est alimentée par batterie. Ainsi, la marque allemande affirme que la climatisation et le chauffage peuvent être allumés lorsque le California est stationné.

Le prix de ce nouveau van aménagé

Le nouveau California eHybrid 4Motion est à présent proposé en précommande sur le marché européen. Les tarifs de départ, récemment dévoilés, commencent à 77 772 € pour la version Beach Tour, un modèle de camping-car quatre places, et grimpent jusqu’à 82 907 € pour la version complète California, équipée d’une cuisine positionnée côté conducteur. La différence de prix, en comparaison avec leurs modèles respectifs, en version TDi est de 9 948 € en plus, et de 5 075 € pour le modèle California.

En savoir plus sur le van aménagé VW California eHybrid 4Motion ? Rendez-vous sur le site de la marque allemande : volkswagen-nutzfahrzeuge.de. Et vous ? Comment le trouvez-vous ce nouveau van aménagé California ? Seriez-vous prêts à précommander le vôtre ? Que pensez-vous de cette nouvelle version hybride ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .