La nouvelle batterie de CATL résout le principal problème des voitures électriques hybrides

Contemporary Amperex Technology Co. Limited, mieux connue sous l’acronyme CATL, est une entreprise chinoise de renommée mondiale spécialisée dans la fabrication d’accumulateurs lithium-ion. Lors d’un évènement qui a eu lieu à Pékin la semaine dernière, elle a dévoilé une solution avancée pensée spécifiquement pour les véhicules hybrides tels que les véhicules électriques à autonomie prolongée (EREV) et les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). Baptisée Freevoy, il s’agit d’une batterie qui promet notamment un temps de charge réduit ainsi que des performances améliorées à basse température. Avec cette nouveauté, la firme chinoise entend résoudre deux problèmes associés souvent aux véhicules hybrides, à savoir, la faible autonomie électrique et la nécessité de recharger fréquemment.

Une autonomie phénoménale

Le lancement de ce produit révolutionnaire devrait contribuer à la démocratisation des véhicules hybrides auprès des consommateurs réticents à l’idée de conduire des voitures entièrement électriques en raison de leur autonomie limitée. En effet, la batterie Freevoy promet une autonomie de plus de 400 km en mode purement électrique, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui où la plupart des véhicules hybrides peinent à atteindre 100 km en mode électrique. À cela s’ajoute une vitesse de charge particulièrement rapide grâce au protocole de charge rapide 4C. Concrètement, cette technologie permettrait d’ajouter près de 280 km d’autonomie avec une charge de 10 minutes seulement. Pour parvenir à ces exploits, CATL a mis en œuvre une technologie avancée de modification de surface pour les matériaux de cathode.

Des améliorations plus prometteuses les unes que les autres

Par ailleurs, afin d’optimiser la circulation des ions lithium et réduire les réactions secondaires, la firme chinoise a opté pour une nouvelle formulation d’électrolyte haute tension. La batterie comporte aussi des nanocouches protectrices plus efficaces. Comme si ces avancées ne suffisaient pas, CATL a prévu une technique d’estimation hybride de l’état de charge (SOC) offrant un niveau de précision sans précédent. Quant au système de gestion de la batterie (BMS), il est désormais plus performant avec une capacité de gestion 40 % plus précise. Fait intéressant, la batterie Freevoy supporte des températures de décharge allant jusqu’à -40 degrés Celsius et des températures de charge allant jusqu’à -30 degrés Celsius.

De meilleures performances à basse température

Contemporary Amperex Technology Co. Limited a ainsi réussi à augmenter les performances à basse température. Cette amélioration est en partie due à l’utilisation de la technologie de cellule sodium-ion du fabricant chinois. Concrètement, la batterie Freevoy combine les avantages des accumulateurs lithium-ion et sodium-ion pour atteindre des performances globales sans précédent.

Avec cette innovation, CATL espère que les conducteurs de véhicules hybrides pourront solliciter davantage la propulsion électrique plutôt que le moteur à combustion interne de leur voiture. Plusieurs constructeurs automobiles chinois ont déjà intégré la batterie dans leurs produits. C'est le cas notamment de CHANGAN, DEEPAL et Li Auto. Plus d'infos : catl.com.