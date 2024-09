La fin des voitures électriques ? Porsche invente un moteur à combustion à six temps !

La plupart des moteurs à combustion actuels fonctionnent en quatre étapes qui se répètent constamment, quel que soit le nombre de cylindres : admission, compression (explosion), détente et échappement. Porsche semble s’intéresser à une autre architecture. Comme le prouve une demande de brevet (Nº 18/585,308) qu’il a déposé auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO) en février dernier, le constructeur allemand a développé l’idée d’un moteur thermique à six temps qui « peuvent être divisés en deux séquences de trois temps ». Au cours de la première séquence, il y aurait l’admission, la compression et la détente. De son côté, la deuxième séquence serait composée d’une seconde compression, d’une deuxième détente et de l’échappement.

Mieux que le cycle à quatre temps

La nouvelle conception imaginée par Porsche ajoute donc au cycle traditionnel à quatre temps une autre phase de compression et détente. Pour parvenir à un tel mode de fonctionnement, le vilebrequin évolue autour de deux engrenages. Cela a pour effet de permettre deux points morts haut et deux points morts bas pendant le cycle. Comme le rapporte notre source, le concept a été développé en partenariat avec des ingénieurs issus de l’Université technique de Cluj-Napoca en Roumanie. Outre la conception unique du vilebrequin, les documents révèlent aussi une disposition inhabituelle pour les cylindres.

Un engrenage planétaire

Concrètement, le piston est relié à ce qui semble être une roue planétaire par l’intermédiaire d’une bielle. La roue planétaire évolue quant à elle dans un anneau connecté au vilebrequin. Cette conception plus ou moins complexe permet au piston d’atteindre les points morts supérieur et inférieur, ce qui rend le cycle à six temps possible. Par ailleurs, la conception implique l’ajout d’orifices de balayage et de soupapes au niveau du cylindre. Ceux-ci sont nécessaires pour contrôler le débit du mélange air-carburant ainsi que la pression des gaz d’échappement. Pour un meilleur processus de combustion, le moteur comprend des mécanismes d’ajustement du taux de compression et de la synchronisation.

Un meilleur rendement ?

Fait intéressant, ce moteur révolutionnaire de Porsche pourrait fonctionner non seulement avec les combustibles fossiles conventionnels, mais également avec de l’hydrogène. De plus, ce qui est le plus prometteur avec cette conception, c’est qu’elle permettrait d’augmenter le rendement énergétique des moteurs thermiques en générant plus de puissance par rapport à un moteur à 4 temps tout en diminuant la consommation de carburant. Un fonctionnement qui devrait logiquement aider à réduire les émissions de CO2. Il ne faut pas toutefois être trop optimiste. Comme il ne s’agit que d’un brevet, il se peut que l’idée ne voie jamais le jour… Que pensez-vous de ce dépôt de brevet de Porsche ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .