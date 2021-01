Porsche lance une nouvelle version d’entrée de gamme de sa berline électrique Taycan

Dévoilée en juin 2018 et lancée en 2019, la gamme Porsche Taycan s’agrandit. Elle vient effectivement d’accueillir une nouvelle référence. Positionnée sur l’entrée de gamme, celle-ci s’annonce comme un concurrent direct de la Tesla Model S, du moins en termes de prix.

Rappelons que la version la moins chère de la berline de la firme américaine coûte 69 420 dollars aux États-Unis. De son côté, le nouveau Porsche Taycan est facturé 79 990 dollars. Vu qu’il est éligible à un crédit d’impôt fédéral de 7500 dollars, l’acheteur ne débourse au final que 72 400 dollars.

80 % en moins de 25 minutes

Pour ce prix, cette version d’entrée de gamme du Porsche Taycan offre forcément des options et des performances moins séduisantes que celles du Taycan 4S, lequel coûte aux alentours de 104 000 dollars. La version standard est livrée avec une batterie de79,2 kWh, une capacité pouvant être personnalisée jusqu’à 93,4 kWh pour augmenter l’autonomie. Dans tous les cas, la firme allemande promet un niveau de charge de 80 % en seulement 22,5 minutes avec ses super chargeurs.

Et l’autonomie ?

Porsche n’a malheureusement pas communiqué l’autonomie de cette nouvelle version du Taycan. Sachez tout de même que le modèle 4S est capable de parcourir entre 320 et 365 kilomètres avec une seule charge complète. À titre de comparaison, la version à transmission intégrale de 69 420 dollars de la Model S est évaluée à 650 km en cycle EPA. Certains médias affirment cependant que l’autonomie du Taycan est sous-estimée par rapport à l’utilisation en conditions réelles.

Un moteur aussi puissant que celui du Taycan 4S

Le nom Taycan n’a pas été choisi par hasard par Porsche. En fait, il signifie « jeune cheval fougueux » en turc. Il est donc clair que les véhicules appartenant à cette gamme possèdent des performances impressionnantes, notamment en termes de vitesse et d’accélération. Bien qu’elle soit positionnée sur l’entrée de gamme, cette nouvelle version ne déroge pas à la règle. Elle dispose ainsi d’un moteur dont la puissance est plus ou moins identique à celui du Taycan 4S, à savoir 402 ch.

Le véhicule accuse un 0 à 100 en 5,1 secondes et possède une vitesse de pointe de 230 km/h. Par ailleurs, une suspension commandée par ordinateur et une suspension pneumatique réglable sont au rendez-vous. À noter que les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes pour une livraison à partir de ce printemps.