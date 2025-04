Loin des idées reçues, une étude révèle le nombre d’incendie de voitures électriques

Sur les réseaux sociaux, vous avez, sans doute, comme moi, regardé de nombreuses vidéos, de voitures électriques s’enflammant sans crier gare ! Comme souvent, la nouveauté inquiète et se trouve incriminée par les plus réactionnaires d’entre nous (ou conservateurs, à vous de juger). Je dois avouer que, pour le moment, je suis plutôt réfractaire aux véhicules électriques, et que, lorsque je les regarde prendre feu, cela n’est pas fait pour me rassurer. En effet, si les voitures électriques ont le vent en poupe, elles traînent avec elles, cette réputation sulfureuse : elles prendraient feu plus facilement que les véhicules thermiques. Pour en avoir le cœur net, et avec l’aide de l’étude australienne menée par EV Fire Safe, je vais tenter de casser cette idée reçue et plutôt ancrées dans nos esprits. Le premier exemple est assez flagrant : de 2010 à 2020, seulement 0,0012 % des voitures électriques ont pris feu, contre 0,1 % des voitures à combustion. Autrement dit, pour 100 000 véhicules, 1,2 électrique s’enflamme contre 100 thermiques. Surprenant, non ? Entrons maintenant dans les détails de cette étude.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes

Prenons l’exemple de la Suède. De 2018 à fin 2022, environ 3 400 voitures thermiques ont été victimes d’incendies, contre seulement 371 véhicules électriques. Si l’on rapporte ces chiffres au nombre total de véhicules en circulation, cela représente 0,08 % du parc thermique contre 0,01 % du parc électrique. En clair, les voitures électriques sont statistiquement moins sujettes aux incendies que les voitures à essence ou diesel.

Pourquoi cette fausse perception ?

Alors, pourquoi cette impression que les voitures électriques s’enflamment plus souvent ? La réponse réside dans la couverture médiatique. Un incendie de voiture électrique, bien que rare, est spectaculaire et attire l’attention. De plus, ces incendies sont parfois plus difficiles à éteindre en raison de la nature des batteries lithium-ion, nécessitant des interventions spécifiques et prolongées. Mais, cela ne signifie pas qu’ils sont plus fréquents. Et, puis, soyons honnêtes : certaines marques, comme Tesla, n’ont pas toujours aidé à rassurer le public. Quelques cas très médiatisés d’incendies impliquant leurs modèles ont suffi à graver dans l’imaginaire collectif l’idée que les voitures électriques sont dangereuses.

Les causes réelles des incendies

Les incendies de voitures, qu’elles soient électriques ou thermiques, ont fréquemment des causes similaires : défauts électriques, accidents, ou encore mauvais entretien. Dans le cas des véhicules électriques, un choc violent peut endommager la batterie et provoquer un incendie. Cependant, les constructeurs intègrent des systèmes de protection avancés pour minimiser ces risques. Et, contrairement à certaines rumeurs tenaces, les batteries ne s’enflamment pas au moindre coup de chaud. Pour qu’un incendie se déclenche, il faut souvent une combinaison de facteurs : un impact sévère, une batterie endommagée, et parfois un défaut de fabrication… comme c’est aussi le cas pour certains réservoirs d’essence mal placés.

Par ailleurs, la plupart des véhicules électriques sont équipés de systèmes de gestion thermique et de capteurs capables de détecter les anomalies bien avant qu'un risque d'emballement thermique apparaisse. Alors, la prochaine fois que vous regarderez une vidéo sensationnaliste d'une voiture électrique en flammes, rappelez-vous que les apparences peuvent être trompeuses. Plus d'informations : evfiresafe.com. Et vous, êtes-vous prêt à laisser tomber les idées reçues pour embrasser l'électrique en toute sérénité ?