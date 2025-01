Une étude évalue les risques d’incendie d’une batterie résidentielle (spoiler : 0,049 %)

Les solutions de stockage résidentielles sont de plus en plus populaires. Cette tendance est liée à la hausse des prix de l’énergie, mais aussi à la prise de conscience globale à la nécessité de recourir aux énergies renouvelables du fait du changement climatique. Les batteries résidentielles permettent effectivement de stocker le surplus d’énergie produit par les panneaux solaires et les turbines éoliennes. De plus, elles peuvent être utilisées comme sources d’alimentation de secours en cas de panne de courant. Compte tenu de l’augmentation du nombre de systèmes de stockage d’énergie domestiques installés, en particulier en Allemagne, une équipe de l’Université technique de Rhénanie-Westphalie, à Aix-la-Chapelle, a publié en octobre dernier une étude particulièrement intéressante. Celle-ci évaluait les risques d’incendie domestique associés à l’utilisation de tels équipements.

Une recherche très utile

Les résultats de cette étude ont été récemment présentés au public dans le cadre d’un évènement qui s’est tenu à Berlin. Pour ce faire, les chercheurs se sont basés sur les rapports des médias allemands sur les incendies. Afin d’isoler les cas d’incendie attribués uniquement aux systèmes de stockage énergétique domestique, les scientifiques ont seulement tenu compte des départs de feu dû à la batterie elle-même. Aussi, les incendies provoqués par une erreur humaine ou par le système de gestion de l’alimentation ont été écartés. À la fin du mois de novembre 2024, ils ont alors recensé 56 cas d’incendie de batteries, contre 36 à la même période en 2023.

Un faible risque

Certes, le nombre d’incendies répertoriés a augmenté en un an, mais il demeure négligeable dans la mesure où l’Allemagne compte depuis quelques années plus d’un million de systèmes de stockage installés. Selon les calculs, la probabilité qu’un tel équipement entraine un incendie domestique est de 0,049 %. Comme si cela ne suffisait pas, l’équipe a également calculé la chance qu’une installation photovoltaïque prenne feu. Celle-ci est encore plus faible dans la mesure où elle est de seulement 0,0014 %.

Des technologies sûres

Fait intéressant, l’étude révèle que les voitures électriques ont 0,024 % de chance de prendre feu, contre 0,089 % pour les véhicules thermiques. Concernant les risques d’incendie assez faibles associés aux systèmes de stockage d’énergie domestique, les scientifiques estiment que cela est dû à l’utilisation de technologies de plus en plus sûres. En effet, les batteries au lithium fer phosphate (LFP) sont moins sujettes au phénomène d’emballement thermique. Quoi qu’il en soit, peu importe la nature des cellules intégrées dans votre véhicule, votre système de stockage résidentiel ou votre installation photovoltaïque, la prudence est toujours de mise.

Prenez des mesures appropriées pour prévenir les fuites d'électrolyte, la surchauffe et les courts-circuits. Vous trouverez quelques conseils pour prévenir les incendies de batterie sur cette page.