Zendure dévoile une batterie résidentielle équipée d’un dispositif d’extinction d’incendie intégré

Le marché des batteries résidentielles connaît une croissance rapide et devrait enregistrer un TCAC de 17,89 % d’ici à 2029, d’après une étude réalisée par Mordor Intelligence. Pour se démarquer dans ce secteur en plein essor, de nombreux fabricants recherchent continuellement des solutions pour améliorer la capacité de stockage de leurs produits, mais aussi les fonctionnalités qu’ils proposent, à l’instar de Zendure. Cette entreprise s’apprête à lancer une nouvelle génération de batteries résidentielles, à savoir la AB1000S et la AB2000S. Appartenant à la gamme SolarFlow, elles sont équipées d’un système innovant de prévention d’incendie.

Des batteries dotées d’un dispositif d’extinction

Dans la conception des AB1000S et AB2000S, Zendure a décidé de mettre l’accent sur la sécurité. Ses nouvelles batteries sont dotées d’un système intelligent permettant de maîtriser les éventuels départs de feu et, par conséquent, de limiter les risques d’incendie. Le dispositif détecte les problèmes techniques, les surchauffes et les courts-circuits. Il se déclenche lorsque la température des batteries est comprise entre 160 et 180 °C, et libère un aérosol solide qui se transforme en gaz pour contenir le feu. Zendure a conçu le système d’extinction pour prévenir les incendies, mais également pour éviter les émissions de vapeur nocive. À noter que les AB1000S et les AB2000S ont été conçues pour stocker l’électricité produite par les dispositifs photovoltaïques installés sur des balcons.

D’autres technologies pour garantir la sécurité des utilisateurs

Hormis le dispositif d’extinction par aérosol, les batteries domestiques de nouvelle génération de Zendure intègrent une technologie anti-emballement thermique. Cette dernière permet de maintenir la température des AB1000S et AB2000S à un niveau optimal, et d’éviter les problèmes liés aux surchauffes. Pour optimiser davantage la sécurité des utilisateurs, la société a également mis en place un système intelligent de gestion (BMS), dont le rôle est de garantir la stabilité des batteries. Il surveille leur fonctionnement, améliore leurs performances et les protège contre les courts-circuits, les surintensités, les surtensions et les surcharges.

Des capacités de stockage correctes

Dans la conception de ses batteries résidentielles de nouvelle génération, la marque s’est penchée sur les dispositifs de sécurité, mais aussi sur leur capacité de stockage. La AB1000S peut stocker jusqu’à 960 Wh/unité et la AB2000S, 1,92 kWh/unité. Il est possible de connecter 4 batteries et atteindre une capacité maximale de stockage de 7,68 kWh. Ce qui peut répondre à une grande partie des besoins en énergie d’un ménage. Pour information, dans l’optique d’optimiser la durée de vie de ses batteries, Zendure a développé un algorithme d’équilibrage qui priorise la charge des cellules à faible capacité. D’une part, ce système intelligent permet d’éviter les surcharges et les surdécharges et, d’autre part, elle optimise l’équilibre entre les cycles de décharge et de charge afin d’améliorer significativement la durée de vie des produits.

Comme autre technologie innovante proposée par les AB1000S et les AB2000S, on peut citer celle d’auto-chauffage. Comme son nom l’indique, elle permet aux batteries de fonctionner de manière optimale durant les périodes de grand froid. Il faut savoir que des températures très basses peuvent impacter négativement sur la capacité d’un dispositif domestique de stockage d’énergie, ainsi que sur son processus de recharge. Plus d’informations sur le site Zendure. Une technologie comme celle-ci pourrait-elle vous convaincre pour l’achat de batteries résidentielles ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .