Faut-il passer à la DDR5 ? Zoom sur le kit Lexar ARES RGB 32 Go à 129,99 €

Quand on parle de performance sur PC, on pense souvent aux grosses cylindrées : processeur survolté, carte graphique de compèt’, refroidissement liquide façon Formule 1… Et pourtant, un élément souvent sous-estimé mérite largement sa part de gloire : la mémoire vive. Et, pas n’importe laquelle : la DDR5. Parmi les modèles qui sortent du lot, le kit Lexar ARES RGB DDR5 en 32 Go (2×16 Go) à 6 400 MHz a de quoi faire tourner les têtes (et les benchmarks). Prix affiché : 129,99 €* au lieu de 139,99 € sur Amazon. Promesse ? De la vitesse, de la stabilité, une compatibilité large et un look résolument gaming. Voyons tout ça d’un peu plus près.

Un design soigné pour des performances musclées

Le Lexar ARES RGB ne fait pas dans la demi-mesure. Dès la sortie de la boîte, les deux barrettes impressionnent par leur dissipateur thermique en aluminium noir, à la fois sobre, élégant et parfaitement taillé pour les configs les plus stylées. Le RGB, bien intégré sur toute la longueur, ajoute la petite touche qui transforme un PC classique en bête de scène lumineuse.

Pas de fioritures, pas de gadgets inutiles : ici, c’est du solide, du bien pensé, et surtout du format standard DIMM 288 broches, donc aucun souci de compatibilité avec les boîtiers récents. Que vous soyez team Intel ou team AMD, cette RAM coche les bonnes cases : XMP 3.0 d’un côté, EXPO de l’autre.

Installation rapide, plaisir immédiat

Côté mise en place, c’est simple comme bonjour. Si vous avez déjà remplacé des barrettes de RAM, vous savez que c’est l’une des manips les plus faciles en informatique. Il suffit d’ouvrir le boîtier, de retirer l’ancienne mémoire (attention, la DDR5 n’est pas rétrocompatible), de clipser les nouvelles et de vérifier dans le BIOS que tout tourne à plein régime à 6 400 MHz. Même le RGB fonctionne sans logiciel obligatoire et pour les plus geeks d’entre nous, Lexar RGB Sync permet de personnaliser l’éclairage à l’envi.

Du multitâche fluide au gaming exigeant

Là où ce kit tire vraiment son épingle du jeu, c’est sur les performances. Avec 32 Go à 6 400 MHz, le multitâche devient un jeu d’enfant : 30 onglets Chrome, une vidéo YouTube en 4K, Excel et ses macros, et pourquoi pas un peu de montage vidéo, tout ça en même temps, sans un soupir de votre PC. En gaming, la différence est palpable : FPS en hausse, chargements plus rapides, moins de stuttering sur des titres comme Cyberpunk 2077, Call of Duty Warzone ou Elden Ring. La fluidité est au rendez-vous, et la réactivité gagne quelques précieuses millisecondes.

Créateurs de contenu, vous allez aimer

Pour celles et ceux qui travaillent avec des outils comme Premiere Pro ou DaVinci Resolve, ce kit Lexar est une bouffée d’air frais : encodage plus rapide, effets lourds qui passent comme une lettre à la poste, fichiers 4K qui ne mettent plus une plombe à s’ouvrir. Bref, un vrai confort de travail.

Ce qu’on aime (et un peu moins).

Points forts :

Excellentes performances à 6 400 MHz

Design soigné et dissipateur efficace

Compatibilité Intel/AMD

RGB personnalisable

32 Go parfaits pour les créatifs et les gamers

Installation rapide et sans prise de tête

Points faibles :

Pas compatible DDR4 (logique, mais à savoir)

Logiciel RGB encore un peu jeune face aux géants du secteur

face aux géants du secteur Prix plus élevé que la DDR4 (mais justifié)

Alors, on craque ou pas ?

La réponse est oui. Si vous cherchez à mettre à niveau votre PC avec une RAM rapide, fiable et plutôt stylée, le kit Lexar ARES RGB DDR5 32 Go à 129,99 €* au lieu de 139,99 € a tout pour plaire. Ce n’est pas juste une mise à jour technique, c’est un vrai coup de fouet à votre machine. Et vous, votre PC est-il prêt pour le passage à la DDR5 ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’équipement informatique ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

Lexar ARES RGB DDR5 RAM Kit 32Go (2x16Go) 6400 MHz, 288-Pin UDIMM PC Mémoire RAM, DRAM Mémoire pour XMP 3.0/AMD EXPO Haute Performance D'ordinateur de Jeu, CL32-38-38-76, 1.4V (LD5EU016G-R6400GDLA) Libérez vos performances de jeu avec la DDR5 de nouvelle génération. Conçu pour le dernier Intel XMP 3.0 & AMD EXPO. PromoMeilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 14 avril 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.