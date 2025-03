L’invention d’un simulateur de réalité virtuelle, qui se monte comme un meuble IKEA

La réalité virtuelle est aujourd’hui utilisée dans les jeux vidéo, mais également dans divers secteurs comme celui de l’immobilier ou de l’enseignement. Si elle séduit par l’immersion exceptionnelle qu’elle offre, cette technologie peut avoir des répercussions non négligeables sur la santé des utilisateurs. En effet, selon un rapport réalisé par l’Anses en 2021, elle peut entraîner des effets sanitaires néfastes, comme la cybercinétose ou une altération de la coordination sensori-motrice. Pour limiter les impacts négatifs de la réalité virtuelle sur la santé des joueurs et offrir une expérience encore plus immersive, Hervé, un Niçois de 39 ans, a mis au point un simulateur révolutionnaire. Commercialisée par son entreprise, baptisée Motion XP, cette plateforme est capable de réagir en fonction de ce que les utilisateurs voient dans leur casque VR.

Un simulateur 6DOF

Le simulateur conçu par Hervé est une plateforme 6DOF (6 Degrees of Freedom) pouvant effectuer 3 rotations et 3 translations. Il est destiné, entre autres, aux jeux de course et aux simulations de vol, et selon l’entrepreneur niçois, il peut synchroniser ses mouvements en fonction de ce que les joueurs voient et ressentent. Ce qui offre un niveau d’immersion particulièrement élevé. Le simulateur est disponible en deux versions, à savoir le Bumble et le Prime, avec une course de vérins allant de 480 mm à 620 mm, un roulis maximal de 32° et un tangage maximal de 35°. Par ailleurs, en fonction du modèle, la translation verticale varie de 480 mm à 725 mm et la translation latérale, de 300 à 450 mm. Concernant la translation longitudinale, elle va de 350 mm à 500 mm.

Un simulateur réduisant les risques de cybermalaise

Grâce à la parfaite synchronisation avec la vision des joueurs, le simulateur 6DOF développé par Hervé réduit les risques de cybercinétose. D’après l’entrepreneur niçois, ce malaise semblable au mal des transports apparaît lorsque les utilisateurs évoluent dans des mondes virtuels, mais ne peuvent rien ressentir. En offrant une expérience plus complète et en reproduisant des sensations similaires à celles que les pilotes ressentent lors d’une course ou d’un vol, sa plateforme permet, dans une certaine mesure, d’éviter les cybermalaises. Pour information, cette pathologie liée à une surexposition aux écrans peut entraîner des nausées, des maux de tête, des vomissements, des vertiges, une désorientation et un inconfort général.

Un simulateur vendu en kit

Contrairement aux autres simulateurs présents sur le marché, celui d’Hervé peut être acheté en kit à environ 10 000 € sur son site. Il comprend l’ensemble des éléments nécessaires à la construction des différents composants de la plateforme et selon Motion XP, il suffit d’un espace suffisamment grand et de certaines compétences en bricolage pour les monter. Hormis les kits, le simulateur est aussi disponible en deux autres versions, à savoir celle préassemblée et celle clé en main.

Il est à noter que l'entrepreneur niçois a présenté son invention lors de l'émission « Qui veut être mon associé » diffusée sur M6 le 19 mars 2025. Il a déclaré que ses collègues l'ont poussé à s'inscrire et qu'il a décidé de participer pour trouver un associé et passer à un niveau supérieur dans son projet. Plus d'informations sur le simulateur sur motionxp.com.