Disney a inventé un tapis intelligent permettant de « réellement » marcher en réalité virtuelle

Si vous ne le savez pas encore, la Walt Disney Company possède un laboratoire de recherche. Portant le nom de Disney Reasearch, celui-ci travaille en étroite collaboration avec l’Université Carnegie-Mellon à Pittsburgh, aux États-Unis, et l’École polytechnique fédérale de Zurich, en Suisse. Il s’intéresse particulièrement à l’informatique appliquée à l’image de synthèse, au cinéma et à la robotique. En ce sens, l’équipe du laboratoire, dont fait partie l’éminent inventeur américain Lanny Smoot, a développé une technologie nommée HoloTile Floor. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que celle-ci pourrait révolutionner le monde de la Réalité Virtuelle (RV).

Un tapis intelligent multidirectionnel

Concrètement, le HoloTile Floor consiste en un plancher intelligent composé de centaines de petites tuiles rondes placées à proximité les unes des autres. À la manière d’un tapis roulant, le système permet de marcher sans déplacer son corps. Sauf qu’il est possible de se mouvoir dans toutes les directions. Du moins virtuellement. Cela signifie que l’utilisateur ne risque pas de se heurter à un mur ou à un obstacle lors de sa promenade virtuelle. « Je peux marcher sur cette plateforme omnidirectionnelle dans n’importe quelle direction », explique l’inventeur dans une vidéo récemment mise en ligne sur YouTube.

Peut être utilisé par plusieurs personnes à la fois

Dans la vidéo de démonstration, Lanny Smoot marche sur le tapis tout en portant un casque QuestPro. Ce qu’il voit est projeté sur un écran en arrière-plan. Fait intéressant, l’inventeur affirme que plusieurs personnes peuvent marcher simultanément sur la plateforme, et ce, dans des directions différentes. De plus, le tapis est modulaire et extensible.

En ce qui concerne l’utilité d’une telle technologie, l’inventeur âgé actuellement de 69 ans pense qu’elle peut être utilisée dans un contexte où plusieurs individus ont besoin « d’être ailleurs en collaboration et de se déplacer pour faire différentes choses ». Le HoloTile Floor pourrait aussi s’avérer utile sur les pistes de danse pour permettre aux danseurs de « faire des mouvements incroyables ».

Quid des effets sur la santé ?

Pour l’heure, aucun détail technique sur cette invention de Disney n’est disponible. On ignore ainsi les capacités du tapis multidirectionnel en termes de vitesse et de poids. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous poser des questions sur les possibles effets secondaires d’un tel dispositif.

En effet, le problème du cybermalaise, également connu sous le nom de nausée virtuelle, qui s’apparente aux malaises dus au mal des transports, a toujours été inhérent aux expériences de réalité virtuelle. De nombreuses personnes souffrent de ce malaise cinétosique qui peut se produire pendant ou après l’immersion virtuelle avec comme symptômes des étourdissements, des maux de tête, des nausées et des vomissements. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .