Tacttoo, l’invention d’un tatouage tactile pour ajouter le sens du toucher dans la réalité virtuelle

À ses débuts, la réalité étendue, qui regroupe la réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA), était surtout destinée à des usagers spécifiques. Mais aujourd’hui, cette discipline s’ouvre de plus en plus au grand public. De nombreux secteurs d’activité l’adoptent désormais, en l’occurrence le gaming, l’industrie, le commerce, la médecine, l’immobilier, etc. Pour améliorer l’expérience des utilisateurs, la RA ne cesse d’évoluer grâce à l’usage des technologies numériques telles que l’intelligence artificielle, la reconnaissance vocale et la vision par ordinateur. Malgré cette évolution, la plupart de ces applications se limitent au sens visuel. Cependant, le sens du toucher tient aussi un rôle important dans notre façon de percevoir les choses. C’est ce qui a motivé le professeur Jürgen Steimle et son équipe de recherche à inventer le tatouage tactile, appelé « Tacttoo ». De quoi s’agit-il exactement ? Découvrez plus d’explications dans cette rubrique.

L’intégration d’un retour tactile dans les mondes virtuels

Dirigé par le professeur Jürgen Steimle, un groupe de recherche de l’Université de la Sarre en Allemagne a effectué une étude sur l’interaction homme-machine. Ces chercheurs sont convaincus de l’importance d’intégrer un retour tactile dans les mondes virtuels. Selon eux, cela rendra encore plus immersive l’expérience des utilisateurs. Il convient toutefois de préciser que l’haptique est déjà employé dans le domaine de la réalité augmentée, mais de façon encore limitée. On trouve, par exemple, des contrôleurs portables qui sont capables de produire un retour d’information vibrotactile. Il existe également des gants haptiques qui permettent de « sentir » des objets en réalité virtuelle.

Les spécificités de ce tatouage tactile

L’objectif de ces chercheurs est d’améliorer les différentes approches déjà existantes. Leur étude a notamment abouti au projet « Tacttoo ». Ce mot-valise combine les termes « tactile » et « tatouage » qui décrivent parfaitement ce projet. Il s’agit d’un film électronique ultra mince (35 micromètres d’épaisseur) que l’on peut appliquer comme un tatouage temporaire sur la peau. Par ailleurs, il est capable de stimuler électriquement le sens du toucher sans nécessiter de pièces mobiles. Concrètement, son utilisateur ne sent même pas la présence de ce dispositif grâce à sa faible épaisseur. De plus, il peut percevoir les objets comme s’il les touchait directement.

Les applications potentielles de cette nouvelle technologie

Les chercheurs envisagent d’utiliser le tatouage tactile afin de créer une nouvelle expérience haptique pour des objets purement numériques. Ce sera plus réaliste grâce à une résolution plus élevée. Cette technologie peut également être employée dans le but d’interagir plus efficacement avec des objets réels grâce à de nouvelles impressions sensorielles. Outre cela, elle peut servir durant la phase de conception d’un produit en industrie. En amont de la production, on peut notamment utiliser la réalité augmentée et un prototype physique afin d’étudier les sensations haptiques créées par les différents matériaux.

Il est aussi possible de tester, via cette innovation, les différents boutons de commande à intégrer sur un nouvel appareil électrique. Dans le domaine de l’enseignement médical, cette technologie pourrait apporter un grand changement positif. En effet, un retour tactile réaliste pourrait être ajouté dans des environnements de réalité virtuelle. Cela pourrait aider les étudiants en médecine à mieux maîtriser les techniques pratiquées lors des interventions chirurgicales.

Le transfert technologique du Tacttoo

Actuellement, le professeur Steimle et son équipe se focalisent sur les opérations liées au transfert de technologie. Ces experts continuent d’identifier les autres domaines d’application potentiels de ce tatouage tactile. Ils procèdent à des analyses de marché tout en créant une collaboration avec des partenaires industriels. Après de fastidieux travaux de recherche, ils désirent voir cette innovation utilisée dans la pratique. Plus d’informations : hci.cs.uni-saarland.de. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .