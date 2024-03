Vous êtes scotchés à Netflix dès que vous avez quelques heures devant vous, et avalez toutes les séries disponibles ! Le 21 mars dernier, la série Le Problème à 3 Corps a fait son apparition sur la plateforme de streaming. Cette série de pure science-fiction est adaptée du roman éponyme, écrit par le chinois Liu Cixin. L’intrigue de la série repose sur l’utilisation d’un casque virtuel qui propulse celui qui le porte dans un jeu vidéo plutôt très réaliste. De la science-fiction à la réalité, on peut s’interroger sur la possibilité de créer un casque virtuel, qui aurait les mêmes propriétés que celui de la série. Aussi étrange que cela puisse paraître, Apple, Meta ou Samsung, n’ont pas encore pris la mesure de ce casque. En revanche, il est déjà disponible en précommande sur le shop de Netflix ! Quelle est cette série ? Et, pourquoi le casque de réalité virtuelle pourrait cartonner partout dans le monde ? On vous explique tout !

Le fonctionnement du casque de réalité virtuelle dans la série

Dans le roman, comme dans la série, l’utilisation de ce casque au design minimaliste est réservée à quelques personnes triées sur le volet. Pour le coiffer, il faut absolument y être invité. Une fois posé sur la tête, le casque plonge l’utilisateur dans un monde virtuel complètement futuriste. Le casque utilise des technologies sorties de l’imagination de l’auteur originel, qui ne sont pas encore disponibles dans la réalité. Néanmoins, cela pourrait exister dans un avenir plus ou moins proche. Le fonctionnement du casque de réalité virtuelle dans la série est fondé sur une technologie avancée qui projette des images et des environnements virtuels directement dans l’esprit des utilisateurs. Les capteurs intégrés au casque suivent les mouvements et les actions des joueurs, leur permettant de naviguer et d’interagir avec le monde virtuel de manière réaliste. Dans la série, le casque est un élément essentiel qui transporte l’utilisateur dans le jeu « Trois Corps » et permet de révéler des événements mystérieux et les véritables objectifs des San-Ti(s).

Une réplique vendue sur Netflix

Le casque disponible en précommande ressemble trait pour trait à celui de la série, mais bien évidemment, c’est uniquement un objet de collection non fonctionnel. En effet, son aspect extérieur, lisse, ne laisse apparaître aucune technologie de pointe. Exactement comme dans la série, vous ne trouverez aucune trace de source d’alimentation, de capteurs, de batterie, de ports externes, ni même de bouton marche-arrêt.

Que nous apprend la fiche technique de cet étrange casque VR ?

Si l’on se fie à la description donnée sur le lien de précommande, la fiche technique ne nous dit pas grand-chose. On sait juste qu’il est possible d’ajuster la taille, qu’il est fabriqué en polycarbonate avec chrome argenté, et qu’il dispose d’une finition transparente. Quelques dimensions et son poids, sont également donnés, mais rien concernant les technologies qu’il pourrait embarquer et rien non plus sur ses fonctionnalités ! Mystérieux ? Oui, comme son rôle dans la série ! Dans la série, le casque dispose d’un scanner rétinien, d’un oxygénomètre et utilise les ondes cérébrales pour interagir avec le monde virtuel.

Ce casque vendu sur Netflix est bien entendu un accessoire de décoration/collection et n'a rien de fonctionnel. Les plus passionnés d'entre vous peuvent toujours s'inscrire sur une liste d'attente et verser 145 €.