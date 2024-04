La version chinoise (2023) de la série « Le Problème à 3 Corps » est disponible gratuitement, et c’est une pépite !

Depuis le 21 mars dernier, une série sur Netflix est dans le top des visionnages. Son nom, Le Problème à 3 Corps, une adaptation d’un roman de science-fiction d’un auteur chinois Liu Cixin, sorti en 2008. Premier tome d’une trilogie qui a cartonné dans le monde entier, cette série pose de nombreuses questions, comme celle de la communication avec les extra-terrestres. Cependant, Netflix n’est pas la seule plateforme à diffuser cette série ! En effet, il existe une autre adaptation, en chinois, disponible gratuitement sur une plateforme légale. Avant de vous révéler le nom de cette plateforme, je vous invite à découvrir, ou à redécouvrir, les fondements de cette série. C’est parti.

Le Problème à 3 Corps, Genèse de la série

« Le Problème à 3 corps » est un roman de science-fiction chinois écrit par Liu Cixin, publié pour la première fois en 2008. Il s’agit du premier tome de la trilogie « Le Problème à 3 corps », suivie de « La Forêt sombre » et « La Mort de la Terre ». Dans ce roman de pure science-fiction, l’auteur explore des thèmes complexes comme les rencontres extraterrestres, la physique théorique, les jeux politiques et les conséquences imprévues des actions humaines. Le récit commence dans le contexte de la Révolution culturelle chinoise. Une jeune astrophysicienne nommée Ye Wenjie est envoyée dans une base de recherche secrète pour travailler sur un projet militaire top secret lié à la communication avec des extraterrestres. « Le Problème à 3 corps » a remporté plusieurs prix littéraires, dont le prix Hugo pour la meilleure fiction de science-fiction en 2015, faisant de Liu Cixin le premier auteur chinois à remporter ce prix. Depuis le 21 mars, le roman a fait l’objet d’une adaptation en série, diffusée sur Netflix, qui cartonne ! Mais, Netflix n’est pas la seule plateforme de streaming à diffuser cette série.

Le Problème à 3 Corps, un succès inattendu

La série Le Problème à 3 Corps se destine vraiment aux amateurs de pure science-fiction, et compte 30 épisodes. Le succès est fulgurant, pourtant cela n’était pas gagné d’avance, au regard de la complexité du sujet, et d’une histoire plus que conceptuelle. La force de frappe de cette série vient peut-être du choix de ses créateurs pour Netflix. En effet, on retrouve David Benioff et D. B. Weiss tous deux co-créateurs, showrunners et écrivains de la série télévisée Game of Thrones. La pure science-fiction semble être leur domaine de prédilection. Cette version américaine ne serait donc pas la première du genre. Les fans absolus vont pouvoir découvrir une autre version, chinoise, sortie en début d’année 2023.

Où regarder la version chinoise de la série ?

En début d’année 2023, une équipe chinoise a déjà adapté le roman de Liu Cixin en série télévisée. Produite par Tencent, cette adaptation compte, elle aussi, 30 épisodes de 40 minutes chacun. La série est désormais terminée, et donc diffusée en intégralité. De plus, elle est un peu plus précise au niveau du respect de l’œuvre originelle. Le personnage principal reste le scientifique Wang Miao, alors que la version américaine le traduit en plusieurs personnages centraux, par exemple. Vous aimeriez bien savoir où est diffusée cette série après avoir lu notre petit roman ?

Eh bien, c’est sur le service de streaming Rakuten Viki, dédiée au divertissement asiatique, que vous pourrez retrouver les 30 épisodes, sous-titrés en français, mais également sur YouTube. Ouf ! Le visionnage y est gratuit, sauf si vous souhaitez la version en Haute-Définition, pour laquelle il faudra s’abonner au service : 4,99 € par mois. Avez-vous déjà regardé cette série ? Et, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .