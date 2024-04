« Le Problème à 3 corps » : ce clin d’œil sur l’affiche que personne n’a relevé

« Le Problème à 3 corps », n’a pas fini de nous surprendre ! Pour rappel, cette série adaptée du best-seller de Liu Cixin relate l’histoire du premier contact de l’humanité avec une civilisation extraterrestre. C’est l’une des adaptations les plus coûteuses que Netflix ait jamais réalisé jusqu’ici, avec un budget d’environ 160 millions de dollars. La plateforme de streaming a déployé tous les moyens pour en faire un succès planétaire et n’a pas hésité à faire appel aux créateurs de « Game of Thrones » pour l’adapter à l’écran. Netflix a démontré à travers cette série qu’il ne fait pas les choses à moitié. Pour preuve, même l’affiche de cette adaptation a été pensée dans les moindres détails. Un idéogramme que l’on retrouve dans le titre original du livre, « 三体 », y avait été intégré discrètement. Un détail qui a apparemment échappé à de nombreux téléspectateurs.

Un détail qui rend hommage au langage d’origine du livre

Si vous avez déjà vu la version anglophone de l’affiche de « Le Problème à 3 corps », vous avez sans doute pensé (comme moi) que le « 三 » qui y figure est juste un « E » stylé. Eh bien, ce n’est pas tout à fait le cas. Il s’agit en réalité d’un idéogramme chinois signifiant « trois » et placé là pour rendre hommage au langage d’origine du livre. C’est d’ailleurs l’un des tout premiers caractères que l’on apprend en chinois et qui se prononce, au passage, « sān ». Évidemment, ce n’est pas réellement une surprise, vu que « Le Problème à 3 corps » est l’adaptation d’un roman chinois et qu’une grande partie de la série se déroule en Chine. Ce symbole graphique n’a pas été pris au hasard, mais bien un clin d’œil à la culture et à la langue chinoise.

Un idéogramme qui fait référence au chiffre 3

Cet idéogramme fait également référence au chiffre 3 que l’on trouve dans le titre de la série. Notons que ce titre est inspiré du problème à N corps, un problème de mécanique céleste qui consiste à déterminer la trajectoire de plusieurs corps s’attirant mutuellement. Newton avait résolu le problème pour N=2. Pour le N=3, il est difficile à résoudre, voire impossible, car lorsqu’on étudie au moins trois corps dont les champs gravitationnels interfèrent, leur comportement devient impossible à prévoir sur le long terme. Un véritable casse-tête scientifique, comme dans le scénario du livre. En tout cas, l’utilisation du « 三 » à la place du E est très astucieuse, même le nom des extraterrestres « Trisolarian » (Santi) évoque ce nombre.

Un version française un peu différente

Sur la version française de l’affiche, un petit accent a été ajouté au-dessus de « 三 », ce qui gâche un peu le clin d’œil. Quoi qu’il en soit, ce poster de la série Netflix met bien en avant le côté « hard-SF » du scénario, à l’instar de la couverture du roman de Liu Cixin.

Il est à noter que « Le Problème à 3 corps » est un des romans de science-fiction les plus populaires en Chine et le premier livre chinois à avoir reçu le prix Hugo, en 2015. Netflix en a acquis les droits en 2020, grâce au milliardaire chinois Lin Qi, qui a malheureusement connu une fin tragique la même année (nous en avons parlé dans un précédent article). Aviez-vous remarqué ce détail sur l’affiche officielle ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .