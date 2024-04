La deuxième saison de la série « Le Problèmes à 3 corps » sera très différente

Attention, cet articles contient de nombreux spoilers sur la saison 1 et des références aux livres éponymes, vous êtes prévenus. Le renouvellement de la série « Le Problème à 3 corps » pour une seconde saison n’est pas encore officiel, comme nous en avons parlé dans un article publié récemment. De nombreux médias tels que Forbes ont pourtant soulignés que la série de SF est un succès et a finalement réussi à devenir numéro un sur Netflix. Une nouvelle qui, selon certains experts, pourrait pousser la plateforme de streaming à reprendre la saison 2. Reste à savoir si D.B. Weiss, David Benioff et Alexander Woo réussiront, encore une fois, à relever le défi. En effet, si on suit la logique du roman de Liu Cixin, la seconde saison devrait se dérouler dans un futur lointain qui n’a rien à voir avec le monde que nous connaissons aujourd’hui. La saison 1, dont le scénario est beaucoup plus simple, a coûté plus de 150 millions de dollars, alors qu’en sera-t-il de la saison 2 ?

Une série très compliquée à transposer à l’écran

Pour rappel, « Le Problème à 3 corps » est une adaptation série TV du premier volume d’une trilogie à succès de l’écrivain chinois Liu Cixin. Mise en ligne sur la plateforme de streaming depuis le 21 mars, la première saison est composée de 8 épisodes qui se déroulent, soit dans un passé récent, soit au moment présent. Elle combine quelques éléments de la trilogie, composée également de « La Forêt sombre » et de « La Mort immortelle », que la plupart des experts considèrent comme difficile, voire impossible à transposer à l’écran. Les réalisateurs et scénaristes de la série, ont dû relever un grand défi pour adapter le livre sur le petit écran. Un défi plutôt réussi au vu du succès de la série, qui a accédé à la première place sur Netflix dès la première semaine de diffusion.

La saison 2, un scénario totalement différent

Si le scénario du livre est gardé bien au chaud dans un coffre par les scénaristes de la série, la saison 2 sera probablement très différente de la première, car elle se déroulera dans un avenir proche, mais également dans un futur très lointain. Notons qu’à la fin de la première saison, le cerveau de Will est lancé dans une sonde pour rejoindre la flotte des San-Ti, qui se trouve à environ 400 ans, afin que ces derniers puissent reconstruire son corps. Si l’histoire du personnage du livre, Yun Tianming (Will Downing dans la série), est reprise, la seconde saison nous projettera dans des centaines, voire des milliers d’années plus tard. Les San-Ti seront probablement au centre du scénario, ainsi que d’autres extra-terrestres hostiles. Comme dans le livre, la cryogénisation et l’hibernation seront sûrement exploitées pour faire revivre des personnages clés et maintenir le fil de l’histoire.

Plusieurs défis attendent les trois showrunners

Pour la suite de la première saison, de nombreux défis attendent les showrunners, aussi bien au niveau du scénario que des effets spéciaux. Ils devront, par exemple, devoir bien gérer les écarts de temps et délaisser quelques personnages importants, à moins qu’ils décident de cryogéniser l’intégralité du casting du premier volet. En tout cas, ils ont indiqué qu’ils se préparent déjà pour la suite et se disent prêts pour relever ces défis. Vous l’aurez compris, nous nageons dans les speculations. Y aura-t-il des changements radicaux dans le scénario par rapport au roman original ? Retrouverons-nous tous les protagonistes ? Et la plus importe, est-ce qu’il y aura une saison 2 ? Nous allons devoir patienter pour obtenir des réponses. Comment imaginez-vous la suite de la série ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .