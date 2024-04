« Le Problème à 3 corps » : pourquoi il n’y aura peut-être pas une deuxième saison pour cette série

La saison 2 de « Le Problème à 3 corps », la série de science-fiction adaptée par Netflix, reste pour le moment incertaine. La raison ? Elle n’est pas restée bien longtemps en tête de classement des séries les plus regardées sur la plateforme depuis sa diffusion le 21 mars dernier. Un résultat quelque peu décevant pour le géant mondial du divertissement, qui avait attendu un résultat bien meilleur pour cette adaptation de la trilogie éponyme considérée comme une œuvre majeure de la « hard S-F ». Au Royaume-Uni, le show TV a rapidement été dépassé par la série télévisée américano-britannique créée par Guy Ritchie, « The Gentlemen », diffusée depuis 7 mars sur le service streaming. Malgré cela, les créateurs de la série ont de l’espoir sur son renouvellement…

Une série adaptée d’un roman de renom (SF)

Pour la petite histoire, « Le Problème à 3 corps » est une adaptation en série d’un roman écrit par l’écrivain de science-fiction le plus célèbre de Chine, Liu Cixin. Publié en 2016 en France, ce livre a reçu une prestigieuse récompense, celle du « lauréat du prix Hugo du meilleur roman en 2015 », un prix littéraire américain décerné chaque année par les membres de la World Science Fiction Society. Une des raisons pour lesquelles Netflix a décidé d’en faire une version télévisée, qui s’est concrétisée au mois de mars 2024. Bien entendu, comme toute adaptation, quelques changements ont été apportés, entre autres, au niveau des personnages. La saison 1, composée de 8 épisodes, a été l’une des plus attendues sur la plateforme de streaming cette année. Notons que « Le Problème à 3 corps » a déjà fait l’objet d’une adaptation télévisée en Chine en 2023, elle compte 30 épisodes et est d’ores et déjà disponible gratuitement.

Un budget colossal

Les données d’audience de la série de SF n’auraient pas été à la hauteur des attentes de Netflix, que ce soit lors de la première semaine de diffusion ou au cours des semaines suivantes. « Le Problème à 3 corps » n’aurait enregistré que 115,6 millions d’heures de lecture entre le 25 et le 31 mars, soit approximativement 15,6 millions de vues. La plateforme s’attendait à des données plus spectaculaires au vu du budget alloué à la réalisation de la série. En effet, c’est l’un des projets les plus coûteux que Netflix ait jamais tentés. Le Wall Street Journal parle d’environ 20 millions de dollars par épisode, soit 160 millions dollars au total. Un budget phénoménal comparé à d’autres séries telles que « The Gentlemen », qui n’a coûté qu’un quart de ce chiffre, alors qu’elle a obtenu de meilleures données d’audience. Le taux d’audience n’est pas catastrophique et dépasse même largement celui de la majorité des séries disponibles sur la plateforme de streaming, mais par rapport à son coût, Netflix l’estime décevant.

Les créateurs se déclarent (quand même) optimistes

Quoi qu’il en soit, les showrunners de «Le Problème à 3 corps », Daniel Brett Weiss, David Benioff et Alexander Woo, se déclarent optimistes pour la suite de la série. Ils se préparent déjà pour une potentielle seconde saison, même si aucun renouvellement n’est prévu pour le moment. Alexander Woo, producteur et scénariste de True Blood, a déclaré à GamesRadar+ qu’il espère que la série durera encore plusieurs saisons sur Netflix. « Eh bien, il y a trois romans dans la trilogie […] Nous avons des idées très fortes sur ce qu’il faut faire dans une saison deux. Même si c’est encore un peu flou, nous voulons arriver à la fin, nous voulons arriver à la fin de la trilogie » a-t-il expliqué. Aujourd’hui, on ignore encore si Netflix prévoit de renouveler la série, l’avenir nous le dira… Que pensez-vous de cette nouvelle ? Avez-vous regardé la première saison de cette série ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .