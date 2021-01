Comment regarder Netflix sans posséder de téléviseur connecté ?

C’est acté, un couvre-feu national entré en vigueur hier, le 16 janvier nous contraint de regagner notre domicile dès 18h… Tous aux abris dès 18h, cela risque provoquer des embouteillages devant la télé ! Et si vous avez un abonnement Netflix, peut-être faudra-t-il instaurer un système de ticket !

Sauf si vous suivez ces quelques conseils pour pouvoir profiter de Netflix à plusieurs et sur écrans différents. Regarder Netflix sur une télévision, même si celle-ci n’est pas connectée c’est possible. Découvrez comment regarder vos séries préférées même sans téléviseur dernière génération ! Et profitez de vos programmes préférés sans dépendre d’un seul et même écran !

Netflix est compatible avec de nombreux supports : Navigateur, Android, iOS, TV connectée, consoles de jeu, application Windows… Et même votre lecteur Blu-Ray… Il suffit parfois d’un peu de patience et d’un guide adéquat pour parvenir à ses fins ! En revanche, il faudra nécessairement vous acquitter d’un abonnement à la plateforme et posséder une connexion Internet !

Netflix depuis votre box Internet

Bouygues Telecom, Orange, SFR et Free ont intégré l’offre Netflix à leurs bouquets… Il est vrai qu’avec 7 millions d’abonnés, cette plateforme est devenue presque incontournable. En revanche, ce n’est pas inclus dans les forfaits, il faudra donc s’abonner à Netflix en plus ! Les forfaits vont de 7,99 € à 15,99 € par mois. En fonction de votre Box, vous l’aurez soit sous forme d’abonnement (Bouygues) soit en accédant directement aux chaînes 66 pour SFR, 97 pour Bouygues et 70 pour Orange.

Netflix depuis une smart TV

Vous avez peut-être reçu une SmartTV pour Noël ? Ces téléviseurs intelligents et connectés au réseau Wifi ou Ethernet vous permettent de regarder Netflix de deux manières :

Soit en téléchargeant l’application directement sur votre téléviseur puis en entrant vos identifiants Netflix

Soit en vous connectant depuis la même application pré-installée. Aujourd’hui, la plupart des constructeurs vendent leurs télévisions connectées avec Netflix déjà installé.

Observez votre télécommande, certaines proposent même un raccourci direct vers Netflix, on ne peut pas faire plus simple !

Netflix avec Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick ou Xiaomi Mi TV Stick.

Votre télévision n’est pas connectée, pas de panique, elle dispose au moins d’un port HDMI ! Il vous suffit d’acheter un petit appareil qui deviendra une passerelle entre votre TV et Netflix. Une fois branché sur votre port HDMI, ils retransmettront le contenu de Netflix sur votre télévision en partant d’un appareil connecté : smartphone, tablette ou ordinateur. Il faut compter environ 40€ pour ce genre d’appareil.

Pour ce faire :

Connectez votre passerelle branchée au secteur à votre port HDMI

Téléchargez l’application Google Home (Android) puis passez à la configuration

Lancez Netflix sur votre smartphone ou tablette

Choisissez l’icône Cast sur votre écran puis votre passerelle dans la liste des appareils proposés

Lancez la diffusion de Netflix.

Netflix avec Canal+

Pour les abonnés Canal+ : Netflix fait partie du pack Ciné Séries, il suffit donc de l’ajouter à votre abonnement principal. Il vous en coûtera entre 17 et 30 euros selon les offres du moment par mois… En plus de Netflix, vous bénéficierez des chaînes cinéma du groupe Canal +

Pour les non-abonnés Canal+ : Il n’y a pas vraiment d’autre choix que de devenir abonné… L’abonnement Canal+ et le pack Ciné Séries s’affiche à 36.90€ par mois (au lieu de 49.90€) mais renseignez-vous, Canal+ propose souvent des offres promotionnelles aux nouveaux abonnés.

Netflix avec un boitier multimédia

Comme avec les dongles, désormais il est possible d’ajouter un boitier multimédia de type Nvidia Shield TV (154€ sur Amazon) ou Xiaomi Mi Box TV (79.90€ sur Amazon). Elles sont un peu plus chères qu’une passerelle multimédia mais vous permettront de rendre votre téléviseur classique « intelligent » ! Ils servent à connecter votre téléviseur à Internet et donc d’accéder à toutes les applications comme sur un téléviseur connecté d’origine.

Les fans d’Apple ne sont pas en reste ! Il existe aussi l’Apple Tv qui fonctionne comme les deux précédentes. Vous pourrez ainsi profiter de vos contenus iTunes en plus de Netflix directement sur votre télévision.

Netflix avec votre ordinateur

La méthode peut sembler aujourd’hui un peu archaïque pourtant elle fonctionne et reste la moins onéreuse ! Il suffit d’un câble HDMI pour brancher votre écran d’ordinateur au port HDMI de votre téléviseur. Ce n’est pas la plus pratique mais probablement la plus basique pour profiter de Netflix sur un téléviseur classique. Cependant la qualité de l’image se voit souvent très altérée… Mais bon quand on n’a pas le choix on fait avec !

Netflix sur votre console de jeu

Les consoles de dernière génération incluent toutes l’application Netflix ou permettent de la télécharger via le Nintendo Store, le Microsoft Store ou le Playstation Store… Une fois téléchargé, Netflix passera par votre console de jeu… Comme pour la solution de l’écran d’ordinateur, l’image transmise sur écran géant n’est pas d’une qualité exceptionnelle !

Netflix avec un lecteur Blu-Ray

C’est probablement la plus inattendue des manières de regarder Netflix… De nombreux constructeurs ont ajouté Netflix sur leurs lecteurs Blu-Ray mais encore faut-il le savoir. Leur secret : être eux-aussi connectés à Internet !

Connectez votre Blu-Ray à Internet

Ouvrez l’application Netflix sur votre Blu-Ray

Profitez des programmes Netflix en vous connectant à votre compte !

Vous n’avez donc plus aucune excuse pour découvrir la magnifique série LUPIN, dans laquelle Omar Sy livre un rôle touchant et magnifique !