Le Problème à Trois Corps : une « mauvaise » nouvelle pour le tournage de la saison 2

L’adaptation du premier tome du roman de Cixin Liu était très attendue, que ce soit l’excellente version Chinoise ou celle proposée par Netflix qui est différente, mais tout aussi jouissive. Sans surprise, le succès a été au rendez-vous pour la série Le Problème à 3 Corps, l’un des programmes les plus populaires sur Netflix ces dernières semaines. Si vous avez déjà terminé la première saison et que vous êtes impatients de découvrir la suite de la saga, nous n’avons pas une très bonne nouvelle à vous annoncer. En effet, d’après les indices que nous avons recueillis, le tournage de la saison 2 n’est peut-être pas pour demain, même s’il n’y a pas encore eu d’annonce officielle à ce sujet. On peut également se poser la question sur l’existence même d’une deuxième saison, et si oui, pour quand ? Si les créateurs se veulent rassurants, les propos des acteurs de la série sont un peu plus mitigés et différents.

Une suite pas encore officialisée

Très positifs sur l’avenir de leur adaptation, les créateurs de la série de science-fiction, D.B Weiss et David Benioff, ont indiqué qu’ils avaient un plan bien précis pour la suite de la série. Il est en effet impossible d’imaginer que l’histoire se résume à seulement huit épisodes vu la complexité de l’arc narratif. Attention, à l’heure où j’écris ces lignes, je rappelle qu’il n’existe aucune confirmation officielle de la part des showrunners ou de Netflix. Même si la série n’a pas quitté le Top 10 de la plateforme depuis sa sortie en mars dernier. L’actrice Jess Hong (Jin Cheng dans la fiction), a d’ailleurs révélé, sans cacher sa frustration, que les acteurs du casting n’avaient toujours pas reçu de calendrier pour le tournage de la suite. Ajoutons à cela le fait qu’elle sera encore plus compliquée à transposer à l’écran, on peut facilement déduire que le second volet, s’il a bien lieu, ne verra pas le jour avant au moins 18 mois, au mieux…

Que sait-on de l’éventuelle deuxième saison ?

La première saison du Problème à Trois Corps est une adaptation du premier tome de la trilogie écrite par Cixin Liu. Selon les créateurs de la série, la saison 2 sera également fidèle au tome 2 de la trilogie, intitulé « La Forêt sombre ». Interrogés sur le sujet, ils expliquent avoir une idée précise du contenu qui va suivre. De leur côté, « tout est prêt », mais ils doivent, bien entendu, attendre le feu vert de Netflix pour se lancer dans sa production. Selon Weiss, la suite sera aussi intense, si ce n’est plus, que le premier volet de la saga.

Les créateurs prévoient 3 ou 4 saisons au total

Bien que l’avenir soit encore très incertain, les créateurs espèrent pouvoir tourner encore 3 ou 4 saisons au total, si ce n’est plus. En effet, et toujours selon leurs propos, le troisième tome est très volumineux et fourni donc assez de matière pour les scénaristes. De cette manière, ils pourront relater un maximum de détails et éviter de bâcler l’histoire et son dénouement. Quant aux scénaristes, ils annoncent, une fin « magnifique », à la fois émouvante et surprenante ! Ils promettent également qu’elle sera fidèle à la dernière page du roman, contrairement à celle de la série à succès planétaire Game of Thrones (jugée catastrophique par une grande partie des fans). Mais voila, sa sortie n’est clairement pas pour demain et nous allons devoir prendre notre mal en patience… Avez-vous regardé et aimé cette série de science-fiction ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .