L’application Apple TV débarquera sur Chromecast avec Google TV l’année prochaine

La firme de Mountain View a lancé plus tôt cette année un nouvel appareil Chromecast doté de Google TV. Au cas où vous ne le sauriez pas encore, ce dernier est une nouvelle interface pour Android TV. Il repose sur l’apprentissage automatique du moteur de recherche, de Google Assistant et de Google Knowledge Graph. Son but est donc d’optimiser l’expérience Android TV. Nous apprenons aujourd’hui via 9t5google que le nouveau dispositif électronique de streaming du géant de l’internet équipé de Google TV accueillera bientôt Apple TV.

Des contenus originaux

L’information a été révélée par Google dans un billet de blog datant du 16 décembre. Actuellement, seuls les téléviseurs Sony fonctionnant sous Android TV prennent en charge Apple TV. Avec cette annonce de la firme américaine, nous pouvons alors nous attendre à un changement majeur. Certes, la société n’a pas donné de date exacte pour le déploiement, mais elle vise un lancement au début de l’année prochaine.

Il est intéressant de noter que cette application permettra aux utilisateurs de Chromecast avec Google TV de regarder les contenus originaux d’Apple TV+, qu’il s’agisse d’émissions, de films ou bien de documentaires. Les contenus visuels achetés sur iTunes y seront aussi accessibles. Cette mise à jour nous donnera en outre la possibilité d’accéder aux chaînes Apple TV auxquelles nous sommes abonnés.

Des recommandations personnalisées

Pour couronner le tout, l’interface affichera des recommandations personnalisées et les résultats des recherches. Autant dire que l’utilisateur ne devrait pas avoir du mal à rechercher ses émissions et films préférés. « Cela inclut des titres comme “Ted Lasso”, “The Morning Show”, “Defending Jacob”, “Greyhound” et “Mariah Carey Magical Christmas Special” », note Google dans son communiqué.

Une liste de surveillance sera aussi proposée. On pourra ajouter à cette section du contenu original. Selon le numéro un mondial des moteurs de recherche, cette fonctionnalité fera de l’expérience Apple TV sur Chromecast avec Google TV une extension des MAJ apportées récemment sur les enceintes connectées Google qui ont reçu Apple Music.

Toujours d’après Google, cette prochaine arrivée du service de streaming d’Apple sur son lecteur multimédia fera de ce dernier l’un des rares appareils à prendre en charge le service de la firme de Cupertino. Après Chromecast avec Google TV, Apple TV débarquera sur davantage d’appareils Sony animé par Android TV. On ignore cependant si ce sera aussi le cas pour les appareils portables Android (smartphones et tablettes).