Comment regarder gratuitement (et légalement) Fallout ou Les Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime ?

Les plus anciens se souviendront probablement des sites Napster ou eDonkey2000, qui existaient il y a une vingtaine d’années. Ces sites pas réellement légaux permettaient de télécharger des films, des jeux-vidéos, de la musique et toutes sortes de fichiers. C’étaient les débuts ce que l’on appelait le Peer-to-Peer. Ces sites existent peut-être encore, mais je ne suis plus adepte de ce genre de pratiques, je préfère la légalité et les plateformes de streaming légales. Ainsi, pour regarder mes séries, j’ai le choix entre plusieurs comme Netflix, Amazon Prime Vidéo, ou encore la plateforme Canal+. Des services payants qu’il est néanmoins possible de « contourner » légalement pour regarder une série sans débourser un centime. Un exemple avec la série Fallout sur Amazon Prime Vidéo, dont la seconde saison est déjà annoncée. Découverte.

Fallout, retour sur cette série post-apocalyptique

La série Fallout se déroule dans un monde post-apocalyptique, après une guerre nucléaire dévastatrice. Les survivants vivent dans des abris souterrains appelés « Vaults » ou tentent de survivre à la surface, où des radiations et des créatures mutantes menacent constamment leur existence. Dans la première saison, on suit plusieurs personnages, chacun ayant sa propre histoire et ses propres raisons de survivre dans ce monde dangereux. La saison 1 a connu un joli succès, probablement dû à son inspiration du jeu-vidéo éponyme, et Amazon Prime Vidéo annonce déjà la saison 2.

Comment regarder la saison 1 de Fallout gratuitement et légalement ?

La saison 2 vient d’être annoncée, mais pour le moment, elle n’est pas encore diffusée. Si vous souhaitez regarder la saison 1 gratuitement, c’est un jeu d’enfant. L’idée étant de souscrire à un abonnement Amazon Prime qui inclut le service Amazon Prime Vidéo. Tous les nouveaux adhérents bénéficient d’une période de 30 jours d’essai, totalement gratuite. Pendant ces 30 jours, vous avez donc accès à tous les services : Amazon Prime Vidéo, Amazon Music, Amazon Kindle, etc. Il vous suffit de ce fait de visionner votre saison 1 et cela fonctionnera aussi avec toutes les autres séries à succès du moment comme The Boys ou la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. En réalité, pendant un mois, vous pouvez vous « gaver » de séries sans payer. Seul bémol, vous devrez résilier avant les 30 jours, et vous ne pourrez plus bénéficier des services gratuits de 30 jours, avec l’e-mail choisi pour créer votre compte !

Quels sont, selon moi, les meilleurs services pour les membres Amazon Prime ?

À titre personnel, je ne bénéficierai pas des séries visionnées gratuitement. En effet, je suis, depuis très longtemps, ce que l’on appelle un « membre Amazon Prime » pour 69,90 € par an. De ce fait, je ne paie quasiment plus aucuns frais de port, hormis ceux imposés sur les livres, et parfois, par les vendeurs tiers. Grande lectrice, j’ai aussi abandonné les livres papier, pour les formats Kindle avec, comme ce matin pour Albane Tome 3 de Marie-Bernadette Dupuy, un format numérique payé 8,99 € au lieu de 23,90 € le prix du livre papier.

Et, qui plus est, reçu le jour de sa sortie nationale en quelques secondes sur mon application Kindle. J’utilise aussi beaucoup Amazon Music grâce à Alexa reliée à ma voiture, et à la barre de son. Côté vidéo, je suis moins catégorique, je ne suis pas une grande cinéphile ! Et, vous ? Connaissiez-vous déjà cette astuce pour regarder gratuitement des vidéos sur Amazon Prime Vidéo ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .