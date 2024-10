Mon avis après le test complet du vidéoprojecteur 4K Mars Pro 2 (DBOX02) de Dangbei

Dans ma vie quotidienne, mon échappatoire, mon petit plaisir du soir, après une journée de travail, c’est de m’installer dans mon canapé moelleux pour mater une série ou un film ! Et, quand j’ai vraiment besoin d’évacuer le stress, une petite série de morceaux de musique classique, me détend rapidement. Alors, quand Dangbei m’a proposé de tester un vidéoprojecteur sous licence Officielle Netflix (contrairement au premier modèle testé ici), avec un son digne des plus grandes salles de cinéma, comment aurais-je pu refuser ? Je vous propose de découvrir le vidéoprojecteur Dangbei DBOX02 4K Mars Pro 2, vendu au prix de 1499 €* au lieu de 1 829 € sur Amazon. Attention, le prix indiqué sera obtenu uniquement en cochant la case (remise de 330,00 €) prévue à cet effet, avant la mise au panier. Quant au pied, il est actuellement disponible sur ce lien.

Déballage et installation

Comme dans tous les tests produits que j’effectue, j’apprécie de vous donner mes premières impressions, au déballage, avant même d’avoir testé les capacités techniques. Sur le colis, par ailleurs, parfaitement livré, et avec son contenu ultra-protégé, les promesses sont alléchantes.

Ainsi, je dois m’attendre à transformer ma manière de regarder les films à la maison grâce à une luminosité de 2450 lumens ISO : ce sont donc des images ultra-lumineuses qui m’attendent pour la prochaine série sur Netflix. Cela tombe bien, le vidéoprojecteur est sous licence officielle Netflix ! De nuit, comme en plein jour, les 2 450 lumens ISO devraient me permettre des images toujours parfaitement nettes ! Au déballage, le design est intéressant, sobre et moderne, gris anthracite, parfait pour s’installer dans mon salon.

Une configuration simplifiée et intelligente

Je ne m’étendrai pas sur l’installation, car elle n’a rien d’exceptionnel. Elle se fait assez aisément, en suivant la notice d’installation, parfaitement expliquée soit dit en passant. En réalité, c’est même un jeu d’enfant ! Une fois les branchements effectués, vous n’aurez plus rien à faire. En effet, ce vidéoprojecteur se dote de plusieurs fonctionnalités intelligentes, comme la mise au point automatique et la correction de l’angle de vision. En quelques secondes, j’ai obtenu une image parfaitement ajustée, grâce à l’IA qui régit également l’évitement d’obstacles. Le but de la manœuvre : vous procurer des images parfaites, et un son immersif, sans vous prendre la tête avec des réglages fastidieux et pas toujours excellents, il faut bien le reconnaître !

La qualité des images ? Impressionnante tout simplement !

Lorsque j’ai diffusé ma première série, avec le vidéoprojecteur, voici ma première réaction : WOW ! Ce mot est un très court résumé de mon ressenti ! Ce qui m’a vraiment marqué, c’est la clarté et la richesse des images (testé sur un écran Celexon motorisé et tensionné). En effet, et je n’avais jamais connu cela auparavant, le Dangbei DBOX02 Mars Pro 2 propose une projection en 4K jusqu’à 200 pouces, et même à cette taille, les détails restent nets. Tout y passe, même les petites éclaboussures lors d’un plongeon olympique.

Ces détails sont possibles grâce à la technologie HDR10+ qui renforce encore la profondeur des couleurs et le contraste, rendant les scènes sombres aussi captivantes que les scènes lumineuses. Regarder un film ou une série sur ce projecteur est une véritable expérience immersive, rivalisant avec celle des cinémas. J’en suis encore assez émerveillé, et pourtant, ce n’est pas ma première expérience « vidéoprojecteur », je peux vous le certifier.

Pour le son, même punition : WOW !

Avec ce vidéoprojecteur, je suis allé de surprises en surprises et elles furent plutôt excellentes. En effet, côté son, le Dangbei DBOX02 Mars Pro 2 ne m’a absolument pas déçu, bien au contraire. Équipé de deux haut-parleurs de 12W et d’une chambre sonore spacieuse, il propose un son riche et immersif, rehaussé par la technologie DTS. En toute objectivité, ce projecteur transforme littéralement mon salon en salle de cinéma, avec un son qui enveloppe parfaitement la pièce. Fini les systèmes audio supplémentaires : ce projecteur fait tout, et il le fait bien. J’ai également fait le test sur un ensemble 5.1 Sony HT-S40R en câble optique, la qualité audio est extraordinaire.

Un compagnon idéal pour le streaming et le gaming

Pour terminer cette présentation, je citerai quelques autres atouts majeurs comme la compatibilité avec Netflix sous licence officielle, ainsi que l’accès à plus de 10 000 applications, dont YouTube, Prime Video, et Hulu. Tout est à portée de main, ce qui rend l’expérience utilisateur encore plus fluide et agréable. De plus, les amateurs de jeux vidéo seront ravis du mode de jeu exclusif du Dangbei DBOX02 Mars Pro 2.

Avec le support du Wi-Fi 6, HDMI 2.1, et un taux de rafraîchissement élevé, j’ai pu profiter d’une expérience de jeu ultra-fluide et sans latence. Ce qui est un vrai plus pour les sessions gaming que je pratique régulièrement quand mon emploi du temps me le permet.

Le support de projection multi-angle

Avec le vidéoprojecteur Dangbei DBOX02 4K Mars Pro 2, je vous conseille le support de projection. Certes, il n’est pas indispensable (ou pas), puisque le vidéoprojecteur peut parfaitement être posé sur un meuble, néanmoins, il permet un gain de place important, et offre une touche design à votre intérieur. Ce dernier se pose sur un meuble ou une petite table, et vient « emprisonner » le vidéoprojecteur, ce qui permet de régler manuellement l’angle souhaité pendant une projection.

Un support de projection pour le plafond

Bluffé par le rendu de cet appareil, j’ai décidé d’investir dans le support de plafond de la marque disponible à 89 € sur Amazon pour l’installer définitivement dans ma salle qui me sert à tester les vidéoprojecteurs. Malheureusement, c’est là que ça se complique. En effet, en position inversée, le vidéoprojecteur n’arrive pas à afficher une image parfaitement rectangulaire (regardez la vidéo ci-dessous).

La correction trapézoïdale automatique ne fonctionne pas, pire encore, la correction manuelle bug complètement et est réinitialisée à chaque redémarrage de l’appareil. Avant de finaliser cet article, j’ai décidé de contacter la marque. Peut-être que le problème vient de mes réglages ou que le modèle que m’a envoyé la marque est défaillant. Eh bien non ! Après un retour très rapide de mon contact, il s’avère que c’est un problème connu, qui sera corrigé dans la mise à jour 11.0.89 qui « devrait sortir pour tous les utilisateurs, normalement vers la fin de ce mois-ci ». Pour information, mon appareil est en 11.0.45…

Comment corriger la « correction trapézoïdale automatique » ?

Si vous rencontrez ce même dysfonctionnement, la version précédente du firmware 11.0.77 corrige également ce problème. Elle est disponible sur cette page. Attention, si vous le mettez à jour avec ce patch « manuel », votre appareil sera totalement réinitialisé.

Étape 1 : Copiez le fichier du microprogramme dans le répertoire racine de la clé USB (le format de la clé USB doit être FAT32 , il est recommandé d’utiliser une clé USB SanDisk).

Copiez le fichier du microprogramme dans le de la clé USB (le format de la clé USB doit être , il est recommandé d’utiliser une clé USB SanDisk). Entrez pour copier le fichier firmware : upgrade_image_no_tvcertificate.pkg

Étape 2 : Insérez la clé USB dans le port USB du projecteur.

Insérez la clé USB dans le port USB du projecteur. Étape 3 : Branchez le cordon d’alimentation au projecteur. Il n’est pas nécessaire d’appuyer sur le bouton d’alimentation. Après quelques secondes, le voyant d’alimentation clignote, indiquant que le processus de mise à jour du micrologiciel a commencé.

Branchez le cordon d’alimentation au projecteur. Il n’est pas nécessaire d’appuyer sur le bouton d’alimentation. Après quelques secondes, le voyant d’alimentation clignote, indiquant que le processus de mise à jour du micrologiciel a commencé. Étape 4 : Une fois la mise à jour terminée, le projecteur s’allume automatiquement.

* Remarque : si la mise à jour échoue, essayez une autre clé USB (le format de la clé USB doit être FAT32).

Alors, est-ce que je vous conseille cet ensemble Dangbei ?

Étant un cinéphile avéré, mais également un gamer à mes heures perdues, je peux vous affirmer que ce Dangbei DBOX02 4K est bien plus qu’un simple vidéoprojecteur et qu’il a répondu à toutes mes attentes (malgré le problème reporté ci-dessus). Et, sachez que je suis plutôt du genre exigeant en la matière. En effet, en alliant une qualité d’image exceptionnelle, une configuration simplifiée, un son immersif et une compatibilité étendue avec les plateformes de streaming et les jeux vidéos, il m’a absolument convaincu.

Si vous cherchez à transformer votre salon en salle de cinéma, je ne peux que vous le recommander. Je vous accorde le prix un peu élevé de ce vidéoprojecteur, néanmoins justifié par la qualité et le rendu des différentes expériences (films, concerts, jeux-vidéos) que j’ai pu mener. Ce vidéoprojecteur s’adresse avant tout, aux passionnés de son et d’image de qualité, moins à ceux qui ne possèdent pas de réelle passion pour le cinéma, car l’investissement de départ reste important.

Les plus

Une qualité vidéo exceptionnelle

Une gestion de la couleur noire parfaite

Une qualité audio très correcte

Certifié Netflix

Un rapport qualité / prix très correct (avec la promotion)

Un SAV et un support technique réactif

Les moins

Les supports en option

Rappel du prix :

Un petit rappel de la promotion en cours ? Le support multi-angles est disponible à la vente à 139 €, le support de plafond à 89 € et le vidéoprojecteur Dangbei DBOX02 4K Mars Pro 2 est, lui, disponible au prix de 1 499 €* au lieu de 1 829 €. Cochez la case sous le texte de présentation avant la mise au panier pour bénéficier de cette réduction de 330 €. C’est le moment de vous faire plaisir, non ?

Les caractéristiques techniques du vidéoprojecteur

Caractéristiques techniques :

Résolution : 4K

Luminosité : 2450 ISO Lumens

Taille de la projection : 60″-200″

Système d’exploitation : Google TV

Licence Netflix

Source de lumière : Laser

Technologie de projection : DLP

Son : Dolby Audio, DTS: X

Haut-parleur : 2 × 12W

Mise au point : Auto

*Les prix indiqués dans cet article ont été relevés le 3 octobre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification par le site vendeur. De plus, la promotion indiquée est valable uniquement selon les termes indiqués dans la présentation de l’article.

