Nous avons testé le Dangbei Mars Pro, un vidéoprojecteur 4K laser à moins de 1 500 €

Vous aimez regarder des films ou des séries tranquillement installés dans votre canapé, mais souhaitez retrouver les qualités sonores et visuelles d’une salle de cinéma ? Il existe bien sûr des écrans Ultra Haute Définition, en OLED, par exemple, mais ils restent encore très chers. La marque chinoise Dangbei spécialisée dans la fabrication d’appareils électroniques grand public, propose l’un des vidéoprojecteurs les moins chers du marché actuel : le Dangbei Mars Pro 4K. Vendu aux alentours de 2 000 €, mais bénéficiant de promotions quasi quotidiennes, c’est généralement autour de 1 500 – 1900 € € qu’il est réellement accessible. Dangbei a été fondée en 2013 et est basée à Shenzhen, en Chine. Dangbei est devenue une marque populaire en Chine et dans d’autres pays, proposant des solutions de divertissement à domicile innovantes pour les consommateurs cherchant à améliorer leur expérience de visionnage et de divertissement dans le confort de leur foyer. Retour sur notre expérience avec le Dangbei Mars Pro 4K.

Présentation du vidéoprojecteur Dangbei Mars Pro 4K

Avant de vous présenter les détails de ce vidéoprojecteur, il faut avoir conscience qu’aucun autre modèle ne propose du 4K Ultra HD laser à ce tarif-là. La plupart des concurrents du Mars Pro 4K se vendent de 2 000 à 5 000 € environ. Il se dote d’une résolution avancée 4K (3 840 × 2160 P), de 3 200 lumens ANSI, de HDR 10+, de HLG Tech et d’un moteur d’image professionnel AI. Grâce à plusieurs capteurs de lumière qui s’ajoutent des algorithmes AI auto-développés, il ajuste la luminosité de l’écran. Bien entendu, il est possible de visionner des films en 3D avec le vidéoprojecteur. Le Mars Pro 4K intègre également un système d’exploitation indépendant de 4 G RAM et 128 G ROM, et se veut compatible avec Netflix, Amazon Prime, YouTube, etc. Notez que le vidéoprojecteur ne possède pas l’application native de Netflix, ou YouTube, il faudra les télécharger dans le “Emotn Store” officiel ou utiliser un appareil de streaming.

Des images et du son évidemment !

Son prix cassé ne l’empêche pas de vous procurer une expérience immersive exceptionnelle. Côté son, il s’équipe de haut-parleurs Dolby à Double Piste – Dolby Digital Plus et DTS Studio Sound Tech. Ces deux haut-parleurs ont une puissance de 10 watts chacun et disposent d’un système audio stéréo qui procure une grande qualité de son. En le connectant en Bluetooth 5.0, vous pouvez ajouter un home cinéma ou une barre de son, pour encore plus d’immersions. Côté image, la distance préconisée pour la projection si situe 203 cm à 381 cm, avec une distance maximale de 762 centimètres. Au-delà, la qualité de l’image peut ne pas être optimale. La mise au point se fait automatiquement ainsi que la correction automatique de la distorsion trapézoïdale (40 degrés horizontaux et verticaux). Enfin, la stabilité et la fluidité sont assurées par une RAM 4 G et un stockage de 128 G. Dangbei Mars Pro 4K, c’est le vidéoprojecteur à un prix accessible, qui vous garantira une expérience immersive, comparable aux modèles, beaucoup plus chers.

Déballage et design

Le vidéoprojecteur 4K Dangbei Mars Pro est livré dans un magnifique carton noir mat, un emballage très soigné qui laisse présager le meilleur pour la suite.

Nous retrouvons à l’intérieur du carton le fameux vidéoprojecteur, un cordon d’alimentation, une télécommande, un chiffon doux et une notice de démarrage rapide.

L’appareil dispose de deux ports HDMI, deux ports USB 2.0, un port LAN en RJ45, une sortie casque et une sortie optique.

Le vidéoprojecteur arbore un design moderne et raffiné pour un poids total de 4,6 kg, un beau bébé. On retrouve sous le vidéoprojecteur une fixation standard pour l’accrocher à un mur ou au plafond, mais autant vous dire qu’avec son poids, il faudra investir dans un support très costaud.

Prise en main

L’installation est rapide et intuitive. Le cadrage et la mise au point de l’image est automatisé et fonctionne parfaitement. Le vidéoprojecteur est équipé de son propre OS qui souffre d’ailleurs de quelques défauts. La traduction (FR) des menus est approximative, mais reste compréhensible et comme toutes les versions d’Android modifiées, l’accès au Google Store est limité. L’application Netflix ne fonctionne pas, il faudra donc utiliser un dispositif externe pour l’utiliser (Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, etc.).

Pour continuer le test, nous avons utilisé une clé Amazon Fire Stick. Cette dernière permet d’utiliser rapidement et facilement toutes les applications comme Netflix, Amazon, YouTube, Disney + etc.

Qualité de l’image et du son

Le son est très bon, même s’il manque légèrement de basse. Au niveau de l’image, elle est excellente, la luminosité, les couleurs et les détails sont exceptionnels et le contraste excellent. La mise au point automatique est précise et efficace. Pour info, le test de l’image a été réalisé dans une pièce sans aucune source de lumière extérieure.

Conclusion

Le Dangbei Mars Pro est un excellent vidéoprojecteur. La mise au point, la détection d’obstacle et la correction trapézoïdale automatique fonctionnent parfaitement. La qualité d’image est excellente et le son très correct. L’appareil est silencieux et l’installation est enfantine. L’interface n’est pas très bonne et souffre de plusieurs défauts qui heureusement se corrigent simplement en ajoutant une clé externe (Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, etc.). Le vidéoprojecteur est vendu, 1 499 € sur Amazon (en cochant le coupon de réduction de 400 €). À ce tarif, un dongle Hako Mini est fourni gratuitement pour corriger le problème d’interface cité précédemment.

Les plus

Une image exceptionnelle

Une excellente luminosité

Un son très correct

Les moins

Une interface médiocre

Toutes les caractéristiques techniques :

Marque : Dangbei

Numéro du modèle de l’article : ‎Mars Pro

Couleur : Noir

Garantie du constructeur ‎ : 2 ans

Type d’écran : ‎DLP

Résolution de l’écran : ‎3 840 × 2 160 pixels

Type d’alimentation : ‎Cordon électrique

Type de connectivité : ‎Bluetooth, Wi-Fi

Interface du matériel informatique : ‎Audio 3,5 mm, HDMI, USB 2.0, Bluetooth 5

Nombre de ports HDMI : ‎2

Nombre de ports USB 2.0 : ‎2

Type de connecteur : ‎Bluetooth

Compatibilité du périphérique : ‎Pad, Phone, Computer

Dimensions de l’article : ‎20.9 × 17.3 × 24,6 centimètres

Poids du produit : 4,6 kg

Divers : ‎Internet intégré, 3D intégré, Haut-parleurs

Dangbei 4K Videoprojecteur, 3200 ANSI Lumens Design Prise en main et installation Qualité d'image Qualité du son Rapport Qualité / Prix Une image sublime ! Le Dangbei Mars Pro est un excellent vidéoprojecteur. La mise au point, la détection d'obstacle et la correction trapézoïdale automatique fonctionnent parfaitement. La qualité d'image est excellente et le son très correct. L'appareil est silencieux et l'installation est enfantine. L'interface n'est pas très bonne et souffre de plusieurs défauts qui heureusement se corrigent simplement en ajoutant une clé externe (Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, etc.). Le vidéoprojecteur est vendu, 1 499 € sur Amazon (en cochant le coupon de réduction de 400 €). À ce tarif, un dongle Hako Mini est fourni gratuitement pour corriger le problème d'interface cité précédemment. User Rating: 4.35 ( 1 votes)

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales