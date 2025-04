J’ai testé le vidéoprojecteur XGIMI Horizon S Pro à la maison (en promo)

Depuis le temps que je cherchais LE vidéoprojecteur capable de transformer mon salon en salle de cinéma, tout en étant assez performant pour un événement public… j’ai peut-être trouvé la perle rare. Le XGIMI Horizon S Pro, vendu 1 259 €* au lieu de 1 399 € pendant les promotions de printemps (jusqu’au 6 avril 2025), s’est invité chez moi pour un test complet. Et, croyez-moi, il n’a pas fait que passer. Je l’ai essayé sur tout ce que j’aime : Formule 1, films d’action, documentaires animaliers, séries… Et, je le prépare aussi pour une projection en plein air dans ma commune, fin avril, devant 150 personnes ! Autant dire que la pression est là, mais lui, il tient la route. Vous pouvez le trouver en promo sur Amazon, Darty, FNAC, Boulanger, SonVideo, LDLC, et bien sûr sur le site de XGIMI. Alors, cet Horizon S Pro ? Voici tout ce qu’il a dans le ventre.

Mes premières impressions au déballage

Le colis est arrivé bien protégé, avec un packaging sobre, mais élégant. En ouvrant la boîte, j’ai tout de suite senti qu’on n’était pas sur un gadget. Le design est épuré, moderne, avec ses courbes douces et son format compact (pour un projo, j’entends).

Il pèse tout de même 4,75 kg, donc mieux vaut avoir une étagère solide. La finition est impeccable, la texture agréable, et l’ensemble respire la qualité. À peine posé sur son support, il avait déjà fière allure.

Branchement et installation

L’installation ? Un jeu d’enfant. J’ai d’abord connecté le vidéoprojecteur via Bluetooth à une paire d’enceintes Thomson que j’ai dans mon salon. Résultat : un son amplifié et ultra clair, qui complète parfaitement les 2 × 12 W Harman Kardon déjà intégrés dans l’appareil. Clairement, pour une projection immersive, c’est le duo gagnant.

Ensuite, j’ai branché une Amazon Fire Stick TV en HDMI, et là aussi, c’est un sans-faute : tout est gérable avec la télécommande du vidéoprojecteur. Pas besoin d’en avoir trois à portée de main. Et, comme je voulais le top du top, j’ai investi dans un écran 4K, et le rendu est bluffant. L’appairage Wi-Fi a été rapide, la navigation dans les menus fluide, et Android TV 11.0 est toujours aussi agréable à utiliser.

Test n° 1 – Formule 1 : des couleurs flamboyantes à couper le souffle

Premier test : un Grand Prix de Formule 1. Et, là, j’ai pris une claque visuelle. Les couleurs sont ultra précises, la fluidité des mouvements impeccable grâce à la technologie MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation). Le rouge Ferrari n’a jamais été aussi intense, et les changements de plans ultra rapides ne posent aucun souci au projecteur.

On ressent presque la vitesse dans le salon… sans le bruit (même si, avec les enceintes Thomson, j’avoue que les moteurs grondent agréablement). L’effet de profondeur est bluffant, on a vraiment l’impression de suivre la course depuis les stands. Même les ralentis sont hyper nets, sans saccade ni flou disgracieux. Un régal pour les fans de sport mécanique comme moi.

Test n° 2 – Film d’action : fluidité parfaite, aucune latence

Second test : un bon vieux film d’action, explosions et bastons au programme. C’est là qu’on juge réellement les performances. Et… aucune latence à signaler. Les mouvements sont nets, précis, sans flou ou saut d’image. On sent bien le travail du processeur Cortex-A55 et du GPU Mali-G52. Même les scènes très sombres, souvent piégeuses, sont parfaitement lisibles, avec un bon contraste (merci au rapport dynamique 1 000 000:1).

Un vrai plaisir à regarder, même en plein jour. Les transitions rapides entre les plans n’ont pas perturbé le rendu, et les scènes de combat restent parfaitement lisibles, même dans l’action la plus intense. On se laisse happer par le film sans jamais penser à l’image — et ça, c’est bon signe.

Test n° 3 – Documentaire animalier : immersion totale dans la nature

Troisième test, plus calme cette fois : un documentaire animalier. Et, là, je vous le dis, j’ai voyagé. Les plans larges, les couchers de soleil sur la savane, les détails du pelage des félins : tout est rendu avec une finesse hallucinante.

La technologie Dual Light 2.0 et ses 1 800 lumens ISO assurent une luminosité parfaite, sans éblouir. Et, comme l’appareil est certifié faible lumière bleue et sans scintillement, je peux regarder longtemps sans fatiguer mes yeux. Même les plus petits détails, comme les vibrations d’une aile d’insecte ou le vent dans les herbes hautes, sont restitués avec une précision quasi photographique. Le rendu des couleurs naturelles est tout simplement magnifique.

Divers programmes : effet wahou garanti à chaque fois

J’ai aussi testé quelques séries Netflix, des vidéos YouTube en 4K, et même des replays de concerts… Le rendu visuel est toujours époustouflant, quel que soit le contenu. Les noirs sont profonds, les blancs éclatants, les détails précis. Et, côté son, je n’ai plus envie de revenir à une simple télé. Le combo image/son donne une véritable ambiance home-cinéma, sans travaux, sans tracas.

Même les interfaces des applis sont fluides et bien lisibles, ce qui rend la navigation hyper agréable. On se surprend à zapper pour le plaisir, juste pour profiter un peu plus du spectacle.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Franchement, je ne m’en lasse pas. Depuis que je l’ai installé, je n’ai quasiment plus allumé ma télé. Le XGIMI Horizon S Pro est devenu mon compagnon de soirée, de match, de week-end et même de sieste (oui, j’ai parfois mis un documentaire en fond sonore pour m’endormir… ne jugez pas). Il est beau, il est performant, et il est prêt à briller devant 150 personnes fin avril. Je suis assez confiant pour l’embarquer dans cette aventure, c’est dire à quel point j’ai été convaincu.

Les points forts

Qualité sonore et visuelle exceptionnelle (merci Harman Kardon + Dolby Vision)

Images parfaitement nettes, même en mouvement

Zéro lag, même avec des scènes rapides

Installation et configuration ultra simples

Compatibilité parfaite avec les plateformes de streaming

Possibilité d’ajustement automatique des images et de correction trapézoïdale

Les points faibles

La distorsion trapézoïdale ne reste pas en mémoire : il faut refaire les réglages à chaque redémarrage

Un peu lourd : il faut un support solide, surtout si vous le fixez en hauteur

Pas d’HDMI ARC multiple : une seule prise HDMI (même si eARC est là)

Est-ce que je recommande le XGIMI Horizon S Pro ?

Oui, clairement. Si vous cherchez un vidéoprojecteur haut de gamme, polyvalent, simple à utiliser et aux performances dignes d’une salle obscure, c’est LE modèle qu’il vous faut. Et, à 1 259 €* au lieu de 1 399 €, c’est le bon moment pour se lancer. Vous le retrouverez en promotion sur les sites suivants :

Vous aussi, vous rêvez de soirées ciné à la maison avec une qualité d'image de dingue ? Ou bien, vous l'avez déjà testé, ce petit bijou signé XGIMI ? Racontez-moi tout !

Caractéristiques techniques

Résolution : 3 840 x 2 160 pixels (4K UHD)

Technologie d’affichage : DLP

Formats supportés : HDR10, HLG, Dolby Vision

Source lumineuse : Dual Light 2.0 (20 000 heures de vie)

Luminosité : 1 800 lumens ISO

Contraste : Dynamique 1 000 000:1

Taille d’image : de 40″ à 200″

Processeur : Cortex-A55

RAM : 2 Go / Stockage : 32 Go

Système : Android TV 11.0

Connectivité : Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, HDMI, USB, DLNA, GoogleCast

Audio : 2 × 12 W Harman Kardon, Dolby Audio, DTS, etc.

Niveau sonore : < 28 dB

Contenu du colis

1 vidéoprojecteur Horizon S Pro

1 télécommande Bluetooth (avec piles AAA x2)

1 prise de courant

1 manuel

1 certificat de garantie

*Les prix ont été relevés le 25 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par les différents sites vendeurs.

