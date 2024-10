Je teste le nouveau projecteur à ultra-courte focale FORMOVIE Theater Premium 4K (2200 lumens)

Lorsque j’en ai le temps, j’aime particulièrement me rendre au cinéma, découvrir de nouveaux films. Mais, depuis que j’ai déménagé à la campagne, le cinéma est plus éloigné, et je n’ai plus l’occasion d’y aller si souvent. Alors, lorsque la marque Formovie m’a proposé de tester le nouveau Theater Premium, projecteur laser 4K, j’ai accepté immédiatement. Certes, ce n’est pas comme si j’étais dans une salle de cinéma, mais au regard des performances de ce projecteur très haut-de-gamme, c’est un peu comme si j’y étais ! Pour rappel, j’avais testé la version précédente en avril de cette année. Entre la résolution 4K Ultra HD, les 2200 lumens ISO et la compatibilité Dolby Vision/HDR10+, je me suis imaginé transformer mon salon en petite salle privée, et je ne pense pas m’être trompé. Quand je vous annonce, très haut-de-gamme, il l’est aussi en termes de prix, puisqu’il est vendu 2 999 $* au lieu de 3 499 $, soit environ 2 763 € en ajoutant le code promo disponible en fin d’article (ou 3 299 € sur Amazon). Je vous propose de découvrir mon avis et mon retour d’expérience.

Mes premières impressions

Vous savez désormais que je m’attache d’abord à la livraison et au design avant de rentrer dans le vif du sujet. Dès que j’ai sorti le Formovie Theater Premium de son emballage, la qualité de fabrication était au rendez-vous. Remarquez, à ce prix, je ne m’attendais pas à moins. Le projecteur est imposant, mais élégant, avec une finition en gris foncé qui s’intègre parfaitement dans un salon moderne.

En termes de dimensions, elles sont de 550 × 349,2 × 107,5 mm et il pèse approximativement 10 kg. De grande taille au regard des promesses techniques, il est, malgré tout, un peu plus lourd que les modèles habituels. Quant à la livraison et à la protection du produit, je n’ai eu aucun désagrément à déplorer.

Focale ultra-courte, un vrai bonheur

Cette focale ultra-courte est probablement l’un des plus grands avantages de ce projecteur. Contrairement aux projecteurs classiques qui nécessitent beaucoup de recul, le Formovie peut être placé à seulement quelques centimètres du mur pour projeter une image gigantesque. Par exemple, avec seulement 24 cm de distance, j’ai réussi à obtenir une projection de 100 pouces. C’est un gain d’espace, mais surtout cela le rend accessible pour ceux qui disposent de petites pièces, et qui ont, tout de même, envie de s’équiper d’un projecteur.

De mon côté, j’ai opté pour la méthode d’installation « PRO », en le posant simplement au sol, devant mon mur de projection. Du côté de l’installation, j’ai été surprise par la facilité à le faire fonctionner, ce qui n’est généralement pas le cas avec ce type d’appareil. Une télécommande et il faut le reconnaître, un manuel d’utilisation très explicité, et le tour était joué, j’allais pouvoir profiter de mes séries préférées sur écran géant ! Un petit bémol toutefois quant à la calibration de l’appareil, je vous explique tout.

Un appareil exigeant en matière de support de projection

Si vous me suivez un peu, vous devez savoir que j’habite dans une très vieille maison, avec des murs en pierre vraiment pas droits… J’ai donc opté pour un écran de projection pour réaliser mes tests. Malgré cela, j’ai eu un peu de mal à obtenir une image parfaitement rectangulaire, l’appareil a besoin d’un support presque parfait. Impossible de réaliser le test, ni sur l’écran dédié, ni sur le mur qui est bardé de nombreux défauts. J’ai finalement opté pour un mur blanc d’une des chambres en Placoplatre, parfaitement droit et lisse.

Mon avis sur la qualité d’image

Comment vous dire que la qualité d’image est au rendez-vous et heureusement, car le budget est quand même considérable. Cette qualité, c’est bien entendu l’un de ses atouts majeurs. Pour entrer un peu plus dans les détails, sachez qu’il dispose d’une résolution 4K Ultra HD et d’une luminosité de 2200 lumens ISO. Des caractéristiques qui permettent des images nettes, éclatantes, très lumineuses et qui retranscrivent les moindres détails. Quant aux scènes sombres, elles sont optimisées et tout simplement époustouflantes, grâce au contraste minimum de 2 000 :1, qui peut atteindre 3 000 :1 dans des conditions optimales.

Cette qualité d’image est également renforcée par la technologie ALPD® RGB+ 4.0 qui rend les couleurs riches et vibrantes, avec une couverture de 107 % de la gamme BT.2020. Quel que soit le document visionné, les couleurs restent parfaitement fidèles à la réalité, notamment dans les films anciens ou les superproductions Marvel que j’ai visionnées.

Pour les fans de sport, et ce n’est pas mon cas, sachez que j’assimilerai la qualité du visionnage d’un match de foot, aux écrans géants qui se trouvent dans les stades. En effet, grâce à la technologie MEMC, les mouvements sont fluides et sans aucun flou. Même lors des actions rapides, l’image reste stable et nette, ce qui est essentiel pour les amateurs de sport ou de jeux vidéo d’ailleurs.

Mon avis sur la qualité sonore

Un film ou une série, ce sont d’abord des images, mais également une bande son, l’un ne va pas sans l’autre évidemment. Prenons l’exemple du film Les Chariots de Feu, avec l’immense bande-son signée Vangelis ! Ce film est une merveille, mais sans la touche du compositeur grec, Oscar de la meilleure musique en 1982 pour ce film, il n’aurait pas la même « saveur » ! Le projecteur Formovie Theater Premium ne m’a vraiment pas déçu côté son, c’est du cristal qui en ressort ! Pour cela, il s’équipe de haut-parleurs Bowers & Wilkins, une marque réputée dans le domaine de l’audio haut de gamme, probablement parmi l’une des meilleures marques au monde.

Avec une puissance totale de 2 × 15 W, le son est clair et puissant, avec des basses bien présentes grâce aux woofers intégrés. J’ai été agréablement surpris par la clarté des dialogues et la richesse des effets sonores, en particulier lorsque je regardais des films d’action. De plus, la compatibilité avec le Dolby Atmos et le DTS-X renforce encore plus l’immersion. En écoutant la bande sonore du film Les Chariots de Feu, j’avais l’impression que le son venait de toutes les directions, créant une expérience audio à la hauteur des meilleures salles de cinéma. Et, j’en fus moi-même très surpris d’ailleurs.

Un petit point sur les autres fonctionnalités

Bien entendu, le son et l’image sont les principales caractéristiques sur lesquelles il faut s’attarder lorsque l’on achète ce type d’appareil, et vous ne serez pas déçus par le Formovie Theater Premium. À la pointe de la technologie, il se dote également d’une connectivité moderne et complète. Ainsi, grâce à Google TV intégré, j’ai pu accéder à des services de streaming directement depuis le projecteur, y compris Netflix, ce qui n’est pas toujours le cas avec d’autres projecteurs.

La configuration via Wi-Fi 6 a été rapide et stable, j’ai apprécié la possibilité d’utiliser le contrôle vocal de Google pour naviguer dans les menus ou lancer des applications. C’est parfois plus intuitif qu’avec une télécommande, pour retrouver une chaîne en particulier. De plus, il dispose de nombreux ports, dont 3 ports HDMI 2.1 (dont un eARC), pour une très grande flexibilité. J’ai connecté ma console de jeu, et grâce à l’ALLM (Auto Low Latency Mode) et à un décalage de jeu inférieur à 18 ms, les jeux étaient fluides et réactifs, même sur des titres exigeants comme « FIFA » ou « Call of Duty ».

Ma conclusion

Je n’ai pas grand-chose à reprocher à ce projecteur, mais son prix est tout de même assez élevé, je dois le reconnaître ! Certes, il propose une expérience immersive unique, mais il faut tout de même débourser 2 999 $* avec une réduction de 500 $ dans cette boutique soit environ 2 763 € ou 3 299 € sur Amazon. Je regrette le fait que ce prix le rende un peu inaccessible à la plupart des ménages.

Attention également au support de projection : comme indiqué plus haut, vous devrez disposer d’un écran ou d’un mur parfaitement lisse et droit. Cela peut être un point à considérer. Enfin, même à plein régime, le vidéoprojecteur reste très silencieux (≤40 dB), c’est très agréable lors des scènes très silencieuses.

Les plus

Une qualité d’image à couper le souffle

Une qualité audio excellente

De nombreuses options de réglages (voir la vidéo ci-dessous)

Un appareil silencieux

Les moins

Un tarif qui n’est pas à la portée de toutes les bourses

Extrêmement exigeant au niveau du support qui servira à la projection

*Le prix a été relevé le 31 octobre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

