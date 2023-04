Test et prise en main du vidéoprojecteur laser Formovie Theater 4K

Si vous êtes fan de séries ou de films sur grand écran, vous serez probablement tenté de découvrir le nouveau vidéoprojecteur lancé par Formovie, en septembre dernier. Le Formovie Theater 4 K UHD se présente comme l’ultime projecteur laser triple couleur, le projecteur laser 4 K phare de la marque. Pour une expérience cinématographique démentielle dans votre salon, ce vidéoprojecteur ultra-perfectionné et doté des meilleures technologies actuelles est l’outil idéal. Seul vidéoprojecteur certifié Android 11.0 TV, vous allez pouvoir accéder à divers contenus de streaming comme YouTube, Amazon Prime Video ou encore Disney+, sans aucun ajout d’appareil supplémentaire. Voici notre retour d’expérience sur le Formovie Theater 4 K UHD.

Des images d’une qualité exceptionnelle

Pour parvenir à cette qualité d’image et de son, le Formovie Theater se dote de la technologie ALPD® 4.0 RGB+, de haut-parleurs Bowers & Wilkins et de la Dolby Vision. La technologie ALPD® 4.0 RGB+ est une méthode d’affichage utilisée dans les projecteurs pour produire des images haute définition avec une gamme étendue de couleurs. ALPD signifie : « Advanced Laser Phosphor Display”, ce qui se traduit par « Affichage à Phosphore Laser Avancé » en français. Cette technologie utilise un système de phosphore laser pour générer la lumière nécessaire à la projection d’images. L’ALPD® 4.0 RGB+ est une version avancée de cette technologie, présentant des améliorations par rapport aux versions antérieures.

L’utilisation de lasers RGB+ dans cette technologie permet d’obtenir une gamme de couleurs étendue, notamment une meilleure reproduction des couleurs vives et des nuances subtiles, offrant ainsi une expérience visuelle plus réaliste et immersive. Grâce à cette technologie, ce sont environ 1,07 milliard de couleurs qui s’offrent à vous, pour que les moindres détails soient retransmis dans votre salon. Une technologie projetée sur un écran d’une luminosité de 2800 lumens ANSI et une résolution 4K Ultra haute, procurant une expérience visuelle époustouflante, même en plein jour. Enfin, la technologie Dolby Vision présente des images plus vives qui permettent une immersion totale dans le programme que vous visionnez.

Un son tout aussi exceptionnel

À l’évocation de la marque Bowers & Wilkins pour les enceintes du Formovie Theater, il est évident que le son qui sort de cet appareil est, lui aussi, exceptionnel. Souvent abrégé en B&W, Bowers & Wilkins est une société britannique spécialisée dans les équipements audios très haut de gamme, fondée en 1966. Notons que Dolby Atmos est une technologie de son surround, offrant une expérience audio immersive, en ajoutant une dimension de hauteur aux configurations de son surround traditionnelles. Couplée à cette dernière, l’expérience auditive avec ce performant dispositif est tonitruante. On s’y croirait !

Une utilisation simplifiée

Si vous avez déjà possédé un vidéoprojecteur, l’installation et l’utilisation ont pu parfois vous donner du fil à retordre… Avec le Formovie Theater, vous n’aurez besoin que de quelques minutes pour le mettre en place et commencer à profiter de l’expérience. Avec un rapport de projection ultracourt de 0,23 : 1, vous pourrez projeter une image de 100 pouces (254 cm) sur un mur situé à seulement 9 pouces (23 cm) du vidéoprojecteur. Pour une image de 150 pouces (381 cm), le mur de projection devra se trouver au minimum à 13,5 pouces (34 cm).

Il s’adapte donc à toutes les configurations, même dans les plus petits espaces. Intégrant également l’assistant Google, il est ainsi possible de lui demander vocalement toutes sortes d’informations, via le fameux « Hey Google ». Enfin, il intègre une autre technologie importante : la technologie MEMC (Motion Estimate and Motion Compensation) de Formovie Theater. Elle permet aux utilisateurs de conserver une image stable et sans aucun tremblement lors des événements sportifs par exemple. De plus, le mode ALLM (Auto Low Latency Mode) ajuste automatiquement la latence au réglage idéal pour améliorer l’expérience de jeu des utilisateurs. Ce qui leur permet de mieux interagir avec les jeux en temps réel.

Déballage

Le Formovie Theater est livré dans un double carton protecteur. En effet, l’appareil est calé entre des mousses d’absorption et est parfaitement protégé des chocs pendant le transport.

À l’intérieur de ce carton, on retrouve le fameux vidéoprojecteur, ainsi qu’une notice de démarrage rapide et une petite télécommande. Plutôt imposant, l’appareil arbore un magnifique design sobre et moderne.

Quant à la télécommande, elle est relativement petite et dispose fonctionnalités minimums.

Installation et paramétrage

Un vidéoprojecteur « plug and play » : l’installation est vraiment facile. Il suffit de positionner le vidéoprojecteur à quelques centimètres du mur et de le brancher. Ensuite, un assistant vous guide étape par étape pour le paramétrage. L’appareil est compatible avec Google Home pour simplifier l’importation des comptes. Les diagonales et le trapèze sont facilement réglables. Notez que c’est la distance entre le mur et l’appareil qui définira la taille de l’écran. Malheureusement, ce dernier ne dispose pas de zoom intégré pour modifier la taille de l’écran.

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, la bordure haute n’est pas totalement droite. Cela ne vient pas de l’appareil, mais du mur… Vous l’aurez compris, votre support de projection doit être parfait avec cet appareil. La moindre aspérité ou grain ne pardonne pas.

Prise en main

Comme c’est le cas de nombreux autres appareils, le vidéoprojecteur laser Formovie Theater 4K n’est pas certifié Netflix. Pour en profiter, vous devrez lui ajouter un Chromcast (Google) ou une clé Fire Stick (Amazon) sur un port HDMI. Disney+ et Amazon vidéo sont quant à eux directement intégrés dans cette version d’Android.

La qualité de l’image est excellente et la luminosité impressionnante. Elle est tellement forte et l’angle de projection particulier de notre support de projection montre franchement ses limites. Vous devrez avoir un écran de projection dédié ou un mur parfaitement lisse et exempt d’aspérités ou de petites taches, au risque de laisser apparaître ces dernières sur l’écran. C’est un problème que nous n’avons jamais rencontré avec les vidéoprojecteur à ampoule, mais nous allons devoir investir dans un véritable écran de projection.

Le contraste est excellent et l’image est parfaitement fluide, même durant les scènes d’actions rapides. La qualité audio est également très bonne. Les aigus et les graves sont parfaitement restitués et le volume sonore est parfaitement adéquat. Ce qui permet de se passer d’une barre de son. Promesses tenues sur les qualités vidéo et sonore de l’appareil.

Conclusion

Le vidéoprojecteur laser Formovie Theater est un appareil vendu à un peu plus de 3 000 €. Les qualités vidéo et audio sont excellentes. Rien à dire sur cet aspect-là, que ce soit dans le noir complet ou à la lumière du jour.

Un gros point en moins pour l’absence de zoom (dézoome). Cela vous oblige à positionner l’appareil à une certaine distance pour obtenir la diagonale souhaitée. Ce qui n’est pas concrètement commode, si vous désirez le placer sur un meuble TV. Et enfin, l’absence de pile pour alimenter la télécommande est un peu mesquin. Est-ce que l’appareil vaut les 3 000 € ? Si vous avez les moyens, faites-vous plaisir, la qualité d’image et de son sont exceptionnels. Malheureusement, ce dernier ne sera pas à la portée de toutes les bourses.

Les plus

Une excellente qualité d’image.

Un son puissant et parfaitement restitué.

Simple d’utilisation.

Un design moderne.

La sécurité enfant du laser.

Le moins

L’absence de zoom (dézoome) intégré.

Netflix non compatible.

Cher

Pas de piles pour la télécommande.