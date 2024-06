Je suis allé voir Mad Max Furiosa dans une salle de CGR ICE IMMERSIVE, le cinéma du futur ?

Vous êtes ce que l’on appelle un « cinéphile » et aimez, vous offrir « une petite toile » de temps en temps, voire très souvent. Et, vous n’êtes, à priori, pas les seuls à apprécier le cinéma puisque la fréquentation des salles atteint 181 millions d’entrées en 2023, en hausse de 18,9 % par rapport à 2022 selon le CNC. Je fais partie de ces personnes, qui ne « pourraient pas vivre » sans un bon ciné de temps à autre ! Et, j’ai eu la chance de tester une nouvelle expérience immersive dans un cinéma CGR sur le film Mad Max Furiosa. Le nom de cette technologie : ICE IMMERSIVE. Quelle est cette nouvelle technologie et pourquoi est-elle si immersive ? Je vais tout vous expliquer.

Le film en question : Mad Max Furiosa

Avant d’entrer dans les détails de l’ICE IMMERSIVE, laissez-moi vous présenter le film regardé en quelques lignes. Alors que le chaos règne sur le monde, la jeune Furiosa se retrouve captive d’une horde de motards dirigée par le seigneur de guerre Dementus. En traversant les terres désolées du Wasteland, ils découvrent la Citadelle, gouvernée par l’impitoyable Immortan Joe. Tandis que ces deux tyrans s’affrontent pour le pouvoir, Furiosa doit affronter de nombreuses épreuves pour trouver un moyen de retourner chez elle. Au programme : course poursuite en tous genres, moteurs vrombissants, et scènes angoissantes, à l’image du premier Mad Max avec Mel Gibson, sorti en 1979.

La technologie ICE IMMERSIVE qu’est-ce que c’est ?

Les cinémas CGR comme celui de Villenave d’Ornon (33) proposent plusieurs films projetés grâce à l’ICE Theaters®, une projection ultime grâce à la technologie laser 4K. La sensation d’immersion est ressentie grâce à des panneaux lumino-textiles installés autour des spectateurs. Des panneaux qui diffusent évidemment des formes et des couleurs dynamiques, qui « permettent d’élargir l’horizon d’un paysage ou de renforcer la chaleur d’une explosion, de façon subtile et élégante ». En réalité, les panneaux LED reproduisent la vision périphérique de l’œil humain, permettant au public de maintenir son attention sur le grand écran et d’être ainsi davantage immergé dans le film. L’image est optimale, ultra-précise grâce à un laser 9P résolution 4K, soit le meilleur projecteur actuellement sur le marché. Grâce à lui, les noirs sont profonds, les blancs éclatants et les couleurs absolument parfaites !

Quelles sont les autres technologies qui se cachent derrière l’ICE IMMERSIVE ?

L’expérience visuelle est de paire avec l’expérience sonore, assurément, l’un ne va pas sans l’autre. Grâce à la technologie Dolby Atmos, l’expérience sonore est, elle aussi, ultime avec 52 sources sonores distinctes. Chaque détail sonore est parfaitement capté, vous plongeant au cœur du film et vous permettant de percevoir chaque nuance sonore avec une clarté exceptionnelle. Enfin, et c’est peut-être le plus étonnant pour une salle de cinéma, le confort est au centre de l’expérience. Les fauteuils club sont inclinables, conçus spécialement pour ces salles, et vous procurent un sentiment de détente absolue.

De plus, l’espace entre les rangées est généreux, ce qui évite les crampes sur un film de deux ou trois heures, par exemple. Enfin, pour parfaire l’expérience immersive, les gradins sont rehaussés afin de garantir une orientation idéale vers l’écran, vous assurant une visibilité parfaite quelle que soit votre place dans la salle. Seriez-vous prêts à tenter l’expérience de l’ICE IMMERSIVE ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .