« Un suite incroyable », Matrix 5 est officiellement en développement et c’est une très bonne nouvelle !

Mêlant science-fiction, action et histoire d’amour, Matrix a sans conteste marqué le monde du cinéma. Pour rappel, la sortie du premier opus de la saga a eu lieu aux États-Unis en 1999. Pour fêter les 25 ans de la saga culte comme il se doit, Warner Bros Motion Pictures a annoncé récemment qu’un cinquième épisode est en cours de préparation. Bien entendu, cette suite inespérée intrigue les fans, d’autant plus que la réalisation sera assurée par Drew Goddard. Lana Wachowski sera encore de la partie, mais en tant que productrice. Ces changements vont-ils apporter une autre dimension à l’histoire ? Les protagonistes historiques auront-ils encore les rôles principaux ? À quel scénario faut-il s’attendre ?

La réalisation confiée à Drew Goddard

Drew Goddard a commencé comme scénariste pour des séries et des films de renom comme Buffy contre les vampires, Cloverfield, World War Z et Lost : Les Disparus. Les films Seul sur Mars (pour lequel il a obtenu une nomination aux Oscars), Sale temps à l’hôtel El Royale et La Cabane dans les bois l’ont fait connaître comme réalisateur. Selon Warner Bros, ce dernier a convaincu l’équipe avec une idée innovante, constituant une suite inattendue et « incroyable » à l’univers de Matrix. Son script mettrait ainsi en valeur le travail des anciennes réalisatrices, Lana et Lilly Wachowski. Selon Jess Ehrmann, président de la production chez Warner Bros, Drew ajoutera sa propre vision au patrimoine cinématographique laissé par les deux sœurs, ce qui permettra de conserver l’essence de la saga. D’ailleurs, pour imaginer cette suite, il se serait appuyé sur sa passion pour toute la série et ses personnages.

Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss seront-ils encore de la partie ?

Dès l’annonce de ce nouveau volet, les fans (et moi-même) de la célèbre saga sont impatients de retrouver Neo et Trinity, jusque-là incarnés par Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Mais la présence de ces deux héros dans ce cinquième volet n’a pas encore été confirmée officiellement. Même si cela semble improbable, seul l’avenir nous le dira ! Les responsables ont également omis de confirmer la présence des acteurs qui ont marqué le quatrième volet « Matrix Résurrections » comme Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas et Jessica Henwick.

Que sait-on du scénario de Matrix 5 ?

Pour le moment, aucune information n'a filtré sur le scénario de Matrix 5. L'équipe parle d'une « suite incroyable », sans en dire plus. Avec Drew Goddard à la réalisation, il est très probable que nous assistions à un véritable changement. Étant donné son talent évident ainsi que son attachement aux personnages et à la saga, ce dernier a tout ce qu'il faut pour nous surprendre agréablement. Comme Matrix Résurrections n'a pas fait l'unanimité (NDLR : noté seulement 5/10 sur Senscritique), ce regard neuf pourrait apporter la touche qu'il manquait. Bien que la date de sortie ne soit pas encore révélée, les détails communiqués nous aideront sûrement à patienter !