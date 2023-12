Ces films et séries qui ont prédit l’avenir de la technologie avec des inventions devenues réelles aujourd’hui

Pour ceux qui le peuvent et qui ne sont pas trop jeunes pour cela, souvenez-vous des années 80-90, alors que nous approchions de l’an 2000 qui fascinait ou angoissait. En 1999, nous nous sommes demandés si l’an 2000 serait différent ou si les ordinateurs résisteraient à un nouveau millénaire. Et nous étions tous certains, ou presque, que les voitures allaient voler ! Bon, 23 ans plus tard, il ne s’est rien passé de spécial en l’an 2000 et les voitures sont toujours posées sur leurs quatre roues, se déplaçant sur du bitume. Au cinéma, les voitures volaient et dans certains livres d’anticipation, des inventions, qui ont depuis vu le jour, étaient annoncées. Découverte.

La surveillance de masse

Dans son livre « 1984 » sorti en 1948, George Orwell décrit une société totalitaire, appelée Océania, dirigée par un certain Big Brother. Dans cette société dirigée par le Parti, Winston Smith est chargé de surveiller la population et surtout de la contrôler afin que les mensonges du Parti ne soient jamais dévoilés. Les citoyens d’Océania sont dénués de vie privée et leurs actions, paroles et pensées sont constamment scrutées. Cela ne vous rappelle-t-il pas l’année 2020 où dans certains pays, en période COVID, certains citoyens du monde étaient contrôlés 24 h/24, voire parqués, si ces derniers étaient positifs au coronavirus ?

La réalité virtuelle

Le Doc Brown et Marty McFly, dans le film Retour vers le Futur 2, sorti en 1989, découvrent une version futuriste du café « Café 80’s ». Dans ce café, les clients portent des lunettes de réalité virtuelle pour simuler une expérience des années 1980. Les lunettes de réalité virtuelle dans le film sont représentées comme des dispositifs volumineux et futuristes qui couvrent tout le champ de vision. Aujourd’hui, lorsque vous jouez avec votre casque de réalité virtuelle sur votre PS5, dites-vous que Zemeckis l’avait déjà inventé virtuellement. En revanche, on n’a toujours pas trouvé le moyen de remonter dans le temps, mais un jour peut-être ?

La téléréalité

Secret Story, Big Brother, Star Academy, Les Anges de la Téléréalité, vous les connaissez et aujourd’hui tout vous semble normal ? En France, l’une des premières téléréalités date de 2001 avec le désormais célèbre Loft Story. Des candidats sont enfermés dans une villa immense et sont filmés dans leurs moindres faits et gestes. Impossible, pour ceux qui ont connu le premier Loft Story, de ne pas se souvenir des ébats entre Loana et Jean-Édouard dans la piscine ou des sorties « lyriques » de Kamel. En 1998 déjà, le film Truman Show nous annonçait l’arrivée de la téléréalité, avec un homme filmé en continu et diffusé en direct. Depuis, la téléréalité a envahi le PAF et les acteurs sont devenus des influenceurs. En carton ? Nous ne jugerons pas !

Le GPS

Souvenez-vous du beau David Hasselhoff au volant de KITT, sa voiture noire aux lignes racées ! La série télévisée “K2000” est une série américaine de science-fiction qui a été diffusée pour la première fois en 1982. La série mettait en vedette une voiture intelligente et futuriste appelée KITT (Knight Industries Two Thousand), qui était équipée d’une intelligence artificielle avancée et de nombreuses fonctionnalités high-tech.

Nous rêvions tous de « siffler » notre voiture pour qu'elle revienne ! Aujourd'hui, la plupart des voitures sont équipées de système de navigation, voire sont autonomes, et ça, le créateur de la série, Glen A. Larson, l'avait anticipé dès le début des années 80.