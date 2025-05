Les 15 inventions découvertes au Concours Lépine qui ont réellement changé notre quotidien

Chaque année, le Concours Lépine (30 avril au 11 mai 2025) fait fleurir des idées géniales, parfois loufoques, souvent brillantes, et de temps en temps… révolutionnaires. Créé en 1901, par le préfet de Police Louis Lépine, ce concours d’inventions a vu naître nombre de trouvailles devenues indispensables dans nos maisons. Au départ, c’était une exposition de jouets et articles de Paris, conçue pour promouvoir les inventions françaises. Cette règle est toujours en vigueur plus de cent ans après sa création. Si certaines inventions sont tombées dans l’oubli malgré un prix au Concours Lépine, ce n’est pas le cas de toutes ! Petit tour d’horizon des 15 inventions que nous utilisons au quotidien sans savoir qu’elles ont, un jour, été présentées à la Foire de Paris. C’est parti.

Le stylo à bille de Monsieur Pasquis, Concours Lépine 1919

Imaginez un monde sans stylo à bille… Pas simple pour signer un mot d’excuse ou gribouiller une liste de courses en quatrième vitesse, hein ? Et, pourtant, en 1919, un certain Monsieur Pasquis remporte le Concours Lépine avec un modèle de stylo révolutionnaire. S’il ne parvient pas à l’industrialiser, il a planté la graine. Quelques décennies plus tard, le journaliste hongrois László Bíró affine le concept, suivi par Marcel Bich qui, en 1949, rachète le brevet et donne naissance au mythique Bic Cristal. Un petit tube à bille qui a fait le tour du monde et gribouillé nos poches d’écoliers pendant des générations ! Personnellement, je crois que je ne suis jamais parvenue à en vider un seul complètement !

Le fer à repasser à vapeur de Constantin Caroni, Concours Lépine 1921

Ah, le plaisir de repasser une chemise sans charbon, sans eau brûlante sur les doigts, et avec une bonne dose de vapeur ! Vous vous souvenez du vieux fer qui chauffait sur le poêle ? Grâce à Constantin Caroni c’en était terminé, il a inventé ce miracle ménager. En 1921, il présente son fer à repasser à vapeur au Concours Lépine. Mais, les industriels de l’époque le trouvent… trop en avance. Il faudra attendre vingt ans pour que cette invention voie enfin le jour sur les rayons. Malheureusement, le brevet de Caroni tombe entre-temps dans le domaine public. Pas de jackpot pour lui, mais des vêtements bien lisses pour nous. Une révolution silencieuse toutefois efficace.

La cocotte-minute, Concours Lépine 1911

Vous la connaissez, cette fidèle cocotte qui fait pschitt en cuisine et qui, personnellement, me fait très peur, je l’avoue ? Ainsi, je me souviens très bien de celle de ma grand-mère qui transformait la cuisine en étuve dès qu’elle était prête ! Sachez qu’elle a vu le jour pour la première fois en 1911 au Concours Lépine. À l’origine, l’idée de cuire plus vite et mieux. Mais, il faudra attendre 1953 et la « Super Cocotte » de SEB pour que le succès soit au rendez-vous. Ce petit bijou de la cuisson sous pression a réconcilié bien des papilles avec les légumes vapeur et les plats mijotés. Aujourd’hui encore, elle trône fièrement dans nos placards, parfois un peu cabossée, mais toujours aussi redoutablement efficace. Et, elle se réactualise sans cesse, la plupart des marques ayant pignon sur rue dans ce domaine, produisent leur cocotte-minute !

Le mouchoir jetable de Monsieur Bleton, Concours Lépine 1901

Qui aurait cru que se moucher pouvait être une révolution ? En 1901, lors de la toute première édition du concours Lépine, Monsieur Bleton présente le mouchoir jetable. Un carré de papier, hygiénique et… à usage unique ! À l’époque, c’est une vraie nouveauté. Il obtient le prix du président de la République. Et même si le mouchoir en tissu résiste encore dans quelques poches nostalgiques, le Kleenex, lancé en 1924, s’impose. Pratique, discret et surtout, plus besoin de le laver ! Côté écologie, on repassera, il est souvent montré du doigt pour son côté jetable justement… Mais, personnellement, j’ai beaucoup de mal avec les mouchoirs en tissus, qui traînent dans les poches, avec leurs microbes bien accrochés !

La machine à coudre intégrée Singer, Concours Lépine 1932

En 1932, c’est au tour de la célèbre machine à coudre Singer de faire sensation au Concours Lépine. Intégrée à un meuble et équipée d’une pédale, elle libère les mains et les esprits ! Même si la machine à coudre existait déjà, cette version domestique séduit les ménagères comme les couturiers amateurs. Elle rend la couture accessible, pratique et même agréable. Et, elle reste encore aujourd’hui un symbole de créativité, de débrouille et de DIY. Ma tante de 93 ans utilise toujours une Singer à pied basculant, et j’ai toujours été fascinée par cette drôle de machine ! Quant à moi, je possède aussi une machine à coudre très sollicitée pour la création de masques lors de la crise de la COVID-19, mais un modèle plus récent et surtout moins encombrant !

Le moulin à légumes de Jean Mantelet, Concours Lépine 1931

Jean Mantelet a eu une révélation le jour où sa femme lui a servi une purée remplie de morceaux. Réaction logique : il invente un moulin à légumes. En 1931, il rafle les honneurs au Concours Lépine. L’appareil, simple et ingénieux, devient un indispensable dans toutes les cuisines françaises. Mantelet en vend plus de 2 millions en quelques années. En 1957, il pousse le concept plus loin en fondant Moulinex, contraction de « Moulin Express ». Et, c’est ainsi qu’un repas raté devenait le point de départ d’un empire français de l’électroménager. Les meilleures inventions proviennent souvent de ratés, ou de problèmes rencontrés par leurs inventeurs. On en parle de la Tarte Tatin, qui n’a pas été primée au Concours Lépine, mais qui provient aussi d’un raté culinaire !

L’aspirateur balai de Tornado, Concours Lépine 1945

Si aujourd’hui l’aspirateur-robot est l’un des succès de son époque, il a évidemment quelques ancêtres et notamment l’aspirateur-balai. Aujourd’hui encore, les marques spécialisées proposent toutes, ou presque leur modèle d’aspirateurs balais. Et, c’est en partie grâce au modèle Tornado présenté en 1945. À l’époque, un aspirateur, c’était énorme, bruyant, et fonctionnait à l’essence, vous imaginez l’odeur dans le salon ? Le modèle Tornado change la donne : plus compact, plus maniable, il introduit l’idée du moteur et du sac intégrés au tube. Le balai électrique, c’est lui. Depuis, les modèles ont bien évolué, mais la logique reste la même. Un concours, une idée brillante, et adieu les moutons sous le canapé ! Personnellement, je suis team aspirateur-robot et j’en suis assez contente, il travaille sur mes sols, pendant que moi, je bosse sur mes articles !

Le jeu des 1000 Bornes d’Edmond Dujardin, Concours Lépine 1956

C’est en 1956 qu’Edmond Dujardin, éditeur de matériel pour auto-écoles, débarque au Concours Lépine avec un jeu inspiré des routes de vacances. Mille Bornes ! L’idée ? Parcourir symboliquement les 996 km de la mythique Route Bleue (Paris-Menton) en évitant les crevaisons, feux rouges et autres pannes. Une médaille de vermeil plus tard, le jeu envahit les salons français. Des générations entières ont joué à bloquer leurs cousins avec une “limitation de vitesse”. En version boîte, appli ou jeu vidéo, 1000 Bornes continue de tracer sa route. En cherchant bien, je dois en avoir encore un vieil exemplaire, compagnon de mes soirées avec mes grands-parents.

Les lentilles de contact de M. Rouvereau, Concours Lépine 1948

Avant, pour mieux voir, on n’avait que les lunettes et encore, ils étaient ce que l’on appelle des « cul-de-bouteille », des verres si épais parfois, qu’elles blessaient les porteurs. Puis, en 1948, un certain M. Rouvereau présente ses “verres cornéens de contact” au Concours Lépine. Une mini-révolution posée directement sur l’œil. Certes, les premières versions sont rigides et pas très confortables. Mais, elles ouvrent la voie à l’évolution des lentilles souples dans les années 60. Aujourd’hui, elles corrigent la vue de millions de personnes sans même qu’on s’en aperçoive. Je porte des lunettes, j’ai essayé les lentilles, mais cela ne me convient pas du tout, comme quoi, les goûts et les couleurs ne se discutent pas !

L’Aspivenin par André Emerit, Concours Lépine 1983

Je me souviens de ce petit objet lorsque j’étais animatrice en centre aéré dans mes très jeunes années. Un tube vert que nous avions dans nos trousses à pharmacie. Je trouvais cela hyper intelligent, cependant j’ignorais qu’il avait concouru au Lépine. Une piqûre de guêpe ? Un bouton qui gonfle ? L’Aspivenin arrive à la rescousse ! Ce petit dispositif, primé au Concours Lépine de 1983, a été inventé par André Emerit. Son principe est simple : une pompe à vide qui aspire le venin (ou le poison) avant qu’il ne se propage. À glisser dans toutes les trousses à pharmacie pour les campeurs, les randonneurs… et ceux qui flippent à la vue d’une guêpe ou d’un frelon asiatique. C’est rapide, efficace, sans pile, et il vous durera des années, voire une vie complète !

Le sèche-cheveux individuel par Léo Trouilhet, Calor, Concours Lépine 1935

Avant, pour se sécher les cheveux, il fallait de la patience et parfois un bon feu de cheminée. Puis, Léo Trouilhet, ingénieur chez Calor, change la donne. En 1935, il présente au Concours Lépine un sèche-cheveux électrique, individuel, compact, prêt à devenir l’allié des matins pressés. Fini les têtes mouillées en hiver ! Grâce à lui, la mise en plis entre dans l’ère électrique. Et Calor entre dans l’histoire des salles de bains et des femmes surtout, qui plébiscitent le sèche-cheveux pour leurs brushings matinaux. Aujourd’hui, le sèche-cheveux existe toujours, dans sa forme initiale d’ailleurs, mais s’appelle « sèche-cheveux ionique »… Avancées technologiques, mais finalement le résultat est semblable à celui e 1935 !

Les meubles en carton pliables par Delphine et Lai-Sze Lau, Stooly, Concours Lépine 2022

Un tabouret en carton qui supporte 300 kg ? Si, si, c’est possible. Grâce au duo d’ingénieurs Delphine et Lai-Sze Lau, la marque Stooly révolutionne le mobilier avec ses créations pliables inspirées de l’origami. Médaille d’or au Concours Lépine 2022 pour leurs trois produits : tabouret, banc, lit. Fabriqués en carton recyclable (mais solide !), ces meubles ont conquis le public, notamment via une vidéo virale à la Foire de Paris en 2024. La preuve que l’innovation, c’est aussi beau, léger… et résistant.

La douche cyclique – Ilya, Concours Lépine 2024

Prendre une douche sans culpabiliser ? C’est désormais possible grâce à Ilya, start-up écolo qui a remporté deux médailles au Concours Lépine 2024. Leur idée ? Une douche cyclique qui réutilise l’eau en circuit fermé. Résultat : seulement 5 litres consommés contre 60 en moyenne. L’eau est filtrée, désinfectée, chauffée puis renvoyée. Un gain pour la planète… et la facture d’électricité ! Nous vous en avons parlé dans cet article, par exemple.

La capsule de café rechargeable – Jean de Boisredon & Thibaut Louvet, Caps Me, Concours Lépine 2021

Des capsules Nespresso réutilisables ? C’est le pari relevé par Jean de Boisredon & Thibaut Louvet, fondateurs de Caps Me. Primée en 2021, leur capsule rechargeable et Made in France permet de réduire radicalement les déchets liés au café en dosette. Il suffit de remplir la capsule, d’ajouter un couvercle… et de savourer. Avec 80 % des capsules classiques non recyclées, leur idée tombe à pic. Les capsules de café jetables sont, pour ma part, un non-sens écologique, et Caps Me vient à la rescousse de la planète avec des capsules rechargeables, utilisables à l’envi ! Nous étions parmi les premiers à vous présenter cette invention dans cet article de 2020.

L’eau potable à la manivelle – Auguste et Paul Minot, FiltraLife Solution, Concours Lépine 2024

Transformer l’eau d’un étang en eau potable sans électricité ? C’est la promesse tenue par la start-up FiltraLife Solution. Médaille d’or au Concours Lépine 2024, leur système mécanique fonctionne avec une simple manivelle et une série de filtres. Créée par Auguste Minot et son père Paul, cette solution peut produire jusqu’à 1 300 litres d’eau potable par heure. Une invention précieuse dans les zones isolées, les pays en développement ou… lors de vos prochaines randonnées survivalistes ! Nous lui avions consacré cet article, avant même que FiltraLife soit primée !

Ce qu’elles ont changé dans notre quotidien

Elles ont rendu notre vie plus pratique, rapide, propre ou sûre.

Certaines sont devenues si communes qu’on oublie qu’elles sont nées d’une invention.

Elles couvrent tous les domaines : maison, transport, cuisine, sécurité, santé.

Elles montrent qu’une idée simple peut répondre à un besoin universel.

Le Concours Lépine reste un tremplin pour ces objets qui deviennent indispensables et traversent les années, voire les époques.

Et vous, laquelle de ces inventions issues du Concours Lépine utilisez-vous sans même le savoir chaque jour ? Cette liste n’étant pas exhaustive, peut-être en connaissez-vous d’autres, elles aussi, primées que vous utilisez chaque jour de l’année ou presque ? Racontez-moi, je suis curieuse. Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .