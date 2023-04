Les piqûres de frelons asiatiques sont-elles dangereuses pour l’homme ? (spoiler : oui)

Les frelons asiatiques sont de retour, et nous cherchons tous un moyen de les empêcher de proliférer et de menacer nos chères abeilles. En 2004, cet insecte au nom scientifique de vespa velutina est arrivé en France, il y a presque vingt ans. Il a été découvert par hasard dans une poterie arrivée de Chine dans le Lot-et-Garonne. Depuis cette date, les abeilles sont décimées, les frelons ne cessent de gagner du terrain et la France est désormais totalement envahie. Il a d’ailleurs été classé parmi les insectes nuisibles en 2016, un motif supplémentaire pour tenter de le piéger pour protéger nos abeilles. On sait donc qu’il est un redoutable prédateur d’abeilles, et comme tout hyménoptère, il peut piquer les humains. Mais la piqûre de frelon asiatique est-elle dangereuse pour l’homme ? Comment éviter les piqûres ? On vous explique tout.

La piqûre de frelon asiatique est-elle dangereuse pour l’homme ?

La piqûre de frelon asiatique n’est pas plus dangereuse qu’une piqûre de guêpes, en revanche, elle est plus douloureuse. De plus, le frelon asiatique ne perd pas son dard quand il pique et peut ainsi piquer à plusieurs reprises dans un laps de temps très court. De plus, il faut savoir que cet insecte n’attaque pas les humains. S’il piquait, c’est parce qu’il aurait été dérangé, que l’individu serait trop proche du nid ou qu’il se sentirait en danger. Le frelon asiatique pique pour se défendre. Cependant, la piqûre de frelon asiatique peut-être dangereuse, voire mortelle, chez les personnes allergiques ou en cas de piqûres multiples. Chaque année, des décès sont constatés à cause de piqûres multiples. Lors d’un choc anaphylactique, une réaction allergique à une piqûre d’insecte, le temps est compté et les secours doivent être prévenus d’urgence.

Quels sont les symptômes liés à une piqûre de frelon asiatique ?

Les symptômes les plus courants sont semblables à ceux d’une piqûre de guêpe ou de moustique, mais beaucoup plus douloureux. On observe donc une douleur intense, une rougeur autour de la piqûre et souvent, une zone qui enfle. En cas de choc anaphylactique, des symptômes plus graves, notamment des difficultés respiratoires, une enflure du visage et de la gorge, une pression artérielle basse, des nausées et des vomissements.

Le danger de piqûre vient des nids et des regroupements de frelons asiatiques qui, pour protéger leurs nids, vont piquer à plusieurs reprises. Pour Etienne LGF, le frelon asiatique est un insecte opportuniste et dangereux pour l’homme. Il a un dard de six millimètres et deux paires d’ailes, le rendant rapide et parfaitement mobile. Il peut également piquer jusqu’à 10 fois avec ses mandibules, explique le spécialiste dans une vidéo sur YouTube. En revanche, un frelon asiatique isolé pourra être observé facilement, à condition de respecter quelques consignes.

Comment éviter les piqûres de frelons asiatiques ?

Comme nous vous l’avons dit, le frelon asiatique n’attaque pas l’homme, sauf s’il estime que celui-ci devient une menace pour le nid ou pour lui. En respectant ces quelques conseils, vous devriez pouvoir échapper aux piqûres :

Ne taillez pas vos haies en été. D’une part, ce n’est pas la saison, et d’une autre part, des nids peuvent y être cachés. Si vous les dérangez, ce sera la piqûre assurée.

Si vous devez vous approcher d’un nid, portez des vêtements protecteurs tels qu’une combinaison, des gants et des lunettes de protection.

Ne portez pas de parfums forts ou sucrés, ni de produits de soins corporels odorants. Il semblerait que les vêtements colorés puissent également attirer les frelons asiatiques (jaune, rouge).

Évitez de laisser de la nourriture en plein air, car cela peut attirer les frelons asiatiques. Utilisez des couvercles pour les boissons et les aliments sucrés, et rangez rapidement les déchets alimentaires.

En cas de rencontre fortuite avec un frelon asiatique, ne faites pas de mouvements brusques et ne tentez pas de l’écraser. Éloignez-vous lentement et calmement.

Lors d’un pique-nique, pensez à disposer une pièce de viande en été ou un appât sucré au printemps, à une dizaine de mettre de votre coin repas. Les frelons s’intéresseront plus à ce festin qu’à vous.

Pour vous débarrasser des frelons asiatiques, vous retrouverez différents pièges sélectifs sur Amazon, Castorama, Cdiscount ou encore Leroy Merlin.