Piqûre de frelon asiatique : quels sont les dangers, comment réagir ?

En mars, les frelons asiatiques se réveillent doucement de leur sommeil hivernal et les reines cherchent à fonder leurs nouveaux nids. Ces redoutables prédateurs d’abeilles ne sont pas plus dangereux pour l’homme, qu’une guêpe ou qu’un frelon européen, mais ils peuvent évidemment piquer. Si vous êtes piqués par un frelon de 3 à 4 cm, de couleur jaune sur lequel le noir prédomine à l’abdomen, et qu’il a des pattes jaunes, il y a de fortes chances que ce soit un frelon asiatique. Pour le reconnaître, sachez que son bourdonnement est moins bruyant que celui d’un frelon européen, et qu’il ne vole jamais la nuit. Mais, que faire en cas de piqûre ? On vous explique tout !

Une piqûre de frelon asiatique, à quoi cela ressemble-t-il ?

Selon plusieurs sources, la piqûre de frelon asiatique est plus douloureuse qu’une piqûre de guêpe ou de frelon européen. Et, cela est dû au fait que le dard du frelon asiatique est plus long, et au fait qu’ils contiennent des substances comme des enzymes, des peptides, des amines et des acides aminés. Ces substances étant responsables chez certains sujets de réactions plus ou moins importantes. Contrairement aux autres insectes de ce type, le frelon asiatique ne perd pas son dard lorsqu’il pique, il peut donc réitérer la manœuvre comme bon lui semble. Si vous vous retrouvez avec un dard sur la zone de piqûre, le responsable ne sera, de ce fait, pas un frelon asiatique.

Quels symptômes peuvent découler d’une piqûre de frelon asiatique ?

Lors de la piqûre, l’endroit devient rouge et démange, provoquant une impressionnante douleur. Si la piqûre est unique, il faut la surveiller et vérifier qu’elle ne gonfle pas au-delà de 10 centimètres sur le pourtour du point de piqûre. Si la personne piquée n’est pas allergique, la douleur diminuera progressivement, une douleur qui peut être soulagée par l’application de froid après désinfection. En revanche, les sujets allergiques peuvent rapidement présenter des symptômes plus graves tels que nausées, vomissements, maux de têtes, chute de tension artérielle. Tous ces signes doivent induire une consultation médicale d’urgence. La personne allergique peut rapidement développer un œdème de Quincke, ou faire un choc anaphylactique. On considère le risque allergique de 5 à 10 % en cas de piqûre.

Quels sont les gestes à adopter en cas de piqûre ?

Quel que soit l’endroit de la piqûre du frelon asiatique, la première des choses à faire, est de retirer tout ce qui peut être comprimé en cas de gonflement : bagues, chaussettes, chaussures, etc. Pour détruire le venin, il faut approcher une source de chaleur au plus près de la piqûre, avec un briquet par exemple. Si vous disposez d’un Aspivenin, c’est évidemment l’idéal, et c’est aussi très efficace ! Désinfectez ensuite la zone de piqûre avec de l’eau et du savon, ou un désinfectant type Dakin, ou eau oxygénée. En revanche, si la piqûre se trouve proche de l’œil, dans la bouche, ou la gorge, l’urgence est vitale, et il faut prévenir le SAMU en appelant le 15 ou le 112.

Comment éviter les piqûres ?

Les frelons asiatiques sont réfractaires à certaines odeurs comme le café moulu, ou l’encens, vous pouvez donc en user et en abuser sur votre terrasse l’été. Pour les promenades, vous pouvez vaporiser sur votre peau, un mélange de vinaigre blanc, eau, citron, ou encore un mélange réalisé avec de l’eau et du savon de Marseille. Et, bien sûr, vous pouvez déposer, dans votre jardin, le fameux piège sélectif dans une bouteille en plastique avec, pour appât, le mélange 1/3 de vin blanc, 1/3 de sirop de cassis, 1/3 de bière… Enfin, restez à bonne distance des nids de frelons asiatiques, ils attaquent quand ils se sentent menacés, et la multiplicité des piqûres, elle, peut être très dangereuse.

