Comment détruire un nid de frelons asiatiques ? À qui revient la charge financière ?

Et c’est reparti pour un tour ! Le printemps revient, les frelons asiatiques se réveillent doucement et vont aussi revenir détruire nos ruches et nos abeilles. En mars, nous sommes en pleine période de piégeage pour éviter la refondation de nids, qui donneront naissance à des milliers d’individus. Lorsqu’ils sont conçus, les nids de frelons asiatiques sont encore assez petits, mais ils atteignent leur taille définitive en quelques semaines. Assez faciles à repérer, ils sont souvent suspendus dans les arbres et forment de grosses gouttes blanchâtres avec une ouverture assez grande sur le côté. Comment réagir alors si vous découvrez un nid ? À qui revient la destruction de ces nids ? On va tout vous expliquer.

Que faire si vous découvrez un nid de frelons asiatiques ?

La première des choses à faire est de NE PAS s’en approcher. Les piqûres de frelons asiatiques ne sont pas « plus mortelles » que celles d’autres insectes, mais sont douloureuses. De plus, une attaque simultanée de plusieurs individus peut mettre votre vie en danger. Ensuite, si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, il faudra prévenir votre mairie, qui vous indiquera les démarches à effectuer, ou une entreprise agréée pour le détruire. Vous pouvez ensuite déclarer la présence de ce nid à l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) afin que ce nid soit tracé. Une aide précieuse pour les scientifiques à la recherche de moyens pour lutter contre la prolifération de ces insectes déclarés nuisibles en 2016.

À qui revient la charge financière de la destruction d’un nid ?

Dans la mesure où il n’existe pas encore de campagne nationale de lutte, il n’existe aucune obligation de détruire un nid de frelons asiatiques pour les particuliers. Cette destruction représente tout de même un coût allant de 80 à 150 € par nid, ce qui peut représenter un certain budget. Si le nid de frelon se trouve sur votre propriété, vous êtes donc responsable de sa destruction et devrez faire appel à un professionnel. En revanche, si le nid se trouve dans l’espace public, la mairie a l’obligation de le faire détruire. Enfin, si vous êtes locataires, les frais sont partagés avec le propriétaire. Vous devrez payer les produits de destruction et le propriétaire devra s’acquitter de la main d’œuvre. Quoi qu’il en soit, n’appelez plus les pompiers pour détruire les nids de frelons. Ils n’interviennent plus pour ce genre de mission.

Quelles sont les éventuelles prises en charges ?

Dans l’absolu, rien n’oblige les municipalités à prendre en charge ou à aider les administrés dans la lutte contre le frelon asiatique. Cependant, de nombreuses communes proposent désormais des aides financières à l’achat de pièges sélectifs ou en distribuent aux habitants. La prolifération des frelons asiatiques, ainsi que la question de la lutte a été soulevée dernièrement à l’Assemblée nationale. Un programme de lutte pourrait donc voir le jour, mais ce ne sera pas encore pour l’année 2023, c’est certain. En attendant, le piégeage se fait au printemps et à l’automne. Il existe tout un arsenal de pièges sélectifs, à acheter ou à fabriquer soi-même avec une bouteille en plastique, ainsi que le désormais célèbre mélange : 1/3 de bière*, 1/3 de vin blanc, 1/3 de sirop de cassis.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. En France, la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.