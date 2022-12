Faut-il détruire les nids de frelons asiatiques en hiver ? Non, c’est même contreproductif, affirme cet entomologiste

Détruire les nids de frelons asiatiques est devenu une nécessité tant ils prolifèrent et sont dangereux pour nos abeilles. Dès que l’on aperçoit un nid de frelons asiatiques reconnaissable à son énorme taille et à sa texture, le premier réflexe est de vouloir le détruire. Mais saviez-vous que parfois, il vaut mieux le laisser dans l’arbre pour servir à nourrir d’autres espèces animales. Cela semble un peu contradictoire lorsque l’on sait que les frelons déciment les abeilles, mais un nid vide n’est plus jamais réutilisé par les frelons, c’est finalement assez logique. On vous explique tout !

Pourquoi faut-il laisser certains nids ?

Dans une interview accordée au journal La Dépêche, Pascal Polisset, entomologiste et vice-président de l’Office Pour les Insectes et leur Environnement – Midi Pyrénées explique que les nids découverts après la chute des feuilles des arbres sont totalement inoffensifs. À cette époque de l’année, les frelons asiatiques ont quitté le nid. Si les uns sont morts de froid, les autres (les reines) sont allés se cacher jusqu’au printemps. Dans le nid, il reste des larves qui ne deviendront jamais des frelons ainsi que des adultes morts.

Nos oiseaux sauvages ont eu le temps de s’adapter au frelon asiatique depuis son arrivée en 2004. Et les nids abandonnés sont devenus une source de nourriture pour les oiseaux, surtout en hiver. Après toutes ces années de présence, les oiseaux ont découvert que le nid de frelon asiatique était une véritable source de protéines. Pour résumer, si vous découvrez un nid en automne, ne le faites pas détruire. Les oiseaux vont s’en charger et cela vous coutera bien moins cher que de faire intervenir une entreprise pour le détruire.

Quels sont les oiseaux qui s’attaquent aux nids vides ?

Toujours d’après l’entomologiste, trois espèces d’oiseaux communs présents en France peuvent de temps à autre s’attaquer aux nids vides. Ils dévorent les larves, les frelons morts, et pour cela ils détruisent la coque du nid qui finira par tomber toute seule de l’arbre. D’autres espèces comme les pies communes, les chardonnerets élégants ou encore les étourneaux sansonnets s’attaquent aux nids vides à grands coups de bec, ils cassent le nid pour récupérer les larves. Le chardonneret que l’on aperçoit souvent a été le premier oiseau à se dire qu’il y avait peut-être moyen de se faire un festin avec le nid abandonné.

Depuis la pie opportuniste et l’étourneau lui ont emboité les pattes et se délectent des nids abandonnés. Quant aux oiseaux qui s’attaquent aux frelons vivants, ils sont encore peu nombreux et migrateurs pour la plupart. Toutefois, ils existent et le plus connu est la Bondrée Apivore est le plus redoutable prédateur de frelon asiatique vivant. Mais il n’est présente que d’avril à septembre, ce qui est trop peu pour nous aider à leur éradication.

Et les poules de Janzé on en parle ?

Elles sont noires, très dociles, et pondeuses, et sont originaires de la région de Janzé en Bretagne. Depuis quelques années, elles sont les alliées des apiculteurs, car ils se sont rendu compte, un peu par hasard, que ces poules noires de Janzé gobaient les frelons asiatiques en plein vol. Si vous possédez une ruche, mettez alors quelques poules de Janzé dans un enclos construit autour de la ruche, les frelons asiatiques n’auront que peu de chance d’arriver à l’entrée de cette ruche. Et si vous envisagez une petite basse-cour, optez pour quelques poules de Janzé, si des frelons asiatiques venaient rôder dans votre jardin, elles pourraient vous en débarrasser sans aucun produit chimique !