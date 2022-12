La lutte contre la prolifération des frelons asiatiques est une lutte perpétuelle que de nombreux apiculteurs pratiquent toute l’année. Depuis l’apparition du frelon asiatique en 2004, des dizaines de pièges différents les uns des autres ont été inventés, ayant chacun leur niveau d’efficacité. Et si la solution pour lutter contre ce redoutable prédateur d’abeilles se trouvait dans la nature ? Il semblerait qu’une certaine race de poules puisse être une arme naturelle contre le frelon asiatique. C’est en tout cas ce qu’affirment plusieurs apiculteurs qui ont investi dans des batteries de poules noires de Janzé pour protéger leurs ruchers. Cette technique 100 % naturelle serait la technique idéale pour les abeilles, pour les poules, et ce, contre les frelons asiatiques. En plus, c’est totalement écologique. Découverte.

Le frelon asiatique, un fléau pour les abeilles

Ce satané frelon asiatique a une appétence particulière pour les abeilles et particulièrement pour les butineuses gorgées de pollen. Afin de satisfaire son appétit vorace et ceux de ses congénères, le frelon tue l’abeille, lui coupe la tête et transporte son thorax bourré de protéines jusqu’au nid dans l’optique de nourrir la colonie. Si l’on établit un calcul vite fait, combien de petites abeilles innocentes doivent être sacrifiées pour assouvir une colonie comptant jusqu’à 1500 frelons asiatiques ? Aujourd’hui, le frelon asiatique est présent dans la plupart des départements français, en Espagne, en Belgique, au Portugal et continue à se propager. Et si les poules noires de Janzé pouvaient sauver les abeilles ?

D’où vient l’idée des poules pour lutter contre le frelon asiatique ?

Francis Ithurburu est un jeune retraité qui se passionne pour l’apiculture. Dans une vidéo regardée il y a plusieurs années, il s’aperçoit que des poules noires se trouvaient près des ruches dans les temps anciens. Hasard ou réelle utilité, il est intrigué par ces coïncidences qui n’en sont peut-être pas. Lui-même détenteur de ruches, il décide de tenter l’expérience en installant des poules autour de ses abeilles. Il prend alors le temps d’observer le comportement de ses gallinacées et s’aperçoit qu’elles adorent se délecter des frelons qui passent à leur portée. Il explique que la poule ne s’attaque jamais aux abeilles et s’en méfie. Elle ne mange que les abeilles blessées ou affaiblies. En revanche, les poules semblent plus intéressées par les frelons asiatiques et n’hésitent pas à les attraper lorsqu’ils sont en vol stationnaire, prêts à attaquer la ruche.

Les conclusions de l’apiculteur

Après un mois de test avec des poules, l’apiculteur a constaté que les nids de frelons étaient moins présents et que la population de frelon avait grandement diminuée. Trois mois après et toujours avec ses poules, Francis Ithurburu affirme que les frelons asiatiques ne représentent plus une menace pour ses ruchers et qu’ils sont moins nombreux à s’y aventurer. L’intérêt principal étant que ce piège à frelons naturel est disponible toute l’année et particulièrement au printemps, lorsque les frelons cherchent à nourrir les reines prêtes à donner naissance à la colonie.

En privant les reines de nourriture, pas de colonie, c’est d’une logique implacable ! Par ailleurs, de leur côté, les poules peuvent se délecter de leurs mets de choix à travers ces insectes nuisibles. Si vous voulez éloigner les frelons asiatiques de votre jardin, investissez donc dans des poules et particulièrement les noires de Janzé. Vous aurez, en prime, de bons œufs frais à déguster ! Et elles sont très dociles les Janzé, ce qui n’enlève rien à leur charme !