Invention : 8 pièges innovants pour lutter contre les frelons asiatiques

Le “vespa velutina” plus connu sous le nom de frelon asiatique n’en finit plus d’alimenter les chroniques… Les températures trop élevées enregistrées au mois d’octobre, ont permis aux frelons de survivre un peu plus longtemps que les autres années, et ce n’est franchement pas une bonne nouvelle pour les apiculteurs et leurs abeilles… Vous l’avez forcément déjà croisé dans votre jardin, sur la terrasse d’un restaurant ou en vous promenant. Et, même si nous sommes de fervents défenseurs de la cause animale, celui-ci, nous, n’avons pas réellement envie de le protéger. Lui, c’est le frelon asiatique qui chaque année revient hanter nos chauds après-midis ou soirées. Vous devez savoir que le frelon asiatique est un redoutable tueur d’abeille, et qu’une colonie de frelon peut tuer plusieurs milliers d’abeilles en une seule journée…

Le frelon s’attaque généralement aux abeilles quand elles entrent dans les ruches. Ce prédateur sanguinaire découpe alors le corps des abeilles pour manger leur thorax, très riche en protéine, dont le frelon a lui-même besoin pour vivre ! Depuis l’arrêté du 26 décembre 2012, le Vespa velutina nigrithorax est classé comme danger sanitaire de deuxième catégorie pour les abeilles domestiques dans tous les départements français. Autrement dit, c’est un nuisible contre lequel il faut lutter puisque son principal repas se fait avec nos chères abeilles, si importantes pour notre écosystème. Nous avons recensé plusieurs pièges ou moyens efficaces pour lutter contre ces bestioles qui terrorisent les enfants, les adultes et dévorent les abeilles ! Retour sur quelques pièges innovants pour tenter de venir à bout du frelon asiatique…

La harpe électrique ApiProtection

Cette innovation serait capable de foudroyer jusqu’à 200 frelons asiatiques par jour en épargnant bien entendu les abeilles. Elle se présente comme une harpe électrique qui se positionne devant la ruche et qui peut fonctionner sur batterie ou via de petits panneaux solaires. La harpe inventée par Didier et Jean-Baptiste Robert, un père et son fils, apiculteurs, s’appuie sur la différence de comportement et de morphologie entre l’abeille et le frelon asiatique. Plus concrètement, la harpe est conçue avec des fils électriques dont le quadrillage est calibré pour que l’abeille passe sans dommage, mais pas le frelon asiatique. S’il pénètre, en volant dans le quadrillage, il se trouve électrocuté et tombe dans un seau rempli d’eau dans lequel il finit par se noyer !

Le Stop It Max de Frédérique Ripet

Le Stop It Max a été inventé par Frédérique Ripet, et il est breveté depuis 2018. Sa force est de proposer aux abeilles une double protection grâce à sa forme qui fait de lui un bouclier anti-frelons. Concrètement, le Stop It Max, conçu en polypropylène, vient se fixer sur la façade de la ruche, à moins de deux centimètres de la paroi de la ruche. Les alvéoles présentes sur le bouclier permettent aux abeilles de rentrer dans la ruche sans ralentir, mais le frelon, lui, ne peut passer la paroi qu’en marchant… Son envergure en vol ne lui permettant pas d’emprunter le même passage… S’il parvient à passer l’alvéole du bouclier, il se retrouve alors prisonnier entre les deux parois, sans aucune chance de pouvoir s’échapper, et devient à son tour, un mets parfait pour les abeilles, qui peuvent l’attaquer !

Les plantes carnivores de Cédric

Cédric Azaïs est pépiniériste dans le Lot-et-Garonne et passionné de plantes carnivores. Lors d’une exposition, il découvre que l’une de ses plantes, la Sarracenia capture et tue les frelons asiatiques. Dans la petite ville de Marcellus, il décide alors de développer cette plante originaire d’Amérique du Nord, totalement adaptées à nos climats européens pour en faire un piège à frelon 100 % naturel ! Le pouvoir de cette plante réside dans le fait qu’elle attire et tue les frelons asiatiques tout en épargnant les abeilles…

En effet, les abeilles se délectent de la fleur, alors que le frelon s’intéresse à l’opercule qui présente une couche de glucose qui l’attire… Le frelon s’englue ainsi sur le glucose, puis tombe dans le tube digestif de la plante qui le digère, ne laissant que son squelette !

Le piège à frelon asiatique innovant d’un pompier oloronais

Pascal Bouissou est pompier dans les Pyrénées Atlantique et a plusieurs fois été confronté à des demandes de destruction de nids de frelons asiatiques. Ne pouvant pas, professionnellement, répondre à la demande, il a décidé d’inventer un piège pour tenter de limiter les dégâts. Son piège consiste en une capsule d’insecticide qui vient s’intégrer dans une coque imprimée en 3D ressemblant à une cartouche de silicone que l’on insère dans un pistolet à pression qui est formé d’un réservoir et de la capsule… Lorsque l’on dévisse le réservoir, la capsule est auto-percée par le pistolet et l’insecticide est diffusé par pression grâce à de l’air envoyé dans le pistolet. Retrouvez tous les détails sur le piège à frelon de Pascal, breveté INPI.

Le piège à frelons asiatiques d’un apiculteur breton

En 2016, Denis Jaffré perd 35 colonies d’abeilles en une saison, dévorées par les frelons asiatiques… Il décile alors d’inventer un piège écologique qui ne capture que les reines, responsables de la naissance des colonies. Il s’entoure d’étudiants en plasturgie et invente un système imprimé en 3D avec des alvéoles calibrées pour capturer les reines. Et, pour les appâter, il met au fond des alvéoles, de la cire d’abeille tout simplement… Les tests semblent concluants puisqu’il a réussi à capture 150 reines grâce à son piège ! Bilan, 150 colonies de moins en Bretagne ! Depuis, il a fondé JabeProde, a appelé son invention BPCA pour bac de capture préventif et autonome, le vend 55 € et croule sous les commandes ! Retrouvez tous les détails sur le piège de Denis Jaffré.

Le piège Vigivelutina de Frédéric Larguier

Le piège Vigivelutina fonctionne grâce à la reconnaissance d’image. Concrètement, il dispose d’un calculateur d’intelligence artificiel combiné à un micro… Lorsque le frelon asiatique s’approche de l’entrée de la ruche, le piège le détecte grâce à la base de données du système. Ce piège ne nécessite aucun produit chimique, ni appât. Lorsque le piège détecte le frelon asiatique, il est soufflé vers une chambre noire par un mécanisme breveté. Chambre noire conçue aux dimensions d’un frelon asiatique qui ne pourra pas ressortir. En revanche, si d’autres insectes viennent à être capturés, ils pourront, eux, recouvrer leur liberté. Retrouvez tous les détails sur le piège de Frédéric Larguier.

La recette « magique » de Pierrick Gauthier

Cet apiculteur de Bretagne et directeur des jardins familiaux de Landerneau utilise le piège classique que l’on peut faire chez soi, mais qui est parfois critiqué sur le fait qu’il piège aussi les abeilles… Pierrick a donc modifié la recette initiale qui se compose de vin blanc, sirop de cassis et bière. En fait, il a juste ôté la bière du mélange, car le houblon peut aussi attirer les abeilles… Le vin blanc mélangé au sirop sucré, lui, n’attire que les frelons qui se retrouvent noyés au fond du liquide sucré !

Bonus : Des poules pour dévorer les frelons asiatiques

Et, si vous joigniez l’utile à l’agréable en installant dans votre jardin, de magnifiques poulettes qui vous donneront de beaux œufs ? Mais, attention, ne choisissez pas n’importe quelles poules mais les « noires de Janzé »… Non seulement, vous aurez des œufs frais, et en plus, elles sont de redoutables prédatrices des frelons asiatiques, qu’elles adorent dévorer.

NDLR : Nous vous rappelons que les sapeurs-pompiers n’interviennent plus sur la destruction des nids de frelons ou guêpes, ou que l’intervention est facturée… Dans le cas d’un nid de frelon asiatique découvert dans le domaine public, vous devez faire appel aux services de votre municipalité pour qu’il soit rapidement détruit.