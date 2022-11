La harpe électrique, une invention capable de « foudroyer » plus de 200 frelons asiatiques par jour

Normalement lorsque l’on arrive en novembre, nous commençons à vous parler de la protection des oiseaux ou des hérissons… Nous vous expliquons comment les nourrir, leur installer des abris, etc. Mais cette année, le frelon asiatique survit en novembre à cause de températures trop clémentes dues au réchauffement climatique… Dans l’Oise, un couple en a capturé 1800 en quinze jours ! Hallucinant ! Si le froid arrive vite et qu’il est suffisamment fort, les frelons devraient disparaître, et les reines partiront hiberner… En attendant, les apiculteurs ou particuliers doivent encore lutter contre ces redoutables prédateurs. Dans les Landes, Didier et Jean-Baptiste Robert sont à l’origine d’une invention qui vise à lutter contre ces dangereux envahisseurs : la harpe électrique. Présentation.

Quelle est cette invention ?

Vendue sous le nom Apiprotection, la harpe électrique inventée par un père et son fils est un dispositif innovant et durable, qui s’appuie sur la différence de comportement et de morphologie entre l’abeille et le frelon asiatique. Les harpes électriques fonctionnent grâce à un système d’alimentation électrique autonome, et permettent d’électrocuter le frelon asiatique, mais de laisser la vie sauve aux abeilles et autres insectes… Rappelons qu’un seul frelon asiatique peut tuer jusqu’à 70 abeilles en une heure seulement, il y a donc urgence à trouver des moyens efficaces pour éradiquer ces nuisibles !

Comment ça marche ?

Cette invention respecte certaines valeurs telles que l’engagement pour une économie sociale et solidaire, un circuit économique et social local et la sensibilisation des générations futures à la protection des abeilles. L’entreprise explique que la harpe électrique pourrait tuer 1500 frelons en une semaine seulement. Avant de commercialiser leurs harpes électriques, le père et le fils ont bricolé des prototypes avec différents objets récupérés… Après cinq ans d’améliorations en tous genres, ils sont parvenus à proposer un outil capable de se calquer sur le comportement du frelon asiatique et de différencier le frelon de l’abeille pour ne tuer que les frelons. Concrètement, la harpe est fabriquée avec des fils électriques que le frelon ne peut pas percevoir, et le quadrillage est conçu pour laisser passer les abeilles, mais électrocuter les frelons asiatiques. Dès que le frelon passe, il reçoit une décharge et tombe dans un bac rempli d’eau, dans lequel il se noie. En installant ce système sur leur exploitation, les deux apiculteurs ont pu passer de 30 à 90 ruches, sans risques pour leurs abeilles.

Combien cela coûte ?

L’entreprise familiale qui se situe dans les Landes, a donc fait breveter son concept de harpe électrique pour ruches, un concept innovant et éco-durable qui permet de protéger les abeilles de l’envahisseur qu’est le frelon asiatique. Les harpes électriques se destinent aux apiculteurs professionnels ou amateurs, mais également aux ruches installées par certaines collectivités territoriales ou coopératives fruitières. La harpe électrique d’Apiprotection a reçu deux prix de l’innovation :

Prix du public à Meschers sur Gironde, Charente-Maritime (avril 2016)

1er Prix Entreprise au SELAQ, palais des congrès de Bordeaux (novembre 2016)

Une harpe électrique coûte 297 €, et une option « solaire » est par ailleurs proposée pour 175 € supplémentaires, mais vous n’aurez pas besoin de batterie pour la faire fonctionner. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site officiel Apiprotection.