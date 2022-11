“Un piège naturel qui épargne les abeilles”, il utilise des plantes carnivores contre les frelons asiatiques

Les températures des dernières semaines, bien trop chaudes pour la saison, ont eu et entraîneront forcément des conséquences sur la nature. Il en est une constatée par les spécialistes: le retour ou plutôt la continuité de vie des frelons asiatiques. Habituellement, lorsque vient l’automne, les vespa velutina disparaissent de nos jardins. Cette année, et même début novembre, il est encore possible d’en croiser… Il existe bien sûr de redoutables pièges à frelons comme celui imaginé par Denis Jaffré. Dans le Lot-et-Garonne, Cédric Azaïs, pépiniériste de profession, a décidé de développer des collections de plantes carnivores originaires d’Amérique du Nord, qui ont le pouvoir de dévorer les frelons asiatiques tout en épargnant nos chères abeilles. Découverte !

Des plantes mangeuses de frelons asiatiques ?

La serre de Cédric se trouve à Marcellus (47), une commune située près d’Agen, et il entend bien prouver que la nature est bien faite pour lutter contre les prédateurs. Depuis quelques années, il a développé une collection de plantes carnivores, qui est la plus complète d’Europe, et parmi elles, le Sarracenia est un véritable piège naturel pour les frelons asiatiques. Une découverte fortuite qui a eu lieu au jardin des Plantes de Nantes en 2014, quand il s’est rendu compte que les Sarracenia pouvaient dévorer les frelons asiatiques.

Le sarracenia, une plante carnivore très utile donc ?

Cédric Azaïs explique dans une interview accordée à France 3 Régions que la plante dispose d’un tube de 20 centimètres à 1.20 mètre pour les plus grandes. Sur le devant de la feuille, on trouve une partie membraneuse appelée « aile ». La partie supérieure des urnes est surmontée d’un opercule qui sert de « piste d’atterrissage » aux insectes qui viennent se poser sur la couche de glucose qu’elle présente… Et, le glucose a le pouvoir d’attirer les frelons asiatiques évidemment ! Le sarracenia est de ce fait un piège que l’on appelle passif, l’insecte se colle sur l’opercule puis tombe dans le tube « digestif » de la plante qui contient les enzymes, et laisse le squelette dans le tube.

Le sarracenia épargne les abeilles…

Selon le pépiniériste, qui a ainsi ouvert un tube de plante pour valider sa découverte, il aurait retrouvé dans l’estomac de la plante, quelques papillons de nuit, des mouches, des guêpes et des frelons asiatiques. Aucun décès d’abeilles n’est à déplorer, car selon lui, les abeilles se nourrissent du nectar des fleurs et le sarracenia forme ses pièges à frelons asiatiques, uniquement dès que la fleur fane… Le risque de piéger des abeilles est donc minime puisque le glucose de l’opercule les indiffère. Le sarracenia est une plante que l’on trouve normalement aux États-Unis et au Canada. Elles peuvent en conséquence tout à fait s’adapter au climat de notre pays et seraient un moyen naturel de lutter contre la prolifération des frelons asiatiques. Aujourd’hui, le sarracenia occupe 60 % de ses plantations, un marché à développer pour peut-être aider à la protection des abeilles… Retrouvez une mine d’informations sur les plantes carnivores sur le site Cédric Carnivores.