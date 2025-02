BeeZen, l’invention d’un piège aspirant pour capturer sans danger les frelons asiatiques

Alors que le printemps ne tardera pas à revenir, il est un envahisseur qui sera, lui aussi, bientôt de retour. C’est évidemment et malheureusement du frelon asiatique dont je souhaite vous parler. Il y a encore quelques années, nous pensions pouvoir l’éradiquer, mais nous savons que cela n’est plus possible. Il faut désormais piéger, détruire les nids, éviter la prolifération, une lutte sans merci, qui passe aussi par quelques innovations intéressantes. Jusqu’à présent, les solutions impliquaient souvent l’usage d’insecticides nocifs pour l’environnement et notre santé. Mais, une invention française médaillée d’or au Concours Lépine 2023 change la donne : BeeZen, un dispositif mécanique innovant qui capture ces insectes en toute sécurité et sans produit chimique. Cette solution radicale n’est pas nouvelle, nous l’avions déjà évoqué dans nos précédents articles, notamment ici et là, mais la grande nouvelle, c’est qu’il est enfin commercialisé. Découverte ou redécouverte !

Le piège BeeZen qu’est-ce que c’est exactement ?

BeeZen repose sur un principe astucieux : une perche télescopique de 3,40 mètres couplée à un système d’aspiration. Vous l’accrochez à votre aspirateur domestique ou professionnel, et le tour est joué ! Son embout spécial permet de capturer les frelons asiatiques et autres insectes nuisibles à distance, sans risque pour l’utilisateur. Le secret de BeeZen ? Une cartouche de découpe qui neutralise instantanément les insectes, sans leur laisser le temps de riposter. Et, c’est l’une de ses plus grandes forces : pouvoir s’adapter à tous les aspirateurs puisqu’il s’installe sur le tuyau de ces derniers. Fini les produits toxiques et les solutions artisanales périlleuses. Avec BeeZen, l’intervention est à la fois rapide, sûre et respectueuse de l’environnement. Plus besoin de pulvériser des insecticides qui contaminent l’air et les plantes autour de votre maison !

Une invention au service de la biodiversité

L’un des plus grands atouts de BeeZen est qu’il cible uniquement les frelons asiatiques et autres nuisibles, sans mettre en danger les abeilles ou d’autres insectes pollinisateurs. Disons que vous choisissez votre cible, les frelons asiatiques ou les guêpes, capturés dans le nid, sans risque pour les autres espèces. Vous vous interrogez sur la manière d’éliminer les frelons une fois descendus dans le sac aspirateur ou dans le réservoir ? Pas d’inquiétude, le BeeZen est justement équipé d’une cartouche qui va hacher menu-menu les insectes capturés ! Est-il besoin de rappeler que ces redoutables prédateurs introduits accidentellement en France en 2004, sont en train de décimer nos pauvres abeilles ? En Asie, les abeilles cohabitent depuis longtemps avec les frelons asiatiques et ont développé des techniques pour les contrer, ce n’est pas le cas de nos abeilles européennes.

Pourquoi ne pas encore l’avoir adopté ?

Malgré son innovation révolutionnaire et son prix abordable de 149 €, BeeZen reste encore méconnu du grand public. Pourtant, il s’agit d’une alternative durable et efficace aux méthodes classiques de lutte contre les frelons. Je pense, qu’une petite piqûre de rappel, sans mauvais jeu de mots, est nécessaire pour faire connaître ce piège sélectif, sans danger pour l’utilisateur, ni pour l’environnement.

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter le site my-beezen.fr. Alors, pourquoi ne pas l’adopter et participer à la préservation de nos précieuses abeilles ? Et vous, seriez-vous prêt à troquer votre bombe insecticide contre une solution plus écologique et sécurisée comme BeeZen ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .