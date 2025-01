VESPAI, un piège à frelons asiatiques novateur, piloté par une intelligence artificielle

Il y a encore quelques années, nous pensions que nous pourrions vaincre les frelons asiatiques et sauver nos abeilles. Souvenez-vous, lorsqu’ils sont arrivés en 2004, ils étaient peu nombreux, ils n’ont pas réellement inquiété, et pourtant ! Leur expansion allait devenir incontrôlable, et nous allions devoir « vivre avec » et développer des pièges en tous genres pour tenter de limiter leur prolifération. Et, malgré les efforts pour contrôler leur expansion, leur nature invasive complique la tâche. Ils sont désormais inarrêtables ! Une innovation, dont je vous avais déjà parlé dans cet article, pourrait bien changer la donne. Un piège ? Pas tout à fait, plutôt une technologie qui allie intelligence artificielle et science pour traquer les frelons asiatiques avant qu’ils ne s’installent durablement. Son nom : VESPAI ou comment l’IA pourrait-elle être au service des abeilles ? Découverte.

L’intelligence artificielle au service de la lutte contre les frelons asiatiques

Imaginez un monde où localiser les nids de frelons asiatiques devient une tâche précise et rapide. C’est exactement ce que propose VESPAI, un système mis au point grâce à l’intelligence artificielle (IA). Concrètement, il s’agit d’un piège high-tech capable de détecter les nids secondaires avant même que les premiers frelons n’en sortent. En combinant des capteurs sensoriels et des algorithmes d’apprentissage automatique, il peut reconnaître les frelons asiatiques. Ainsi, dès qu’un frelon asiatique entre dans le piège, ses déplacements sont enregistrés et analysés. Ce piège imaginé par des chercheurs de l’université d’Exeter serait capable, en traquant les reines, de réduire leur champ d’action avant qu’elles fondent leurs nids secondaires. Selon leurs études, cette approche pourrait sauver des milliers de ruches en identifiant les nids secondaires à temps.

VESPAI : un piège disruptif et éthique

La plupart des pièges existants sont souvent décriés pour leur côté non sélectif, capturant et tuant d’autres insectes que les frelons asiatiques. Avec VESPAI, c’est justement sa force : être ultra-sélectif puisque « programmé » pour reconnaître uniquement les frelons asiatiques. Le fonctionnement de VESPAI repose sur une approche unique : après avoir identifié un frelon asiatique, le système envoie des alertes aux apiculteurs ou aux gestionnaires de la biodiversité. Ces derniers peuvent alors intervenir rapidement pour détruire le nid secondaire avant qu’il ne devienne actif. Le plus difficile n’est pas d’identifier un frelon asiatique, à force de vous en parler, je peux l’identifier ! Mais, trouver le nid est une autre affaire !

Des implications au-delà des ruches

Le potentiel de VESPAI ne se limite pas aux abeilles. En réduisant les populations de frelons asiatiques, ce système protège également d’autres espèces pollinisatrices, essentielles à nos écosystèmes. Par son côté très sélectif, le piège des chercheurs d’Exeter permettrait par ailleurs de réduire les coûts pour les apiculteurs. Ces derniers ont parfois investi de fortes sommes pour des pièges peu efficaces. Avec VESPAI, ils seraient certains d’un investissement efficace puisque sélectif. Plus d’informations : news.exeter.ac.uk. Et vous ? Que pensez-vous de ce piège ? Avez-vous déjà été confrontés à ces prédateurs dans votre jardin ou vos ruches ? Pensez-vous que cette technologie pourrait transformer la lutte contre les espèces invasives ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .