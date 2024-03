Comment piéger les reines de frelons asiatiques ?

Nous sommes à la fin du mois de mars, et nous devons absolument agir pour piéger les frelons asiatiques. Au début du printemps, voire un peu avant en fonction des températures, les reines fondatrices sortent de leurs cachettes hivernales pour fonder leurs nids primaires. Lutter contre les reines fondatrices, c’est empêcher des millions de frelons asiatiques, classés nuisibles par décret en 2012, de naître en été. Par conséquent, c’est aussi protéger des millions d’abeilles, puisque l’on sait qu’un seul frelon peut en dévorer près de 80 par jour. Pour organiser la lutte et aider nos apiculteurs, et nos abeilles, voici quatre pièges disponibles à la vente, accessibles, faciles à utiliser, et efficaces. Découverte.

Le piège VV Trap Delta

Le VV Trap Delta, un nouveau dispositif de piégeage, idéal pour capturer les reines de frelons au printemps. Sa conception intègre une maille sélective spécialement conçue pour préserver la biodiversité, ce qui en fait un outil intelligent pour préserver les insectes bénéfiques à l’écosystème. Grâce à une structure astucieuse, ce piège attrape uniquement les frelons tout en permettant aux autres insectes, y compris les guêpes, de ressortir. En effet, l’entrée conique du piège attire tous les insectes avec un appât. Cependant, une fois à l’intérieur, les frelons se retrouvent piégés tandis que les autres insectes peuvent s’échapper. Pour rappel, le mélange appât recommandé se compose d’un tiers de vin blanc, un tiers de bière et un tiers de sirop de cassis. Il est valable pour tous les pièges présentés. Retrouvez notre article complet sur le piège VV Trap Delta.

Piège à frelons asiatiques sélectif Vespa Velutina - VVTrap Delta Éliminez Le frelon Asiatique et préservez Les Autres Insectes… Piège innovant avec maille sélective pour une protection de la biodiversité : Notre piège à frelons asiatiques est équipé d'une maille sélective qui permet de capturer les frelons tout en... Meilleure Vente n° 1

Le piège Tap Trap

Présent sur le marché depuis 2004, le bouchon piège Tap Trap est le fruit d’années de recherche et de tests approfondis pour son inventeur Roberto Carello. Facile à fixer sur le goulot d’une bouteille en plastique standard, le Tap Trap se positionne directement sur les plantes à protéger, procurant ainsi une solution pratique et efficace. De plus, il est fabriqué à partir de matériaux durables, garantissant une utilisation prolongée sur plusieurs saisons. Initialement développé pour protéger les oliveraies italiennes contre divers insectes, il s’est révélé être un piège sélectif efficace contre les frelons asiatiques avec le désormais fameux mélange vin blanc/bière/sirop de cassis. Vous pouvez le retrouver sur Amazon, Bricomarché ou Cdiscount. Retrouvez notre article complet sur le piège Tap Trap.

Le piège BSI

Le piège BSI est simple à utiliser et se présente sous la forme d’une bouteille dotée d’un bouchon spécial. Il suffit de le remplir avec le mélange cité plus haut, et de le suspendre dans un arbre, ou près d’une haie, de préférence à hauteur d’homme pour piéger les reines. À cette époque de l’année, elles sont encore un peu étourdies de leur hibernation, et ne volent pas très haut. Ce piège est réutilisable sur plusieurs saisons, il faudra uniquement changer l’appât tous les 15 jours. De plus, pensez à laisser quelques frelons asiatiques morts, les phéromones qu’ils dégagent attireront les autres frelons asiatiques. Il est disponible sur Amazon, ou sur Cdiscount. Retrouvez notre article complet sur le piège BSI.

Le piège VV Trap Bucket

Révolutionnaire dans sa conception avec une maille sélective, ce piège à frelons asiatiques est conçu pour capturer les frelons asiatiques tout en préservant les autres insectes bénéfiques pour l’écosystème. La maille sélective assure une protection ciblée en attrapant exclusivement les frelons asiatiques. Spécialement conçu pour intercepter les reines en début de saison, ce piège, que l’on peut suspendre ou poser, pourrait bien devenir « le piège de l’année 2024 ». En effet, son couvercle est doté de trous calibrés à la taille d’une reine frelon asiatique, l’empêchant de sortir et l’amenant à se noyer. Les autres insectes, quant à eux, peuvent entrer dans le seau et ressortir par les trous. Retrouvez notre article complet sur le piège VV Trap Bucket. Avez-vous déjà essayé l’un de ses pièges ? Et, pourquoi le conseilleriez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Pièges à frelons asiatiques (x3) sélectif Vespa Velutina - VVTrap Bucket Éliminez Le frelon Asiatique et préservez Les Autres Insectes (Lot de 3) Piège innovant avec maille sélective pour une protection de la biodiversité : Notre piège à frelons asiatiques est équipé d'une maille sélective qui permet de capturer les frelons tout en... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez