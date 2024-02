Le piège à frelons asiatiques BSI est à prix réduit dans cette boutique

Alerte sur la France, les frelons asiatiques se réveillent plus tôt que prévu ! Les reines sortent d’hibernation dès que la température extérieur atteint les 13 °C ! Avec celles atteintes ces dernières semaines, le réveil des reines frelons asiatiques a déjà sonné ! Le frelon asiatique est probablement le plus grand prédateur d’abeilles. Cependant, il se nourrit aussi de guêpes, de mouches, de papillons ainsi que d’araignées selon l’INPN. Cet insecte, classé nuisible en 2012 par cet arrêté, est une véritable menace pour la biodiversité. Et, il est primordial d’aider les apiculteurs à protéger leurs ruches. Nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir l’un des pièges les plus en vogue : le piège BSI. Actuellement en promotion au prix de 12,49 € au lieu 13,90 €, ce sera une petite dépense pour vous, mais une aide énorme pour lutter contre ce fléau ! Découverte.

Présentation du piège à frelons asiatiques BSI

Le fonctionnement du piège à guêpes BSI est simple : il suffit de le remplir jusqu’au trait signalé avec l’attractif guêpes BSI, ou avec un mélange sucré. Par exemple, vous pourrez opter pour le mélange suivant :

250 ml de bière blonde

250 ml de vin blanc pour cuisiner

250 ml de sirop de cassis, grenadine, fraise ou framboise.

Doté d’une capacité considérable, ce piège peut contenir un grand nombre de frelons asiatiques. Il propose la flexibilité de se poser ou de se suspendre à l’aide d’une cordelette. Le piège est réutilisable, respectueux de l’environnement grâce à son attractif naturel, et il ne présente pas de risque d’attirer les abeilles. Il faudra veiller à changer l’appât tous les 15 jours environ, et laisser quelques frelons morts à l’intérieur. Les phéromones attireront les autres individus vers le piège.

Comment reconnaître un frelon asiatique ?

Nous ne sommes pas tous apiculteurs ni spécialistes du frelon asiatique. Et, le frelon asiatique ressemble au frelon européen, qui lui n’est pas un prédateur d’abeilles. Voici les éléments visuels qui différencient le frelon asiatique du frelon européen :

Taille de 2 à 3 centimètres de long, plus petits que les frelons européens.

Corps noir en majorité, avec une face avant orange ou jaune sur le devant de la tête.

Pattes jaunes aux extrémités, c’est le signe le plus visible de la présence d’un frelon asiatique.

Thorax est entièrement noir, contrairement au thorax jaune des frelons européens.

Abdomen en grande partie noir, avec un segment final jaune orangé.

Ailes sombres, voire presque noires.

De plus, les frelons asiatiques sont très actifs la journée, et volent plus vite que les frelons européens.

Pourquoi faut-il les piéger maintenant ?

Tous les apiculteurs sont unanimes : le frelon asiatique est de retour plus tôt que prévu et c’est une très mauvaise nouvelle. Dans plusieurs villes de France, les associations de sauvegarde des abeilles et les communes, sont déjà en alerte maximale. Cette inquiétude est fondée, sur des attaques beaucoup plus nombreuses à l’automne, donc un nombre plus important de reines nées. De plus, la douceur hivernale anormale leur a permis de survivre, puisque les grands froids ne les auront pas anéanties. Les apiculteurs craignent que 2024 soit réellement une « année noire » pour les abeilles, et c’est maintenant que nous devons aider les apiculteurs à lutter contre ce fléau.

Pour le moment, aucun plan national débouchant sur des aides financières n’a été voté ! Les apiculteurs doivent donc lutter eux-mêmes pour sauver leurs abeilles, aidés par les citoyens qui ont conscience de la catastrophe qui s’annonce. Le piège BSI coûte moins de 15 €, une somme modique qui pourrait être d’une grande aide pour que chacun puisse continuer à déguster du miel. Aider les apiculteurs et protéger nos abeilles est essentiel pour l’avenir. Allez-vous équiper votre jardin de ces pièges, afin de participer à cette lutte ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .