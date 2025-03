« Une reine capturée avant le 20 mars, c’est 1500 frelons évités », explique ce spécialiste

Oyez Oyez braves gens, reprenez les armes et partons en guerre ! Non, je vous rassure, je ne vais pas vous inviter à tirer sur tout ce qui bouge avec un fusil, mais à reprendre la chasse aux frelons asiatiques… Vous avez peut-être remarqué que les températures, commencent de s’adoucir dans certaines régions de France. Et, c’est exactement le moment que choisissent les reines frelons asiatiques pour sortir de leurs cachettes et fonder leurs nids primaires. Février signifie pour les apiculteurs, mais également pour les particuliers, le retour du piégeage des frelons asiatiques ! Et, il va falloir être réactifs, car rien qu’en Nouvelle-Aquitaine, 5,7 % des colonies d’abeille ont été décimées ! Cependant, quelle stratégie adopter pour les piéger ? Et, quel est l’arsenal idéal ? Réponse dans cet article.

Pourquoi faut-il repartir en chasse maintenant ?

Lorsque les frelons asiatiques sont arrivés en France, en 2004, il était de mise de les piéger à la fin du printemps, lorsque les nids secondaires étaient en activité. Après quelques années d’observation, il s’est avéré que tous les frelons asiatiques ne mourraient pas l’hiver venu, les reines fondatrices se terrant dans le sol, ou dans une souche, pour renaître au printemps. Et, ce sont désormais ces reines fondatrices qu’il faut piéger dès leur sortie, afin d’éviter la naissance de près de 1 500 frelons par reine ! Toutes les régions de France sont déjà sur le pied de guerre : dans les Pyrénées, la Vallée d’Ossau va distribuer des pièges, dans les Vosges, le piège Beevital inondera le département. Le but est simple, piéger un maximum de reines fondatrices avant qu’elles pondent !

Comment repérer une reine frelon asiatique ?

Dans un article publié sur France 3, Mikela Untzain apicultrice passionnée vivant à Ascain (64), explique : « elles [les reines] commencent, à chasser, pour chercher du nectar et ainsi créer peu à peu leurs nids ». La reine frelon asiatique est plus grande et plus imposante que les ouvrières, elle mesure de 25 à 35 mm, contre 17 à 24 mm pour ses congénères. Son corps est noir ou brun foncé, orné de bandes orange ou jaunes sur l’abdomen, avec une large bande jaune orangé bien visible à son extrémité. Ses pattes, noires à la base, se terminent par des extrémités jaunes, un détail caractéristique du frelon asiatique. Sa tête orange est équipée de mandibules robustes, et ses ailes, arborent un ton légèrement ambré ou fumé. Dès la fin du mois de février, les reines quittent leur hibernation pour fonder de nouvelles colonies et sont souvent observées seules à ce moment précis de l’année. Il est également possible de les repérer près des nids primaires, souvent construits dans les hangars, les abris de jardin ou les dessous de toits.

Le traçage des frelons asiatiques : un nouvel espoir pour les apiculteurs…

Mikela Untzain attend beaucoup d’un nouveau système bientôt mis en place : le traçage des frelons asiatiques à l’aide de puces électroniques. Ainsi, elle espère que les frelons équipés de traceurs pourront mener les professionnels de la destruction directement aux nids afin de les détruire. En attendant, la proposition de loi de Frédéric Valletoux, en 2023, n’a toujours pas reçu de réponse !

Pourtant, elle envisageait une stratégie nationale de lutte contre le frelon asiatique… Il faudrait peut-être la remettre sur la table et, enfin, donner les moyens aux apiculteurs de lutter réellement.