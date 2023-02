Nous savons désormais que le frelon asiatique ne sera plus éradiqué en France, qu’il a été classé comme nuisible en 2016. Détruisant les abeilles, il est une catastrophe pour nos apiculteurs français. Nous pouvons alors, légitimement, nous demander pourquoi la lutte contre le frelon asiatique ne devient pas un enjeu de santé publique. De nombreux apiculteurs tentent d’inventer toutes sortes de pièges à frelons asiatiques, mais la lutte est inégale. Par ailleurs, faire détruire un nid de frelon par un professionnel coûte cher (environ 150 €), tout le monde n’en a pas les moyens. Par l’intermédiaire de M. Frédéric Valletoux, député de Seine-et-Marne et ancien maire de Fontainebleau, le frelon asiatique et sa lutte font leur entrée à l’Assemblée nationale, enfin ! Une future stratégie de lutte possible ? On vous explique tout !

Une question qui fâche ?

Le député seine-et-marnais a récemment interrogé le gouvernement sur une stratégie nationale de lutte contre le frelon asiatique. Ce frelon asiatique ou vespa velutina, arrivé en France en 2004 à travers une poterie venue de Chine, n’a cessé de proliférer en moins de 20 ans. Il a envahi les villes et campagnes, entraînant la destruction de milliers de ruches chaque année. De leur côté, les apiculteurs ne disposent d’aucun moyen pour le combattre et constatent la disparition de leurs ruches, de leurs chères abeilles et donc de leurs revenus ! La question a été posée à Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, afin d’envisager une stratégie nationale de lutte contre cette espèce. L’idée étant d’aider les apiculteurs à conserver leurs abeilles et leurs revenus. À plus grande échelle, cette démarche contribuera également à la préservation de la nature, de la biodiversité, de la pollinisation, etc.

Aucun moyen de lutte à disposition pour le moment !

Cette question, Frédéric Valletoux l’a posée après une discussion avec Nathalie Daoulatian, conseillère municipale à Samois-sur-Seine et présidente de l’association le Jardin Forêt de Samois. Celle-ci explique qu’il n’existe aucun moyen de lutter, mais seulement des outils de suivi des frelons asiatiques. Ce qui ne règle pas le problème de sa prolifération évidemment. Puisque le frelon asiatique est désormais un nuisible, une stratégie nationale de lutte devrait être mise en place, selon le député. « Les remontées de terrain sont unanimes quant à ce fléau, poursuit-il. J’ai aussi échangé avec les gérants de la société Peau de Miel, à Villemaréchal, qui s’inquiètent, eux aussi, de la prolifération » explique Frédéric Valletoux dans une interview accordée au journal, la république de Seine-et-Marne. Quant à la présidente de l’association, elle estime que la situation empire d’années en années, et que l’État doit pouvoir apporter une réponse rapide aux apiculteurs dans le désarroi le plus total.

Quel est l’objectif de cette question ?

Si rien n’est mis en place, les abeilles disparaîtront et, avec elles, la pollinisation, le miel et les apiculteurs. Ce serait donc tout un pan de l’agriculture qui s’effondrerait dans notre pays. L’objectif du député et de la présidente de l’association est ainsi de sensibiliser, encore et toujours, au fléau que représente le frelon asiatique sur le terrain. « Il est désormais trop tard pour stopper le frelon asiatique, mais il faut désormais une réponse concrète pour réguler sa propagation : il en va de l’équilibre de la biodiversité » conclut Nathalie Daoulatian. Nous ne savons évidemment pas quelle réponse sera apportée à cette question majeure. En revanche, elle aura au moins eu le mérite de faire entrer le problème du frelon asiatique à l’Assemblée Nationale. Nous ne pouvons qu’espérer qu’elle sera prise en considération rapidement… Le temps presse, les abeilles reculent tandis que les frelons asiatiques avancent et c’est une très mauvaise nouvelle !

La pétition en ligne du Youtubeur Etienne LGF pour « demander à l’État français que soit engagé un plan réaliste d’actions de lutte préventive et collective accompagné de la destruction écologique des nids résiduels et l’homologation du SO2 ». Plus d’informations : change.org