Des apiculteurs expliquent comment fabriquer simplement un piège à frelon asiatique

Chaque printemps, c’est la même histoire : le frelon asiatique refait surface, semant la panique chez les apiculteurs et les amoureux de la biodiversité. Véritable prédateur des abeilles, il menace directement nos ruches et la pollinisation de nos jardins. Un redoutable prédateur que nous ne pourrons plus éradiquer, mais contre lequel nous devons lutter sans compromis ! Poser des pièges au printemps devient une nécessité absolue, le réchauffement climatique étant l’allié de ces assassins d’abeilles, apportant des températures plus clémentes. Mais, bonne nouvelle : il est possible de lutter contre lui, simplement et efficacement, en fabriquant soi-même un piège sélectif ! Les apiculteurs et les particuliers se mobilisent dans cette guerre sans merci, comme à Garnay (28), où les professionnels ont expliqué comment fabriquer un piège à frelon asiatique sélectif. Suivez le guide, je vous explique comment vous aussi, vous pouvez agir !

Pourquoi fabriquer un piège dès le mois de mars ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi il faut poser ces pièges si tôt dans la saison ? La réponse est simple : c’est à cette période que les reines frelons pondent leurs premiers œufs. Et, une reine capturée, c’est jusqu’à 2 000 frelons en moins dans nos jardins ! Autant dire que chaque capture compte. Le principal problème des pièges étant qu’ils capturent aussi d’autres espèces, voire des abeilles, ce qui est évidemment contre-productif, vous l’admettrez ! Les habitants de Garnay ont pu assister à un atelier pratique, où Brigitte Paragot, apicultrice passionnée, a partagé ses meilleures astuces. Selon elle, il suffit d’une bouteille en plastique pour créer un piège efficace : on la découpe pour retourner le haut comme un entonnoir et le tour est joué. Mais, attention, l’objectif n’est pas de capturer tout ce qui vole ! Un bon piège doit être sélectif, c’est-à-dire attraper les frelons sans mettre en danger les abeilles ou autres insectes utiles.

Une recette infaillible pour attirer les frelons (et repousser les abeilles)

L’astuce principale réside dans l’appât utilisé. Pour attirer les frelons asiatiques, Brigitte recommande un cocktail bien particulier :

1/3 de sirop de fruits rouges (pour le côté sucré)

1/3 de bière brune (pour l’odeur qui attire)

1/3 de vin blanc (qui agit comme répulsif pour les abeilles)

Petit détail malin : elle ajoute de petits trous dans le piège à l’aide d’un fer à souder ou de simples ciseaux. Pourquoi ? Pour que les insectes plus petits, comme les coccinelles ou les guêpes, puissent ressortir s’ils se retrouvent coincés par erreur. Au fond du piège, quelques cailloux permettront aussi aux insectes piégés de ne pas se noyer inutilement. Malin, non ? Cet appât est souvent décrié, mais il est surtout le plus utilisé chez les apiculteurs, qui ne sont pas fous au point de sacrifier leurs abeilles, ou d’autres insectes !

Dernière touche : un toit pour protéger le piège

Si vous installez votre piège dans un endroit exposé à la pluie, mieux vaut lui ajouter un petit toit. Une seconde bouteille en plastique, découpée à chaque extrémité et placée à l’horizontale, fera très bien l’affaire. Une fois votre piège terminé, installez-le près des haies, des vergers ou des ruches, là où les frelons asiatiques ont tendance à rôder. Avec cette méthode simple et naturelle, vous pouvez activement participer à la protection des abeilles, essentielles à notre écosystème. Et vous, avez-vous déjà tenté de fabriquer un piège maison contre les frelons asiatiques ? Avez-vous d’autres astuces pour préserver nos précieuses pollinisatrices ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .