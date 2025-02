Frelons asiatiques : il faut absolument piéger les reines avant qu’il ne soit trop tard

Dans moins d’un mois, le printemps sera de retour, et cela signifie aussi le retour des frelons asiatiques et autres insectes peu engageants. Dans notre pays, les frelons asiatiques ont débarqué en 2004, cachés dans une poterie venue d’Asie, et depuis, c’est la panique dans les jardins et les ruchers ! Redoutables prédateurs pour les abeilles, ces envahisseurs prolifèrent à une vitesse folle. Mais, bonne nouvelle : on peut agir efficacement en piégeant les reines fondatrices dès maintenant. Eh oui, le réchauffement climatique aidant, elles n’attendront pas le printemps, sur le calendrier, pour commencer leur cycle de reproduction. Et, pour cela, il existe un piège simple, efficace et écologique : le Tap Trap. Son prix moyen ? Environ 3 € (vendus 29,90 €* par 10), c’est un investissement minime pour une guerre préventive redoutablement efficace !

Pourquoi faut-il piéger les reines au printemps ?

Le printemps, c’est le moment stratégique ! Les reines fondatrices sortent d’hibernation et cherchent un endroit pour fonder leur nid. Si on les capture à ce stade, on empêche la création de toute une colonie ! Vous saviez qu’une reine pouvait être à l’origine de plus d’un millier de redoutables frelons ? Eh oui, chaque reine éliminée, ce sont potentiellement plusieurs milliers de frelons en moins en été et plusieurs milliers d’abeilles épargnées ! Et vu les ravages qu’ils causent sur les populations d’abeilles, chaque capture compte. C’est donc maintenant qu’il faut agir pour limiter leur expansion ! Je vais vous présenter le piège Tap Trap, qui s’installe sur de simples bouteilles en plastique, en venant prendre la place du bouchon.

Tap Trap, le piège malin et écologique

Le Tap Trap, c’est une petite invention italienne qui a fait ses preuves. Le piège est l’invention de Roberto Carello brevetée depuis plusieurs années déjà. En Italie, son pays d’origine, il est largement utilisé par les apiculteurs comme par les agriculteurs ou maraîchers, pour protéger les cultures. Il existe d’ailleurs une déclinaison, en rouge, pour les mouches des fruits rouges (cerises, mûres, framboises, etc). Ce dispositif se fixe sur le goulot d’une simple bouteille en plastique qu’on remplit d’un appât. Son avantage ? Il est réutilisable, résistant et surtout très efficace ! Son intense couleur jaune attire naturellement les insectes nuisibles, notamment les frelons asiatiques. Plus besoin de pesticides ni de produits chimiques : un bon appât, une bouteille et hop, le tour est joué ! En plus, à environ 3 € l’unité, il reste très abordable.

Le choix de l’appât est crucial

Le Tap Trap n’est pas un piège sélectif, c’est là que le choix de l’appât est crucial. Car un bon piège, c’est bien, mais un piège qui ne capture pas d’abeilles, c’est encore mieux ! Pour éviter tout dommage collatéral, il faut une recette bien précise :

1/3 de vin blanc

1/3 de bière blonde

1/3 de sirop de cassis

Pourquoi cette mixture ? Parce que l'odeur de l'alcool repousse naturellement les abeilles, tandis que le mélange attire les frelons et autres nuisibles. Résultat : un piège efficace et respectueux des pollinisateurs, indispensable pour préserver nos jardins et ruchers.

*Le prix a été relevé le 24 février 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.