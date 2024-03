Quel est le meilleur appât, la « recette ultime » pour piéger le frelon asiatique ?

Depuis quelques semaines déjà, les apiculteurs alertent sur le retour précoce du frelon asiatique cette année. Désorientés par des températures plus clémentes que les années précédentes, les redoutables prédateurs d’abeilles, seraient donc de retour plus tôt que prévu. Le frelon asiatique, classé comme espèce nuisible en 2012, comme l’explique le ministère de l’Environnement, est un redoutable ennemi des abeilles et de la biodiversité. Lutter contre ce qui est devenu, en 20 ans, un fléau, est en conséquence essentiel pour préserver les abeilles et le métier d’apiculteur, en péril. Mais, comment reconnaître le frelon asiatique ? Comment fabriquer un piège « maison » ? Et, quel appât faut-il envisager pour mieux le piéger ? On va tout vous expliquer.

Frelon asiatique Vs frelon européen, comment les différencier ?

Le frelon européen n’est pas un prédateur d’abeille, il ne faut donc pas le mettre « dans le même sac » ou dans le même piège que son cousin le frelon asiatique. Pour le reconnaître, c’est très simple, mais il va falloir s’en approcher, et de ce fait se méfier. En effet, le frelon asiatique, est reconnaissable au bout de ses pattes, de couleur jaune. Le frelon européen, lui, possède des pattes au bout noir, semblable à celui des guêpes. De plus, le frelon asiatique est plus petit que l’européen, et ainsi plus rapide, son bourdonnement est alors plus aigu, pour les oreilles averties ! Enfin, le frelon européen est aussi plus gros que le frelon asiatique, son corps est strié de jaune et de noir, contre un corps très sombre, sans striure pour l’asiatique.

Comment fabriquer un piège 100 % récup ?

Bien entendu, il existe pléthore de pièges à frelons asiatiques, vendus sur le net, ou dans les magasins. Nous savons désormais que nous ne pourrons pas les éradiquer, mais éviter leur prolifération est encore possible, si nous aidons les apiculteurs. Dès le mois de mars, poser des pièges est capital pour éviter que les reines fondatrices construisent leurs nids primaires. Pour fabriquer votre piège, voici le matériel dont vous aurez besoin :

Deux bouteilles d’eau vides, en plastique

Un système pour accrocher votre piège (ficelle, corde, etc.)

Sur la première bouteille, il vous suffit de découper le haut pour former un entonnoir. Pour la seconde bouteille, il faut découper les extrémités, puis créer une ouverture pour encastrer la première à l’intérieur. Percez ensuite deux trous pour y passer un lien qui servira à accrocher votre piège. Si vous souhaitez réaliser un piège sélectif, nous vous conseillons d’ajouter le fond de la seconde bouteille à l’intérieur de la première. Pourquoi ? Afin que l’insecte ne soit pas en contact avec l’appât et s’y noie. Normalement, les insectes pris par erreur pourront ressortir par le goulot, pas le frelon asiatique, trop gros pour y repasser !

Quel type d’appât peut-on mettre à l’intérieur ?

Choisir le bon appât est important, car le risque est de piéger des insectes non ciblés, voire des abeilles, ce qu’il ne faudrait surtout pas faire. L’appât recommandé se compose des ingrédients suivants :

1/3 de vin blanc

1/3 de bière

1/3 de sirop de fruits rouges (cassis, grenadine, fraise, etc.)

Attention, l’alcool est primordial dans ce type de piège, car le frelon asiatique est attiré par ses saveurs, mais les abeilles détestent cette odeur. Un appât composé uniquement de sucre pourrait avoir l’effet inverse de celui recherché et donc, piéger des abeilles ou d’autres insectes. Que pensez-vous de ces astuces ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .