Frelon Asiatique : comment le reconnaître et signaler sa présence ?

Le frelon asiatique est de retour plus tôt que prévu cette année… Et, malheureusement pour nos abeilles, c’est une très mauvaise nouvelle. Ces frelons asiatiques représentent une menace constante pour les abeilles, et surtout pour les petits ruchers, selon l’UNAF (Union Nationale des Apiculteurs Français). Cet insecte est bien reconnu comme un nuisible depuis 2012, néanmoins aucune campagne nationale de lutte n’existe encore. La lutte est inégale, car nous savons désormais que les frelons asiatiques sont trop nombreux pour être éradiqués de notre pays. Pourtant, il faudrait aider les apiculteurs dans cette lutte, en posant des pièges dans nos jardins. Mais, pour cela, encore faut-il pouvoir différencier le frelon asiatique du frelon européen, qui lui est indispensable à la biodiversité, et ne menace pas les abeilles. Alors, comment le reconnaître ? Comment est-il arrivé en France ? Et, que faire en cas de découverte d’un nid, ou d’une colonie ? On vous explique tout en détail.

Comment le frelon asiatique est-il arrivé en France ?

Jusqu’en 2004, le frelon asiatique existait donc, en Asie, son continent d’origine, où les abeilles ont développé des moyens de défense. Mais, nos petites abeilles européennes, elles, ne connaissaient pas cet ennemi. En 2004, une poterie chinoise livrée dans le Lot-et-Garonne semble être le point de départ de la prolifération de frelons asiatiques en Europe. Une ou plusieurs reines fécondées, seraient arrivées, par erreur, cachées au fond de cette poterie, puis libérées sur le territoire français. En 20 ans, et c’est un triste anniversaire, les frelons asiatiques ont déferlé sur tout le pays, et commencent à investir la Belgique, et la Suisse.

Comment différencier le frelon asiatique du frelon européen ?

Entrons dans le vif du sujet pour savoir comment reconnaître un frelon asiatique, car il ne faut pas le confondre avec le frelon européen. Voici les caractéristiques visuelles du frelon asiatique ou vespa velutina nigritorax. Le nom scientifique du frelon asiatique donne une première indication : nigritorax, donc thorax noir. En effet, le frelon asiatique possède un thorax à dominance noire, et orangée, alors que le frelon européen (vespa crabo) donne plutôt dans les striures jaunes et noires. Le principal élément qui validera le fait que ce soit un frelon asiatique, ce sont les pattes… Chez le frelon asiatique, le bout des pattes est jaune, et sont parallèles à son abdomen lorsqu’il est posé.

Tandis que celles du frelon européen sont noires et positionnées en arc de cercle autour de son abdomen. Enfin, c’est aussi une question de taille ! Le frelon asiatique est plus petit (17 à 32 mm) que le frelon européen (25 à 35 mm pour les reines), et il vole beaucoup plus vite, notamment lors de vols stationnaires. Un frelon européen aura un bourdonnement sourd, quand celui du frelon asiatique sera plus aigu et plus rapide. Vous avez un doute ? Le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris a mis en ligne, un guide d’identification du frelon asiatique, qui peut être très utile.

Que faire si vous suspectez la présence de frelons asiatiques ?

Outre le danger qu’il représente pour les abeilles, le frelon asiatique peut aussi se révéler dangereux pour l’homme. La piqûre du frelon asiatique est semblable à celle d’une guêpe, ou d’un frelon européen en termes de douleur. Une seule piqûre ne représente donc pas de danger imminent sauf pour les personnes allergiques. En revanche, les frelons asiatiques ont la fâcheuse tendance à attaquer en colonies s’ils se sentent menacés. Et, là, le danger est réel, on enregistre plusieurs dizaines de décès par an, à cause d’attaques de frelons asiatiques !

Dans les faits, si vous détectez un nid « occupé », ne vous en approchez pas à moins de 10 mètres. Prévenez la mairie, si celui-ci se trouve sur l’espace public, le propriétaire s’il se trouve dans un espace privé. Et, si le nid se situe chez vous, faites appel à un professionnel pour le faire enlever. Enfin, signalez sa présence sur le site « Le Frelon » ou sur celui du Muséum d’Histoire Naturelle, qui suivent la progression du frelon asiatique afin de mieux organiser la lutte. Comment pensez-vous aider les apiculteurs à lutter contre les frelons asiatiques ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .