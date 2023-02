Comment faire la différence entre le frelon asiatique et le frelon européen ?

Nous sommes bientôt à la fin du mois de février et le printemps va revenir. Cette année, les températures sont plutôt clémentes pour ce mois d’hiver, habituellement très froid. Ce qui ne devrait pas arranger les affaires des apiculteurs. En effet, les reines frelons asiatiques sortent de leur cachette dès que la température extérieure tourne autour de 13 °C. Pour rappel, redoutable tueur d’abeilles, le frelon asiatique a fait son apparition en 2004. Depuis, il n’a cessé de proliférer, devenant une menace à la fois à la biodiversité et aux abeilles. De nombreuses municipalités s’organisent afin d’aider les particuliers à piéger le frelon asiatique et la chasse aux reines fondatrices est déjà ouverte. Cependant, avant de vous lancer dans le piégeage, il faut savoir différencier le frelon asiatique du frelon européen. Si le premier est un nuisible, le second peut être un allié pour les abeilles. Notons qu’il est même protégé dans certains pays comme en Allemagne. Quelles sont les différences entre le frelon asiatique et le frelon européen ? On vous explique tout !

Pourquoi ne faut-il pas chasser le frelon européen ?

Le frelon européen a toujours existé en Europe, mais se trouvant chassé par erreur, il est en danger depuis l’arrivée du frelon asiatique. Il arrive aux frelons européens d’attaquer les abeilles, mais ce ne sont pas leur priorité. Ces derniers leur sont plutôt utiles, puisqu’ils débarrassent les insectes nuisibles au développement de la flore. Cela permet donc aux abeilles de pouvoir les polliniser. De plus, le frelon européen s’attaque aux fausses teignes de cire qui se nourrissent des rayons de cire de la ruche. Certains apiculteurs installent même des nids de frelons européens à proximité des ruches, dans l’optique de lutter contre ces insectes. Le frelon européen n’est pas un danger pour l’homme. Ayant un rôle important dans la biodiversité, les piéger serait donc absolument à éviter.

Comment différencier les deux types de frelons ?

Le frelon européen ressemble à une grosse guêpe et possède, comme elle, un abdomen jaune strié de noir. Sa tête et son thorax sont roux, tandis que ses pattes sont brunes. Le frelon asiatique, lui, possède un thorax brun et noir, sans traces de jaune. La tête du vespa velutina est orange et son front est noir. Sur son abdomen se trouve un anneau orangé et le bout de ses pattes est jaune. Lorsqu’il vole, ses pattes trainent à l’arrière de son corps. Contrairement au frelon européen, il est capable de vols stationnaires durant une longue période. Un indice qui permet de l’identifier sans erreur, puisque le frelon européen ne vole jamais en stationnaire sur de longues durées. Le frelon asiatique est également beaucoup plus petit que le frelon européen, avec 2 cm en moyenne, contre 2.5 à 3 cm pour le frelon européen.

Comment différencier les nids de frelons ?

Le nid de frelon européen ressemble à une grosse goutte lisse et se trouve généralement dans des endroits obscurs, à l’abri d’un tronc d’arbre ou dans un grenier. La plupart du temps, il est orienté plein sud et possède une grande entrée sur le bas du nid (plus de 10 cm). Le nid du frelon asiatique, lui, ressemble aussi à une goutte plus grosse, formée de petites écailles et peut atteindre des dimensions effrayantes. Tel est le cas à Pontivy, où un nid de 50 centimètres de diamètre a été détruit en 2021. L’entrée du nid de frelon asiatique est plus petite, avec un trou de moins de quatre centimètres, traditionnellement située sur le côté (ou en bas). Contrairement au frelon européen, le frelon asiatique ne cache pas son nid. Ce dernier est souvent situé en pleine lumière et dans les arbres de grandes hauteurs.

Comment reconnaître les reines fondatrices ?

Ayant dormi tout l’hiver, ces reines vont bientôt chercher à fonder leur futur nid. C’est donc le bon moment pour savoir les reconnaître et les capturer. Vous savez maintenant que le frelon asiatique est noir, avec un cercle orange sur l’abdomen et des pattes jaunes. La reine ne déroge pas à cette règle, mais elle est plus grosse et peut mesurer jusqu’à quatre centimètres de long. Elle apparaît dès la fin du mois de février et jusqu’à la fin du mois d’avril. C’est d’ailleurs la date à laquelle les reines ont généralement construit leurs nids.

Le frelon asiatique nuisible pour l’homme ?

Une piqûre de frelon asiatique n’est pas réellement plus dangereuse qu’une piqûre de frelon européen, sauf bien sûr, chez les personnes allergiques. Le problème du frelon asiatique est qu’il attaque en groupe. Le danger provient de la multitude des piqûres qui, dans ce cas, peuvent être fatales à l’homme. De plus, le frelon asiatique possède un dard qu’il ne perd pas lorsqu’il pique, contrairement à son congénère européen. Il peut donc piquer plusieurs fois et en rafales. Le frelon européen, lui, n’est pas un « guerrier ». Il attaque uniquement s’il est menacé, et ce, en solitaire. Vous savez désormais faire la différence entre le frelon européen et le frelon asiatique ! Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, pensez à le signaler sur le site lefrelon.com. Le suivi est important pour aider à la lutte contre ce nuisible et le temps presse !